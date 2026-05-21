República Dominicana

Jueces de República Dominicana van a paro nacional histórico por mejoras salariales y sobrecarga laboral

En un hecho sin precedentes, más de 500 jueces y unos 2,000 servidores del sistema de justicia de la República Dominicana iniciaron este jueves 21 de mayo un paro nacional pacífico de labores de carácter parcial

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Salón de tribunal vacío con bancos de madera, estrado principal, una bandera dominicana, balanza de la justicia y expedientes apilados bajo una ventana.
Un tribunal dominicano vacío presenta un estrado con una balanza de la justicia y expedientes desordenados, junto a la bandera nacional, evocando una atmósfera de pausa institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de justicia de la República Dominicana enfrenta desde hoy un paro pacífico nacional de labores de carácter parcial. La histórica protesta, convocada por diversas asociaciones de jueces y servidores judiciales, impacta directamente la operatividad de los tribunales en todo el territorio nacional. Los manifestantes exigen:

  • Ajustes salariales
  • Mejores condiciones de trabajo
  • Equidad institucional
  • Aplicación inmediata de ascensos pendientes que llevan años paralizados.

La magistrada Yocauri Morales, presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, confirmó que la convocatoria cuenta con un respaldo masivo. Se estima que más de 2,000 colaboradores administrativos y entre 400 y 500 jueces de distintas jurisdicciones se han sumado formalmente a la protesta. Además, diversos colectivos de abogados y usuarios del sistema han manifestado su respaldo a los reclamos por considerarlos plenamente justificados.

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Además, los huelguistas fundamentan su movilización en el incumplimiento de acuerdos previos y en una severa crisis operativa. Entre las demandas principales se encuentra la aplicación efectiva del Manual de Compensaciones aprobado en el año 2022. La judicatura califica el esquema actual de “injusto” y violatorio de los principios de equidad institucional.

A modo de ejemplo, Morales denunció la disparidad salarial existente en el área administrativa, donde secretarias de secretarías comunes atienden simultáneamente entre cinco y diez tribunales cobrando el mismo salario que aquellas que asisten a un solo despacho.

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Una representante de los jueces y servidores judiciales de la República Dominicana detalla los motivos del paro nacional convocado, denunciando presiones por parte del Consejo del Poder Judicial para frenar la protesta. A pesar de esto, confirman que la huelga sigue en pie.

A la insatisfacción salarial se suma una preocupante sobrecarga laboral provocada por la existencia de más de 100 plazas vacantes de jueces a nivel nacional.

Esta escasez obliga a que unos 100 jueces de paz tengan que asumir la carga de trabajo correspondiente a más de 200 tribunales, afectando severamente la salud de los operadores jurídicos y la celeridad de los procesos. Ante esto, el colectivo exige:

  • La remuneración justa y obligatoria de todas las suplencias realizadas.
  • El llenado inmediato de las vacantes mediante los mecanismos de la Ley de Carrera Judicial.
  • Un sistema de movilidad y ascensos transparente basado estrictamente en el mérito, rechazando favoritismos internos.

Operatividad de los tribunales y denuncias de presión

A pesar del paro, los organizadores aclararon que se mantendrá la atención en las materias urgentes para no desamparar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los tribunales de atención permanente y las solicitudes de referimientos de hora a hora seguirán operando de forma continua.

En contraste, el resto de los tribunales civiles, comerciales y laborales procederán a suspender y calendarizar sus roles de audiencias para las fechas más próximas disponibles.

Durante la jornada previa, los convocantes denunciaron la existencia de presiones internas ejercidas por mandos departamentales de la administración del Poder Judicial con el objetivo de hacer desistir a los empleados de la protesta. No obstante, la Red Nacional de Jueces instó a sus miembros a mantener la firmeza en sus reclamos.

Primer plano de una balanza dorada de la justicia sobre una mesa de madera, rodeada de expedientes apilados y sellos oficiales. Manos trabajan al fondo.
Una balanza dorada clásica de la justicia se ubica en primer plano sobre una mesa de madera, rodeada de expedientes judiciales apilados y sellos oficiales, con manos de modelos genéricos trabajando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Le hemos dicho a nuestros servidores que no tengan miedo. Las respuestas del Consejo no son concretas; ya no queremos demagogia, queremos fechas y respuestas claras”, enfatizó la magistrada Morales, criticando además la falta de diálogo directo por parte del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.

De igual manera, los jueces y servidores judiciales enfatizan que la naturaleza de este paro es y seguirá siendo estrictamente pacífica, manifestándose mediante la lectura de un manifiesto cívico en las explanadas de los diferentes palacios de justicia del país.

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