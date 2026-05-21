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El sector acuícola redefine sus prioridades en Simposio que reunió a expertos internacionales en Guatemala

Las discusiones centrales del foro giraron en torno a la actualización de métodos productivos, la introducción de tecnología, el respaldo institucional y la cooperación internacional necesarios para responder al panorama actual

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Nueve funcionarios en trajes de negocios cortan una cinta ceremonial. La escena sugiere un evento inaugural importante
El Simposio de Acuicultura 2026 reunió en Guatemala a 21 expertos internacionales y cerca de 400 asistentes para debatir desafíos de eficiencia y sostenibilidad en la industria (AGEXPORT Guatemala)

El Simposio de Acuicultura 2026 reunió en Guatemala a 21 expertos internacionales y a cerca de 400 participantes de más de diez países convocados por el Sector de Acuicultura y Pesca de AGEXPORT, en un momento en que la industria del camarón y la tilapia enfrenta mayores exigencias de eficiencia, trazabilidad, inocuidad y sostenibilidad para sostener su acceso a los mercados internacionales.

El encuentro se desarrolló durante tres días de conferencias simultáneas y un día de campo en fincas guatemaltecas, con dos giras técnicas paralelas para camarón y tilapia.

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También participaron proveedores de la cadena sectorial con stands de exhibición.

La agenda se concentró en mejoramiento genético, sanidad, nutrición, tecnología, calidad del agua, sostenibilidad económica y ambiental, e infraestructura y logística para el acceso a mercados.

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El planteamiento central del sector fue que competir ya no depende del volumen de producción, sino de la diferenciación.

La presión de los mercados redefinió la discusión del sector

AGEXPORT sostuvo que la acuicultura atraviesa una redefinición estructural porque los mercados internacionales, principales destinos de la producción de camarón y tilapia, elevaron de forma sostenida sus exigencias en eficiencia productiva, trazabilidad, inocuidad alimentaria y sostenibilidad ambiental.

Vista aérea de un amplio Auditorium Theatre con cientos de asistentes sentados en sillas azules, observando un escenario con un presentador y una pantalla grande iluminada
El Simposio de Acuicultura 2026 reunió en Guatemala a 21 expertos internacionales y cerca de 400 asistentes para debatir desafíos de eficiencia y sostenibilidad en la industria(AGEXPORT Guatemala)

A esa presión externa se suman factores internos en Guatemala. La conectividad vial, la eficiencia portuaria y la agilidad de los procesos de exportación condicionan la capacidad del país para responder a mercados que demandan tiempos de entrega y condiciones de conservación precisas.

Fernando Canastuj, presidente de la junta directiva sectorial de Acuicultura y Pesca de AGEXPORT, afirmó que uno de los temas de mayor interés fue el avance en las líneas genéticas de camarón y su efecto sobre el desempeño productivo.

Canastuj dijo: “Uno de los ejes de mayor interés gira en torno a los avances en líneas genéticas de camarón y su impacto en el desempeño productivo. En una industria donde cada indicador cuenta, la genética deja de ser una variable técnica secundaria para convertirse en una herramienta estratégica. Un camarón con mejores tasas de crecimiento, mayor uniformidad y resistencia a enfermedades puede representar ciclos más eficientes, menor presión operativa y mejores resultados comerciales”.

La ruta que impulsa el sector se apoya en cuatro pilares: monitoreo constante, prevención sanitaria, uso inteligente de herramientas tecnológicas y nutrición ajustada a las necesidades del cultivo. Según AGEXPORT, esos factores son determinantes para sostener la productividad y reducir riesgos.

La genética, la calidad del agua y la logística concentraron la agenda técnica

En tilapia, el foco también estuvo puesto en la productividad comercial. El simposio abordó que la selección genética permite peces con mejor conversión alimenticia, crecimiento eficiente, mayor adaptabilidad y consistencia en producción, variables que inciden en la competitividad en mercados donde la eficiencia define la diferencia.

La calidad del agua ocupó otro eje de discusión por su relación directa con la salud animal, el aprovechamiento nutricional, la estabilidad del sistema y la sostenibilidad de la operación. En ese punto, se destacaron variables como oxígeno disuelto, pH, amonio y manejo de sólidos por su impacto en la rentabilidad del negocio.

Canastuj vinculó esa discusión técnica con un problema estructural del país. El directivo de AGEXPORT señaló: “La discusión técnica también inevitablemente conduce a un tema estructural: la competitividad país. Aunque Guatemala cuenta con conocimiento técnico, experiencia productiva y capacidad exportadora en acuicultura, el potencial del sector enfrenta limitaciones vinculadas a infraestructura”.

Según Canastuj, la logística sigue siendo un reto para actividades que dependen de tiempos eficientes, conservación del producto y acceso competitivo a los mercados internacionales. También sostuvo que, si esos procesos fueran más ágiles, el crecimiento de la industria acuícola nacional podría fortalecerse de forma significativa.

En el cierre de su intervención, Canastuj resumió el cambio de enfoque del sector: “Producir más ya no es suficiente. Los mercados demandan eficiencia, trazabilidad y sostenibilidad, por tanto, el conocimiento técnico se convierte en una ventaja competitiva”.

El encuentro incluyó respaldo institucional y cooperación internacional

La ministra María Fernanda Rivera Dávila participó en la inauguración del Simposio de Acuicultura Guatemala 2026 y definió a la acuicultura como una actividad de peso para el país. Durante su intervención, la funcionaria afirmó: “La acuicultura representa una industria estratégica para el desarrollo económico y social de Guatemala y de la región”.

Rivera Dávila también señaló que los productos acuícolas guatemaltecos cumplen altos estándares internacionales, lo que les permite llegar de manera competitiva a distintos mercados. Añadió que, como entidad rectora de la acuicultura en Guatemala, impulsan acciones para fortalecer la sanidad, la inocuidad y la apertura de mercados.

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