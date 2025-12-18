Así fue el primer celular de la historia: del tamaño de un ladrillo y costaba casi 4.000 dólares

Motorola DynaTAC 8000X fue el primer celular de uso comercial. (Imagen ilustrativa)

El primer celular de la historia no se parecía en nada a los dispositivos actuales: era grande, pesado, costoso y con funciones muy limitadas. Se trató del Motorola DynaTAC 8000X, un equipo que marcó un antes y un después en la comunicación humana al permitir, por primera vez, realizar llamadas sin depender de cables ni ubicaciones fijas.

Aunque hoy los smartphones son finos, ligeros y capaces de realizar tareas complejas —desde tomar fotografías de alta calidad hasta gestionar pagos, trabajo y entretenimiento—, el origen de esta tecnología fue mucho más rudimentario.

Antes del celular, la comunicación telefónica estaba estrictamente ligada a líneas fijas, cabinas públicas y espacios concretos. La posibilidad de hablar por teléfono mientras se caminaba por la calle era, hasta mediados del siglo XX, poco más que una idea futurista.

El Motorola DynaTAC 8000X solo podía realizar llamadas de 20 minutos y luego se tenía que cargar por 10 horas. (Motorola)

El nacimiento del primer teléfono móvil

El desarrollo del primer teléfono móvil fue liderado por Motorola, una de las compañías clave en la historia de las telecomunicaciones. El ingeniero Martin Cooper encabezó el equipo que logró un hito histórico en 1973, cuando realizó la primera llamada desde un teléfono móvil portátil. El escenario fue la ciudad de Nueva York, específicamente Manhattan, y el destinatario fue Joel Engel, su colega y rival tecnológico de Bell Labs.

Aquella llamada no solo tuvo un valor simbólico, sino que demostró que la telefonía móvil era técnicamente posible. Sin embargo, el camino entre ese primer experimento y la llegada del producto al mercado fue largo.

La tecnología necesitaba perfeccionarse, superar pruebas regulatorias y adaptarse a un uso comercial. Recién una década después, en 1983, el primer teléfono móvil estuvo disponible para el público.

Motorola DynaTAC 8000X se lanzó de manera comercial en 1983. (Motorola)

Así era el Motorola DynaTAC 8000X

El dispositivo que pasó a la historia como el primer móvil comercial fue el Motorola DynaTAC 8000X. Su diseño distaba mucho de lo que hoy se considera un celular. Tenía una apariencia robusta y voluminosa, similar a la de un ladrillo, una comparación que se volvió habitual con el paso de los años.

El equipo medía aproximadamente 25 centímetros de alto, pesaba cerca de 1,2 kilos y contaba con una antena externa de gran tamaño. Estas características hacían que su uso fuera poco práctico en comparación con los estándares actuales, pero en su momento representaban un avance tecnológico sin precedentes.

En cuanto a sus funciones, el DynaTAC 8000X era extremadamente básico: solo permitía realizar llamadas telefónicas. No tenía pantalla avanzada, cámara, acceso a datos ni aplicaciones. Su batería ofrecía alrededor de 20 minutos de conversación, y luego requería cerca de 10 horas de carga para volver a utilizarse.

El Motorola DynaTAC 8000X pesaba 1.2 kilos en su momento. (Motorola)

Un teléfono al alcance de muy pocos

El precio fue otro de los factores que limitó su adopción inicial. Cuando salió a la venta, el Motorola DynaTAC 8000X costaba 3.995 dólares, una cifra muy elevada para la época. Ajustado a la inflación actual, ese valor superaría los 10.000 dólares.

Por este motivo, el primer teléfono móvil estuvo reservado casi exclusivamente para ejecutivos, empresarios y altos cargos que podían justificar la inversión como una herramienta de trabajo. Lejos estaba aún la idea del móvil como un objeto de uso masivo y cotidiano.

El inicio de una revolución tecnológica

A pesar de sus limitaciones técnicas, su elevado costo y su diseño poco ergonómico, el Motorola DynaTAC 8000X cumplió un rol fundamental en la historia de la tecnología. Su lanzamiento demostró que la comunicación móvil era viable y abrió la puerta a décadas de innovación acelerada.

Los celulares de la actualidad son ultradelgados y hasta cuenta con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ese primer “ladrillo” hasta los smartphones actuales, la evolución ha sido vertiginosa. En pocas décadas, los teléfonos pasaron de ser dispositivos exclusivos y pesados a convertirse en herramientas esenciales, multifuncionales y presentes en casi todos los bolsillos del mundo.