Tecno

Así fue el primer celular de la historia: del tamaño de un ladrillo y costaba casi 4.000 dólares

Su batería ofrecía apenas 20 minutos de conversación, un número muy apetido y atractivo para la época por parte de Motorola

Guardar
Motorola DynaTAC 8000X fue el
Motorola DynaTAC 8000X fue el primer celular de uso comercial. (Imagen ilustrativa)

El primer celular de la historia no se parecía en nada a los dispositivos actuales: era grande, pesado, costoso y con funciones muy limitadas. Se trató del Motorola DynaTAC 8000X, un equipo que marcó un antes y un después en la comunicación humana al permitir, por primera vez, realizar llamadas sin depender de cables ni ubicaciones fijas.

Aunque hoy los smartphones son finos, ligeros y capaces de realizar tareas complejas —desde tomar fotografías de alta calidad hasta gestionar pagos, trabajo y entretenimiento—, el origen de esta tecnología fue mucho más rudimentario.

Antes del celular, la comunicación telefónica estaba estrictamente ligada a líneas fijas, cabinas públicas y espacios concretos. La posibilidad de hablar por teléfono mientras se caminaba por la calle era, hasta mediados del siglo XX, poco más que una idea futurista.

El Motorola DynaTAC 8000X solo
El Motorola DynaTAC 8000X solo podía realizar llamadas de 20 minutos y luego se tenía que cargar por 10 horas. (Motorola)

El nacimiento del primer teléfono móvil

El desarrollo del primer teléfono móvil fue liderado por Motorola, una de las compañías clave en la historia de las telecomunicaciones. El ingeniero Martin Cooper encabezó el equipo que logró un hito histórico en 1973, cuando realizó la primera llamada desde un teléfono móvil portátil. El escenario fue la ciudad de Nueva York, específicamente Manhattan, y el destinatario fue Joel Engel, su colega y rival tecnológico de Bell Labs.

Aquella llamada no solo tuvo un valor simbólico, sino que demostró que la telefonía móvil era técnicamente posible. Sin embargo, el camino entre ese primer experimento y la llegada del producto al mercado fue largo.

La tecnología necesitaba perfeccionarse, superar pruebas regulatorias y adaptarse a un uso comercial. Recién una década después, en 1983, el primer teléfono móvil estuvo disponible para el público.

Motorola DynaTAC 8000X se lanzó
Motorola DynaTAC 8000X se lanzó de manera comercial en 1983. (Motorola)

Así era el Motorola DynaTAC 8000X

El dispositivo que pasó a la historia como el primer móvil comercial fue el Motorola DynaTAC 8000X. Su diseño distaba mucho de lo que hoy se considera un celular. Tenía una apariencia robusta y voluminosa, similar a la de un ladrillo, una comparación que se volvió habitual con el paso de los años.

El equipo medía aproximadamente 25 centímetros de alto, pesaba cerca de 1,2 kilos y contaba con una antena externa de gran tamaño. Estas características hacían que su uso fuera poco práctico en comparación con los estándares actuales, pero en su momento representaban un avance tecnológico sin precedentes.

En cuanto a sus funciones, el DynaTAC 8000X era extremadamente básico: solo permitía realizar llamadas telefónicas. No tenía pantalla avanzada, cámara, acceso a datos ni aplicaciones. Su batería ofrecía alrededor de 20 minutos de conversación, y luego requería cerca de 10 horas de carga para volver a utilizarse.

El Motorola DynaTAC 8000X pesaba
El Motorola DynaTAC 8000X pesaba 1.2 kilos en su momento. (Motorola)

Un teléfono al alcance de muy pocos

El precio fue otro de los factores que limitó su adopción inicial. Cuando salió a la venta, el Motorola DynaTAC 8000X costaba 3.995 dólares, una cifra muy elevada para la época. Ajustado a la inflación actual, ese valor superaría los 10.000 dólares.

Por este motivo, el primer teléfono móvil estuvo reservado casi exclusivamente para ejecutivos, empresarios y altos cargos que podían justificar la inversión como una herramienta de trabajo. Lejos estaba aún la idea del móvil como un objeto de uso masivo y cotidiano.

El inicio de una revolución tecnológica

A pesar de sus limitaciones técnicas, su elevado costo y su diseño poco ergonómico, el Motorola DynaTAC 8000X cumplió un rol fundamental en la historia de la tecnología. Su lanzamiento demostró que la comunicación móvil era viable y abrió la puerta a décadas de innovación acelerada.

Los celulares de la actualidad
Los celulares de la actualidad son ultradelgados y hasta cuenta con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ese primer “ladrillo” hasta los smartphones actuales, la evolución ha sido vertiginosa. En pocas décadas, los teléfonos pasaron de ser dispositivos exclusivos y pesados a convertirse en herramientas esenciales, multifuncionales y presentes en casi todos los bolsillos del mundo.

Temas Relacionados

CelularSmartphoneLo último en tecnologíatecnología-noticiashistoriasMotorola

Últimas Noticias

Juguetes con IA bajo la lupa: por qué pueden poner en peligro la privacidad de los niños

Micrófonos, cámaras y sistemas de reconocimiento de voz incorporados permiten una interacción constante bastante riesgosa

Juguetes con IA bajo la

Alerta en Google Chrome: extensión roba mensajes que muchos escriben en herramientas de IA

La extensión gratuita Urban VPN Proxy con millones de descargas dejó de ser solo una VPN y comenzó a recopilar, sin aviso, las conversaciones

Alerta en Google Chrome: extensión

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Algunas de las historias han sido llevadas a la pantalla chica o al cine como el caso de las series de True Beauty o Solo Leveling

Webtoons: los 10 títulos más

Top 10 de las recetas que más preparan en Navidad las familias en Latinoamérica, según la IA

Platos tradicionales, guarniciones y postres forman parte fundamental de la celebración de fin de año en los hogares de la región

Top 10 de las recetas

Tu Xbox 360 necesita un ajuste urgente antes de 2026: partidas y logros podrían tener errores

Si la consola permanece sin la actualización adecuada se podrían presentar inconvenientes importantes en el registro de progresos

Tu Xbox 360 necesita un
DEPORTES
Los inéditos videos de la

Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

La “gallinita”, un toque sutil y una reacción: las provocaciones de Jake Paul a Anthony Joshua en el pesaje

Con Marino Hinestroza casi cerrado, Boca acelera por un refuerzo local: es capitán y referente de un equipo grande

Una isla deshabitada alberga un material clave para uno de los deportes más icónicos de los Juegos Olímpicos: “Es único”

Se estrelló un avión que pertenece a la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “Ha habido víctimas mortales”

TELESHOW
El retoque estético de Jimena

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Tras una masiva protesta en

Tras una masiva protesta en Bruselas, se postergó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa

Tambalea el acuerdo Unión Europea - Mercosur: Lula presentará al bloque un pedido de Meloni para postergar la firma

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní