COHEP advierte alta informalidad y desempleo persistente en Honduras mientras feria laboral ofrece 6,500 plazas

Un obrero de construcción trabaja en una edificación hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

La Cámara de Comercio de Choloma, en Honduras a través de su directora Alejandra Mejía, anunció la realización de una feria del empleo que pondrá a disposición alrededor de 6,500 oportunidades laborales para personas de la zona norte del país, en un contexto donde los indicadores laborales reflejan importantes desafíos estructurales en Honduras.

La representante empresarial explicó que la actividad tiene como objetivo conectar de forma directa a empresas de distintos sectores productivos con ciudadanos en búsqueda de empleo, facilitando así procesos de contratación sin intermediarios y centralizando la entrega de hojas de vida en un solo espacio.

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Mejía resaltó que esta iniciativa representa un impulso para la economía local y una vía inmediata para ampliar el acceso al empleo formal, sobre todo en una región donde la demanda de trabajo permanece elevada y la competencia por las plazas disponibles incrementa de manera constante.

La feria contará con la participación de compañías del sector maquilador, comercio y servicios, que ofrecerán vacantes para diversos perfiles laborales, desde puestos operativos hasta técnicos y administrativos, en respuesta a las necesidades de contratación del sector productivo.

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El anuncio ocurre en un escenario laboral complejo. De acuerdo con el más reciente boletín del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), aproximadamente el 78% de la población ocupada en Honduras trabaja en el sector informal, lo que equivale a más de tres millones de personas sin acceso a seguridad social ni beneficios laborales.

El mismo informe indica que el país enfrenta una crisis de empleo más amplia, donde cerca de dos millones de hondureños presentan algún tipo de problema laboral, ya sea desempleo abierto, subempleo o desmotivación para continuar la búsqueda de trabajo.

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Alrededor del 78% de la población ocupada en Honduras pertenece al sector informal, según datos del COHEP.. (Foto: Redes sociales)

Empleo insuficiente

El COHEP también señala que el empleo formal ha tenido un crecimiento insuficiente en la última década, con un promedio de apenas 2,7% anual, lo que ha provocado que la mayor parte de la población económicamente activa dependa de actividades informales para generar ingresos.

Más allá de la informalidad, el subempleo sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral hondureño. Miles de trabajadores se encuentran en condiciones donde sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas, o laboran menos horas de las necesarias para lograr estabilidad económica.

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El COHEP advierte que más de 900 mil personas cotizan actualmente al sistema de seguridad social, cifra considerablemente menor en comparación con la población ocupada total, lo que pone en evidencia la limitada cobertura del empleo formal en el país.

Este panorama supone una brecha considerable entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente para jóvenes y mujeres, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a trabajos estables y con protección social.

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Honduras ajusta salario mínimo para 2026 y 2027, pero miles de trabajadores siguen fuera de la ley laboral. (FOTO: Asociación de Maquilladores.)

Ferias de empleo como respuesta inmediata

En este contexto, iniciativas como la feria de empleo en Choloma surgen como mecanismos de corto plazo que pueden facilitar la inserción laboral, aunque especialistas coinciden en que su impacto permanece limitado si no están acompañadas de políticas públicas orientadas a fomentar la inversión, la formalización y la creación sostenida de empleo.

La directora de la Cámara de Comercio convocó a la población interesada a participar en la jornada y a aprovechar las vacantes disponibles, subrayando que se trata de una oportunidad abierta a distintos niveles educativos y perfiles laborales.

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El evento se desarrollará en los próximos días en la zona norte del país y forma parte de los esfuerzos del sector privado por dinamizar el mercado laboral en un momento de alta presión económica y social.