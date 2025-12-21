Por qué el cuerpo responde al té como a un antiestrés natural, según los expertos

El simple acto de preparar una taza de té verde o infusión de hierbas puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, según la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar momentos de tranquilidad se ha vuelto fundamental ante el ritmo acelerado y la tensión constante de la vida moderna. Frente a esta realidad, el té verde y las infusiones de hierbas como la menta, la manzanilla y la lavanda surgen como opciones naturales que no solo aportan beneficios fisiológicos, sino que suman un ritual de autocuidado para la mente.

Expertos en nutrición y bienestar señalan que estas bebidas tradicionales pueden transformar la rutina diaria, mejorando el ánimo y reduciendo el estrés desde el primer sorbo.

Infusiones naturales para el bienestar emocional

Las infusiones de té verde y hierbas como la menta, la manzanilla y la lavanda se han consolidado como alternativas para favorecer la salud mental, según expertos citados por Real Simple. Estas bebidas no solo contienen compuestos bioactivos con beneficios demostrados, sino que el acto de prepararlas y consumirlas se reconoce como un hábito saludable y accesible para quienes buscan bienestar emocional.

El té verde cuenta con respaldo científico. Una investigación publicada en la revista Nutrients, basada en datos de unas 500.000 personas, encontró que quienes lo consumen de manera regular presentan un menor riesgo de depresión. El estudio atribuye este efecto a compuestos como la L-teanina y el EGCG, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras.

Maxine Yeung, dietista y fundadora de The Wellness Whisk, señala que el té verde es una opción para apoyar la salud cerebral y retrasar el envejecimiento. La acción conjunta de la L-teanina, la arginina y los antioxidantes contribuye a equilibrar el sistema nervioso y a reducir la inflamación.

Menta, manzanilla y lavanda: aliadas para la relajación

Infusiones como la menta, la manzanilla y la lavanda también figuran entre las recomendadas. Kerry Hackworth, dietista registrada, resalta que la primera de las mencionadas es una bebida relajante y sin cafeína, apropiada para antes de dormir. También indica que combinada con miel resulta propicia en días de malestar físico.

Un estudio analizó los efectos de la manzanilla y la lavanda sobre el sistema nervioso, concluyendo que ambas infusiones poseen propiedades ansiolíticas y sedantes, útiles para reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. El trabajo destaca que los compuestos presentes en estas plantas, como los flavonoides y aceites esenciales, actúan sobre los receptores cerebrales relacionados con la relajación y el ánimo.

Compuestos y ritual: cómo influyen en el bienestar

El efecto positivo del té verde y las infusiones en el ánimo proviene tanto de sus compuestos activos como del propio ritual de consumo. Ingredientes como la L-teanina, la arginina y los polifenoles, especialmente el EGCG, ayudan a regular neurotransmisores, reducir la inflamación y brindar protección neuronal, incluso vinculándose a menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Además, la preparación y el disfrute de una taza de té facilitan una pausa en la rutina, aportan hidratación y generan sensaciones placenteras a través del aroma y el calor. Esta combinación de factores físicos y sensoriales contribuye a la relajación y al equilibrio emocional.

Opciones para cada necesidad

El té verde contiene cafeína, que puede ser estimulante y generar inconvenientes en personas sensibles, especialmente durante la noche. Aunque se comercializan variantes descafeinadas, suelen presentar una concentración menor de polifenoles.

Por esta razón, las infusiones de menta, manzanilla y lavanda representan alternativas libres de cafeína, adecuadas para quienes evitan estimulantes o buscan una bebida nocturna relajante.

Especialistas coinciden en que la selección del té o infusión y la preferencia personal influyen en los beneficios.

Hackworth recomienda elegir variedades agradables al paladar y adecuadas a las necesidades individuales, mientras que Yeung sugiere incorporar el té en la rutina diaria para potenciar sus efectos sobre el bienestar emocional. Explorar distintas infusiones puede ser el primer paso para adoptar este hábito saludable en la vida cotidiana.