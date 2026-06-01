El Gobierno se entusiasma con ampliar las alianzas regionales con victorias de la derecha en Colombia y Perú

Javier Milei junto al presidente chileno José Antonio Kast (AP)

El sorpresivo triunfo en primera vuelta de Abelardo De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, que disputará la segunda vuelta con Iván Cepeda por la presidencia de Colombia, fue bien recibido por el gobierno libertario que aspira a ampliar su mapa de alianzas en el continente y se esperanza con una reconfiguración de los organismos regionales. Bajo el mismo objetivo sigue de cerca el desenlace del próximo fin de semana en Perú, cuando Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) compitan en segunda vuelta por los destinos de la nación.

“Esperemos que gane De la Espriella. Ojalá ocurra así sigue avanzando la libertad en la región”, planteó un colaborador del presidente Javier Milei. “Hablamos de una configuración regional que se hará sentir en organismos regionales, en particular en la Celac”, precisó otro importante funcionario.

PUBLICIDAD

El planteo va en línea con lo expuesto por el libertario, quien evitó tomar postura en la previa a los comicios, pero no dudó en expedirse tras la publicación de los resultados. Horas después de que el abogado y​​​​​ fundador de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise se impusiera con el 43,74% de los votos por sobre Cepeda (40,90%), representante de la izquierda en el país, el mandatario felicitó al primero a través de su cuenta de X y evidenció su intención de sumar nuevas expresiones de derecha en el continente.

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella (REUTERS)

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, festejó. “De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, cerró Milei en un mensaje que luego fue compartido por el canciller Pablo Quirno en la previa a la segunda vuelta se celebrará el 21 de junio.

PUBLICIDAD

Las palabras de Milei no son azarosas y referencian la creación de la alianza de naciones “para salvar a occidente” con la que fantasea. El vínculo entre el libertario y el actual mandatario colombiano Gustavo Petro, quien se negó a reconocer los resultados de las urnas en su país, dista de ser bueno. En más de una oportunidad, los jefes de Estado hicieron públicas sus diferencias ideológicas y escalaron en la tensión en redes sociales.

Ante este escenario, Perú aparece como otro de los desafíos electorales seguidos con atención por Casa Rosada. Los destinos del país limítrofe configuran un escenario que ilusiona a la administración libertaria. Aunque hay quienes aseguran que el candidato “natural” de Milei era el ex alcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien quedó afuera de la contienda tras sacar el 11.91% de los votos en primera vuelta y denunciar irregularidades en la capital, la exprimera dama Keiko Fujimori parece ser la elegida por los libertarios para los comicios del domingo.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori (JNE)

La cuatro veces candidata a la presidencia (2011, 2016, 2021 y 2026) se medirá contra Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, por la presidencia del país. “Keiko al poder”, sintetizó un libertario al respecto que entiende que es el momento para la líder del partido Fuerza Popular. “El Perú ya probó copiando el experimento de Evo Morales en Bolivia, hace falta que vuelva el orden”, argumentó además.

Pese a la marcada inclinación ideológica, se descarta un pronunciamiento institucional previo a los comicios, aunque eso no implica que, al igual que ocurrió en Colombia, con el resultado oficializado, el mandatario se expida sobre el tema. Algo similar hizo con el conservador Antonio Kast, actual presidente de Chile, a quien llamó luego de haber obtenido el triunfo en el balotaje del 14 de diciembre de 2023 por sobre la candidata oficialista, Jeannette Jara.

PUBLICIDAD

Asimismo, Milei ve con particular optimismo la reconfiguración del continente que varió con el correr de los meses, desde su asunción en diciembre del 2023, y apuesta a ganar peso en los organismos regionales. “Perú va en la misma línea que Colombia y hay que sumar a los que ya están. (Nayib) Bukele en El Salvador, (José Raúl) Mulino en Panamá, (Jorge) Quiroga en Bolivia, (Daniel) Noboa en Ecuador, (José Antonio) Kast en Chile, (Santiago) Peña en Paraguay, (Luis) Abinader en Dominicana, Costa Rica and counting”, celebró un funcionario en tema.

El presidente Javier Milei recibe a su par Antonio Kast en Casa Rosada

“Hablamos de una configuración muy distinta a cuando Milei asumió. Un cambio de signo político regional. Veremos qué pasa en Brasil”, agregó además en referencia a las elecciones del 4 de octubre en las que Lula Da Silva competirá por su cuarto mandato, desafiado por Flavio Bolsonaro, hijo menor del exmandatario acusado de planear un golpe de Estado tras su derrota.

PUBLICIDAD

Más allá de las diferencias entre ambos procesos electorales, en Balcarce 50 leen los resultados regionales bajo una misma clave política. En ese contexto, se ilusionan con seguir sumando naciones al bloque de gobiernos de derecha en la región, una tarea que Milei impulsa en coordinación con el republicano Donald Trump para neutralizar el peso del populismo en el continente.

Bajo esa lógica, Colombia y Perú aparecen como dos países clave para la aspiración de consolidar al libertario como “el líder del mundo libre”, tal como lo definió el asesor presidencial, Santiago Caputo, en su cuenta de X.

PUBLICIDAD