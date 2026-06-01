Diputados del Congreso de Guatemala consolidan respaldo para aprobar nueva redacción de iniciativa contra lavado de dinero

Guatemala avanza en la aprobación de ley contra el lavado de dinero tras acuerdo entre jefes de bloque del Congreso. Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

La instancia de jefes de bloque del Congreso de Guatemala acordó retirar cuatro enmiendas ya presentadas a la iniciativa de lavado de dinero para sustituirlas por nuevas versiones consensuadas antes de su votación por artículos y redacción final en la sesión extraordinaria convocada para este martes 2 de junio, con el objetivo de asegurar la aprobación del proyecto y evitar cambios que, según se advirtió en la reunión, podrían afectar una evaluación prevista para febrero.

Durante la sesión se precisó que de las 12 enmiendas presentadas por la Comisión de Economía, más dos artículos nuevos, solo cuatro serán retiradas y sustituidas: las de los artículos dos, 25, 52 y 83. A ese grupo se suma una enmienda adicional al artículo 111 que se considera viable, con lo que el bloque de cambios consensuados asciende a cinco, mientras que los artículos ocho, 73 y 74 quedaron fuera de nuevas modificaciones por el riesgo que, según se expuso, implicaría alterar su redacción.

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La conducción de la reunión sometió a aprobación el retiro de las enmiendas de los artículos dos, 25, 52 y 83, y la propuesta fue avalada por los jefes de bloque presentes. El artículo 111, en cambio, no quedó dentro de ese retiro porque su ajuste se planteó como una enmienda adicional al trámite.

Guatemala avanza en la aprobación de ley contra el lavado de dinero tras acuerdo entre jefes de bloque del Congreso. Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Cinco cambios recibieron viabilidad técnica y tres artículos quedaron sin modificación

La explicación técnica presentada en la reunión por el presidente de la Comisión de Economía Jorge Ayala es que, la propuesta de enmienda al artículo 25 mantendrá el primer grado de consanguinidad y dejará fuera los grados de afinidad, atendiendo una recomendación atribuida al GAFI. En el artículo 52 se acordó añadir a la IVE una función de capacitación, que incluye la elaboración de guías y manuales para que los sujetos obligados conozcan mejor sus deberes.

Sobre el artículo 83, se explicó que la nueva redacción mantiene una reducción de un tercio de la pena para las fases no consumadas del delito: proposición, conspiración y tentativa. En el artículo 111, referido al Código de Notariado, se resolvió eliminar una referencia amplia a otras disposiciones de la Superintendencia de Bancos a través de la IVE y dejar la excepción limitada a lo establecido en la ley y su reglamento.

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Guatemala avanza en la aprobación de ley contra el lavado de dinero tras acuerdo entre jefes de bloque del Congreso. Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Según lo expuesto en la mesa, esas cinco enmiendas: artículos dos, 25, 52, 83 y 111, contaron con viabilidad técnica de la IVE. Los artículos ocho, 73 y 74 no serán atendidos con nuevas enmiendas porque cualquier cambio, se dijo en la reunión, podría comprometer la evaluación programada para febrero.

El diputado Elmer Palencia pidió claridad sobre cuántas enmiendas debían reformarse para evitar confusión al momento de votar. La respuesta fue que la Comisión de Economía había presentado enmiendas a 12 artículos y dos artículos nuevos, y que de ese total cuatro enmiendas: dos, 25, 52 y 83, serían reemplazadas por una nueva versión, mientras las otras ocho seguirían intactas y los dos artículos nuevos se conservarían sin cambios.

Los bloques anticiparon apoyo político a la ley y defendieron la negociación de las últimas dos semanas

Varios diputados anunciaron durante la reunión que sus bancadas votarían a favor de la iniciativa. Hubo expresiones de respaldo de bloques como Valor, Unionista, Cabal, Viva, Unidad Nacional de la Esperanza, Victoria y Semilla, entre otros, con énfasis en que la ley debe aprobarse en la jornada extraordinaria prevista para el martes.

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Uno de los argumentos repetidos fue que el proyecto busca fortalecer la persecución de capitales ilícitos, proteger las remesas y evitar que el país ingrese a una lista gris. También se insistió en que la discusión de las últimas dos semanas no implicó un bloqueo de la ley, sino un proceso de revisión para alcanzar consensos y mejorar el dictamen.

En ese marco, se defendió la necesidad de no retirar una enmienda previamente consensuada si no existía al mismo tiempo el acuerdo político para aprobar su reemplazo. La advertencia se centró especialmente en el artículo 52, donde se señaló que una sustitución sin respaldo posterior podía debilitar aspectos ya contemplados en la redacción original, en particular el tratamiento de informes emitidos por la IVE como unidad de inteligencia financiera.

Los artículos 73 y 74 concentraron el principal desacuerdo político

La parte más extensa del debate giró sobre los artículos 73 y 74, que finalmente no fueron modificados en esta ronda. Un sector sostuvo que la redacción de esos artículos podía entrar en conflicto con garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, al permitir el enjuiciamiento del lavado de dinero sin procesamiento, sentencia o condena previa por el delito del que se presume el origen de los bienes.

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En esa línea, se citó que el artículo 74 establece la autonomía del delito de lavado de dinero y otros activos, de modo que para su persecución no se requiere una condena previa por el hecho delictivo antecedente. También se objetó la lógica del artículo 73 al considerar que podía fundarse en una presunción no comprobada sobre el origen ilícito de bienes o dinero.

Desde otra posición, varios diputados celebraron precisamente que las propuestas de modificación a esos artículos quedaran fuera. Sostuvieron que alterar esa parte del proyecto habría afectado la esencia de la ley, en particular la autonomía del delito de lavado de dinero, y rechazaron que esa figura deba confundirse con una violación a la presunción de inocencia.

En el debate también se mencionó a la economía informal. El diputado Juan Rivera afirmó que la norma no afectará al comerciante real que puede demostrar su actividad, y señaló que el umbral de reporte sigue en USD 10.000 en efectivo.

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La sesión terminó con la aprobación del retiro de las enmiendas a los artículos dos, 25, 52 y 83, paso previo para que el pleno conozca únicamente las nuevas versiones consensuadas en la jornada extraordinaria convocada para este martes 2 de junio.