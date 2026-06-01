Residencia legal y permisos laborales para migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia en Costa Rica bajo nueva disposición nacional

Un grupo diverso de personas adultas y jóvenes, con carpetas y mochilas, hace fila ante la oficina de Migración de Costa Rica para sus trámites de extranjería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos en Costa Rica podrán acceder a la residencia legal y al mercado laboral desde septiembre por la nueva “Categoría Especial Temporal” anunciada por la Dirección General de Migración y Extranjería y divulgada por el periódico 100% Noticias.

De acuerdo con la nota, la medida alcanza a quienes pidieron refugio entre el uno de junio de 2014 y el siete de mayo de 2026.

El mecanismo ampara a quienes presentaron su solicitud de refugio en ese período y cuya resolución sigue pendiente o fue rechazada. La condición será verificada de oficio por la autoridad migratoria, sin que los interesados deban iniciar trámites adicionales para demostrar su situación.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, las personas beneficiarias podrán trabajar sin restricciones en cualquier sector económico, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia.

“La persona beneficiaria de esta categoría especial contará con libre condición para poder desempeñarse en cualquier actividad laboral remunerada”, se lee en el artículo que regula la medida.

PUBLICIDAD

Plazo, renovación y controles

La publicación indica que la nueva categoría será otorgada por un período de dos años y podrá ser renovada por plazos iguales. Al momento de la renovación, las autoridades revisarán los movimientos migratorios de cada beneficiario, incluidos posibles ingresos o salidas irregulares tras la obtención del beneficio.

Quienes hayan salido o ingresado al país sin los controles habituales deberán presentar pruebas documentales que justifiquen la falta de registros migratorios. Si las razones no son aceptadas, la autoridad podrá denegar la renovación.

Un par de comensales fue registrado al degustar platos típicos de la gastronomía nicaragüense, en el restaurante "La Gigantona", en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Condiciones y restricciones para acceder al beneficio

La disposición establece que los solicitantes no deben tener otra categoría migratoria vigente ni estar involucrados en otros procesos de regularización distintos al trámite de refugio.

Además, el beneficio será cancelado para quienes representen una amenaza a la seguridad pública, hayan sido condenados por delitos dolosos en los últimos 10 años o incumplan los requisitos de renovación.

Los beneficiarios podrán salir y regresar a Costa Rica sin necesidad de permisos adicionales, siempre que cumplan con los controles migratorios ordinarios.

La resolución aclara que la pérdida del beneficio será automática para quienes no renueven el documento dentro de los tres meses posteriores a su vencimiento, sin requerir un procedimiento administrativo especial.

PUBLICIDAD

La disposición establece que los solicitantes no deben tener otra categoría migratoria vigente ni estar involucrados en otros procesos de regularización distintos al trámite de refugio.

La “Categoría Especial Temporal” ofrece una vía de regularización para miles de personas que hasta ahora no contaban con alternativas legales para permanecer y trabajar en el país.

El mecanismo será renovable de manera indefinida mientras no exista una normativa superior que disponga lo contrario.

Extranjeros en Costa Rica

Costa Rica concentra una migración diversa de nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos, impulsada por su estabilidad política y sus oportunidades económicas, pero ese atractivo convive con un sistema de refugio bajo presión y con miles de casos sin resolver, según los datos recopilados por Statista, Artículo 66, Nicaragua Investiga, ElMundo.cr y Divergentes.

Dos trabajadores, uno con el logo de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, colaboran en la siembra en un campo agrícola, simbolizando la integración laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor volumen corresponde a Nicaragua: entre enero y septiembre de 2024 se registraron 414,123 movimientos regulares de nicaragüenses en las fronteras costarricenses, un alza de 9% frente al mismo período de 2023, según Nicaragua Investiga. Ese flujo se sumó a una presencia ya consolidada en el país y a una demanda sostenida de protección internacional.

PUBLICIDAD

En términos de residencia, más de 296,000 nicaragüenses vivían en Costa Rica en 2020, lo que los convirtió en la comunidad extranjera más numerosa del país, según Statista. En ese mismo año, también había más de 25,000 venezolanos y más de 25,000 colombianos con residencia legal, de acuerdo con Statista.

Los nicaragüenses concentran la mayor presión sobre el sistema de refugio

Desde 2014 hasta abril de 2025, los nicaragüenses presentaron 195,512 solicitudes de refugio en Costa Rica y solo el 5% obtuvo una resolución, según Artículo 66.

Los nicaragüenses son la principal población extranjera residente y también el grupo con más solicitudes de refugio, según Statista y Artículo 66. Su peso se refleja tanto en la vida cotidiana del país como en la demanda sobre sus instituciones migratorias.

Además, hasta abril de 2025, Costa Rica había recibido 10,895 solicitudes de refugio de venezolanos, 7,292 de cubanos y 4,685 de colombianos, según Artículo 66. En el caso venezolano, Artículo 66 también indicó que la tasa de aprobación ha sido baja.

PUBLICIDAD

El cuadro no se limita al asilo. Los migrantes, en especial los nicaragüenses, ocupan espacios laborales en sectores como la agricultura y la construcción, según Divergentes. Esa inserción económica explica parte de la relevancia estructural de esta población dentro de Costa Rica.