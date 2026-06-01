La revelación de un periodista español sobre el futuro de Enzo Fernández: “Han llegado a un acuerdo”

El presidente del Real Madrid lo anunciará el próximo lunes si gana las elecciones del club.

El periodista español Miguel ‘Látigo’ Serrano reveló que Florentino Pérez tiene muy avanzada la incorporación de Enzo Fernández al Real Madrid, y que planea anunciar ese y otro fichaje de gran calibre si resulta electo presidente del club el próximo 7 de junio, en las primeras elecciones disputadas en la institución desde 2006.

“Han llegado a un acuerdo con Enzo Fernández. El pacto al que ha llegado el Real Madrid no es un acuerdo de traspaso con el Chelsea, sino un trato hecho con Enzo Fernández, Javier Pastore, su representante, y el Real Madrid para que sea jugador del Madrid después del Mundial”, expresó Serrano en su canal de YouTube. Y añadió: “Ese pacto no significa que ciento por ciento vaya a jugar en el Madrid, sino que dependerá de si las negociaciones entre el Madrid y el Chelsea llegan a buen puerto. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto poner dinero el Real Madrid y hasta donde el Chelsea acepta bajar su precio”.

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Serrano fue contundente al explicar que la operación tiene visos de concretarse: “Todo el mundo da por hecho que el presidente puede filtrar el fichaje de Enzo Fernández porque es una operación que solo depende del dinero". El periodista también adelantó que Pérez tiene reservada otra incorporación de alto impacto cuya identidad aún no trascendió: “Cuando Florentino dice que la gente sabe que los mejores jugadores quieren jugar en el Real Madrid, me dicen que se refiere a Enzo Fernández y también a otro", declaró.

El contexto es propicio para que el movimiento se concrete. El mediocampista argentino de 25 años manifestó públicamente su deseo de abandonar el Chelsea este verano, luego de que el club londinense terminara décimo en la Premier League y no lograra clasificar a ninguna competencia europea para la próxima temporada. Ese fue el factor determinante para que Fernández tomara la decisión: el fracaso en la clasificación continental “fue la gota que colmó el vaso”. Su agente, el ex futbolista Javier Pastore, ya estableció contacto con el Real Madrid, de acuerdo con información del periodista Ben Jacobs.

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El propio Fernández había dado señales en marzo al declarar públicamente su amor por la capital española: “Si pudiera elegir una ciudad en Europa para vivir, sería Madrid. Me encanta Madrid. Es muy parecido a Buenos Aires. La comida también es excelente". Las negociaciones para renovar su contrato con el Chelsea se estancaron por completo, y su representante reconoció que las condiciones ofrecidas por el club no resultaron satisfactorias.

Enzo Fernández cerró una gran temporada personal en el Chelsea, pese a que su equipo quedó al margen de las competiciones europeas (REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY)

A nivel estadístico, la temporada 2025-2026 fue la más productiva de Fernández desde su llegada al Chelsea en enero de 2023, cuando el club pagó 121 millones de euros por su pase desde el Benfica. En todas las competencias, el mediocampista disputó 54 partidos, anotó 15 goles y dio 7 asistencias, con 49 titularidades y 4.372 minutos en cancha. Solo en la Premier League, acumuló 35 encuentros, 10 conquistas y 4 pases de gol. El rendimiento contrasta con sus dos temporadas anteriores en Londres: 3 goles en 28 partidos en 2023-2024 y 8 en 44 encuentros en 2024-2025, según datos de AS.

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El Chelsea, por su parte, no está dispuesto a ceder al jugador sin una compensación acorde. El club inglés exige 138 millones de euros (aproximadamente 120 millones de libras), lo que convertiría la operación en la venta más cara de su historia. Xabi Alonso, próximo entrenador del equipo, preferiría retener al argentino, pero el club evaluará ofertas que alcancen esa cifra.

Desde el lado madridista, la incógnita pasa por la estrategia de refuerzo en el mediocampo. Según The Independent, el Real Madrid priorizaría en principio a Rodri, el centrocampista del Manchester City, aunque Fernández también puede desenvolverse en ese rol más defensivo. Si la negociación por el español no prospera, el camino hacia el argentino quedaría despejado.

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Las elecciones presidenciales del Real Madrid se celebran el 7 de junio, con Florentino Pérez como favorito frente al empresario Enrique Riquelme. En España sostienen que “hay tranquilidad absoluta en la candidatura de Florentino Pérez” a una semana de la votación. El ganador asumirá por un período de cuatro años, el primero con resultado disputado desde que Ramón Calderón se impuso hace dos décadas.