Honduras: Lluvia de granizo sorprende a Intibucá y deja impresionantes imágenes en La Esperanza y Yamaranguila

El evento climático causó entre los habitantes de Intibucá. (FOTO: Noticias 24/7)

Una inusual lluvia de granizo sorprendió a los habitantes de varios sectores de los municipios de La Esperanza y Yamaranguila, en el departamento de Intibucá, donde una intensa tormenta dejó imágenes poco comunes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales.

El fenómeno ocurrió en medio de las condiciones meteorológicas inestables que han afectado gran parte del territorio hondureño durante los últimos días.

Aunque las lluvias y tormentas eléctricas suelen registrarse con frecuencia durante la temporada lluviosa, la caída de granizo continúa siendo un evento poco habitual en muchas regiones del país, lo que provocó sorpresa entre los pobladores de la zona occidental.

Videos grabados por residentes muestran cómo cientos de pequeñas esferas de hielo caían sobre calles, vehículos, techos de viviendas y áreas verdes mientras una fuerte tormenta avanzaba por diferentes comunidades de Intibucá.

Las imágenes captadas por los vecinos muestran la intensidad del fenómeno y la rápida acumulación de granizo en algunos sectores.

El fenómeno dejó imágenes poco comunes en el occidente del país. (FOTO: Noticias 24/7)

Según testimonios compartidos por habitantes de la zona, algunas piezas de hielo alcanzaron tamaños similares al de una canica, situación que generó preocupación entre productores agrícolas y familias que temían daños en cultivos, techos livianos y otras estructuras expuestas a la tormenta.

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Muchos pobladores aprovecharon el momento para registrar fotografías y videos del fenómeno, debido a que no es común observar este tipo de eventos climáticos en la región.

Las publicaciones rápidamente se viralizaron y despertaron reacciones de sorpresa entre usuarios de diferentes partes del país.

Además de la caída de granizo, la tormenta estuvo acompañada por fuertes lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica, condiciones que incrementaron la intensidad del evento atmosférico y provocaron acumulaciones temporales de agua en algunos sectores urbanos y rurales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños de consideración relacionados con la tormenta.

Sin embargo, algunos residentes expresaron preocupación por posibles afectaciones en siembras de hortalizas, granos básicos y otros cultivos característicos de la región, una de las principales zonas agrícolas del occidente hondureño.

Las condiciones atmosféricas favorecieron la formación de la granizada.(FOTO: Diario Tiempo)

Especialistas explican que el granizo se forma cuando fuertes corrientes de aire elevan gotas de agua hacia capas más frías de la atmósfera, donde se congelan y aumentan de tamaño antes de caer a la superficie. Este fenómeno suele estar asociado a tormentas intensas y condiciones atmosféricas particularmente inestables.

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Las autoridades meteorológicas han señalado que la combinación de humedad proveniente del Caribe, altas temperaturas y sistemas de inestabilidad puede favorecer la formación de tormentas severas en distintas regiones del país, especialmente en áreas montañosas o de mayor elevación como Intibucá.

La caída de granizo sorprendió a pobladores de La Esperanza y Yamaranguila. (FOTO: Diario Tiempo)

Ante la posibilidad de que continúen registrándose lluvias intensas y tormentas eléctricas, los organismos de prevención recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar exponerse durante eventos climáticos severos y tomar medidas para proteger viviendas, vehículos y actividades agrícolas.

Asimismo, se aconseja a conductores y peatones extremar precauciones durante tormentas acompañadas de actividad eléctrica o fuertes ráfagas de viento, ya que este tipo de fenómenos puede reducir la visibilidad y aumentar los riesgos en carreteras y espacios abiertos.

La lluvia de granizo registrada en La Esperanza y Yamaranguila dejó imágenes poco frecuentes para Honduras y recordó cómo las condiciones atmosféricas pueden generar eventos sorprendentes incluso en regiones donde este tipo de fenómenos ocurre de manera esporádica.

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