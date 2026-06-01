La gran apuesta del Indo-Pacífico: estrechar los lazos de defensa ante el ascenso de China

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, durante el Diálogo de Shangri-La en Singapur, el 29 de mayo de 2026. (REUTERS/Edgar Su)

Atrapadas entre el rápido ascenso militar de China y las crecientes dudas sobre el enfoque de Estados Unidos en una región que ha dominado durante mucho tiempo, las naciones del Indo-Pacífico compiten por armarse, tanto entre sí como individualmente.

En el principal foro de defensa de Asia, celebrado el sábado, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, instó a los socios regionales a asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad. Sin embargo, se enfrentó a la persistente preocupación de que las prioridades estadounidenses pudieran estar desviándose, con el conflicto en Irán compitiendo por la atención.

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“Podemos hacer dos cosas a la vez”, declaró Hegseth en el Diálogo de Shangri-La en Singapur, una reunión informal de jefes de defensa, militares y funcionarios de inteligencia de todo el mundo.

Su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, afirmó creer que el compromiso de EEUU era “inquebrantable”, si bien reconoció que algunos países aún podrían subestimar su determinación.

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En entrevistas concedidas a Reuters al margen de la reunión anual, los jefes de defensa regionales y los oficiales militares dejaron claro que se está impulsando una mayor cooperación entre ellos, más allá del tradicional paraguas estadounidense.

Ministros de Defensa de Japón, Estados Unidos, Países Bajos y Singapur en la mesa redonda ministerial del Diálogo de Shangri-La, Singapur, 30 de mayo de 2026. (REUTERS/Edgar Su)

“Todos los secretarios de defensa aquí presentes coinciden en la necesidad de ampliar de forma ágil y rápida sus capacidades de defensa individuales”, declaró a Reuters el secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro.

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Describió esta iniciativa como un “refuerzo” del papel tradicional de Estados Unidos, con Manila profundizando sus lazos de defensa con socios como Japón, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

“El compromiso de Estados Unidos se fortalece cuando se suman más actores, al menos en la fase de disuasión, debido a la existencia de una amenaza común”.

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Japón se está posicionando como un centro neurálgico para esa red más amplia.

Koizumi afirmó que Tokio aspira a actuar como un “punto de conexión” para una cooperación regional más estrecha, más allá de China.

En abril, Japón presentó la mayor reforma de sus normas de exportación de defensa en décadas, eliminando las restricciones a la venta de armas al extranjero y abriendo el camino a la exportación de buques de guerra, misiles y otras armas.

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Los principales países del Indo-Pacífico buscan ampliar alianzas, modernizar su equipamiento militar y garantizar la estabilidad regional ante amenazas comunes. (REUTERS/Caroline Chia)

“Japón será aún más proactivo en la cooperación en materia de equipamiento de defensa”, declaró Koizumi en el foro. “Nuestro objetivo es garantizar que cada país cuente con las capacidades que necesita y ponerlas a su disposición cuando sea necesario”.

“Nivel de intensidad”

El ministro de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, afirmó que, en el contexto actual, “deberíamos... desarrollar alianzas flexibles con países afines, formando coaliciones de países capaces y dispuestos”.

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Esto, añadió, ayudaría a “superar obstáculos, poner a prueba ideas y encontrar caminos en territorios nuevos e inexplorados”.

La jefa del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, la general Jennie Carignan, declaró que sus fuerzas estaban ampliando su presencia en la región, cooperando con Japón y Filipinas en ciberseguridad y ejercicios marítimos, además de brindar apoyo a sus homólogos indonesios con la formación en inglés.

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“Hay mucho trabajo por hacer en la región del Indo-Pacífico. Y creo que por eso estamos viendo un aumento de la colaboración en todos los ámbitos”, declaró Carignan a Reuters.

Mientras tanto, Nueva Zelanda está considerando estrechar lazos y adquirir nuevo equipamiento. El ministro de Defensa, Chris Penk, confirmó que Wellington está evaluando activamente buques japoneses y británicos para reemplazar sus antiguas fragatas de la clase ANZAC.

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Penk cenó con sus colegas de Singapur, Malasia, Australia y Gran Bretaña en el marco del diálogo, mientras analizaban las crecientes interacciones en el marco del Acuerdo de Defensa de las Cinco Potencias, vigente desde hace 54 años.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro neozelandés Chris Penk, cuyo país evalúa la compra de buques japoneses y británicos para renovar su flota de fragatas. (EFE)

Penk, quien asumió el cargo en abril, afirmó que existía la posibilidad de continuar el pacto “a un nivel más intenso”.

“Así que, si podemos encontrar nuevas formas de interactuar con otros, además de mantener las conexiones existentes, buscaremos hacerlo simultáneamente”, declaró Penk en una entrevista.

Aunque las naciones de la región estrechaban sus lazos entre sí, funcionarios asiáticos insistieron en que el compromiso de Estados Unidos con el Indo-Pacífico permanece inalterable a pesar del conflicto en Oriente Medio o la política de “Estados Unidos Primero” del presidente Donald Trump.

“Nuestra confianza no se ve afectada por la participación de Estados Unidos en Irán, por ejemplo, ni en otras áreas”, declaró Teodoro, ministro de Defensa de Filipinas.

Por parte de Australia, el ministro de Defensa, Richard Marles, describió los lazos con Washington como “absolutamente fundamentales para nuestra seguridad nacional”.

“Tanto la administración Trump como el gobierno de Albanese en Australia nos consideramos custodios de una relación que trasciende nuestras fronteras”, declaró Marles a Reuters.

(Reuters)