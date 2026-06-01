Se demoró en un saque lateral y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas que se pondrán en práctica en el Mundial 2026

La nueva regla del lateral para el Mundial 2026 se aplicó en el amistoso Noruega-Suecia

Noruega venció 3-1 a Suecia en Oslo sin Erling Haaland y cerró su preparación para el Mundial 2026. El encuentro ofreció un anticipo de uno de los cuatro cambios en las reglas que se emplearán en el certamen ecuménico que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Fue a los 13 minutos cuando el sueco Daniel Svensson tardó 10 segundos en realizar un saque lateral. El árbitro aplicó la nueva regla y le entregó la posesión a Noruega cuando el marcador ya estaba 1-0. La nueva norma indica que, en el saque de banda, si un jugador retrasa de forma deliberada su ejecución, el árbitro iniciará una cuenta de 5 segundos y, si no se realiza en ese plazo, la reposición pasará al equipo rival. Ess medida apunta a que se evite la pérdida de tiempo en el juego.

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El ex árbitro italiano Pierluigi Collina, de presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, indicó que “estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo, mejorar la relación con el jugador o la experiencia del aficionado”.

Este domingo otra de las novedades reglamentarias se estrenó y fue en una instancia que abrió la llave del gol para el triunfo de Japón ante Noruega. En uno de los cambios del elenco nórdico, el jugador que debía salir se demoró más de diez segundos y el futbolista que debía ingresar debió esperar un minuto. Ahí llegó el tanto nipón.

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Más allá de ese detalle, Noruega no necesitó a sus dos figuras más reconocidas para imponerse en el clásico escandinavo. Erling Haaland siguió el partido desde la grada y Martin Odegaard todavía no se incorporó a la concentración, pero el conjunto local resolvió el encuentro en la primera parte.

La superioridad local se expresó rápido. Antes de los 20 minutos, Noruega ya ganaba 2-0. El delantero Jorgen Strand Larsen fue el principal problema para la defensa sueca. El trío de centrales dispuesto por el entrenador inglés Graham Potter no logró contenerlo y el atacante firmó su doblete a los 37 minutos, cuando cabeceó a la red un saque de esquina para establecer el 3-0 con el que se fueron al entretiempo.

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La baja de intensidad favoreció a Suecia. La entrada de Alexander Isak elevó el nivel ofensivo del equipo visitante y el delantero dejó atrás las dudas sobre su estado físico tras la fractura de peroné que casi no le permitió jugar esta temporada.

Jorgen Strand Larsen marcó un doblete en el triunfo noruego (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT

Isak marcó el 3-1 a los 76 minutos con una definición destacada. Suecia incluso estuvo cerca de añadir suspenso al cierre, pero un gol de Sebastian Nanasi fue invalidado por fuera de juego.

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La victoria de Noruega expuso las debilidades de la última línea visitante con sus desbordes por la banda izquierda. Suecia dejó dudas, sobre todo en defensa, a dos semanas del inicio del Mundial.

El equipo de Stale Solbakken llega a la Copa del Mundo después de una fase clasificatoria que cerró con pleno de victorias y una media de más de cuatro goles por partido. En ese recorrido también derrotó a Italia por 3-0 en Oslo y por 4-1 en Milán.

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La victoria le permitió a Noruega despedirse de sus hinchas con un triunfo amplio ante uno de sus rivales tradicionales. En la Copa del Mundo compartirá el Grupo I con Irak, Francia y Senegal. Suecia, por su parte, integrará el Grupo F del Mundial junto con Túnez, Países Bajos y Japón.