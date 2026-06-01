Salud

Un solo entrenamiento semanal de caminata rápida reduce la grasa abdominal en adultos con obesidad central

La investigación, publicada en Nature Communications tras tres años de seguimiento, concluyó que el factor determinante es mantener el tiempo total de actividad en 75 minutos, sin importar cómo se distribuya. Cómo obtener todos los beneficios

Guardar
Google icon
Hombre con obesidad central sonriente camina por un sendero de parque con árboles y hojas secas, usando auriculares y una botella de agua.
Un entrenamiento semanal de caminata rápida con intervalos demuestra la misma eficacia que tres sesiones en reducir grasa abdominal en adultos con obesidad central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo entrenamiento semanal de caminata rápida con intervalos puede reducir la grasa abdominal y mejorar la condición física en adultos con obesidad central con la misma eficacia que realizar tres sesiones por semana. Este hallazgo, respaldado por evidencia científica y publicado en Nature Communications, ofrece una opción para quienes disponen de poco tiempo para ejercitarse.

Según datos publicados en Nature Communications, realizar una sesión semanal de entrenamiento de intervalos mediante caminata rápida resulta igual de efectivo que cumplir la recomendación tradicional de tres sesiones semanales en adultos con obesidad central. Ambos esquemas, cuando igualan el tiempo total de ejercicio, muestran beneficios comparables en la reducción de grasa y la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria.

PUBLICIDAD

Cómo se realizó el estudio sobre caminata rápida y obesidad central

El estudio fue llevado a cabo por un equipo dirigido por el profesor Parco Siu Ming-fai. Participaron 315 adultos mayores de 18 años con obesidad central. Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2024, los voluntarios se repartieron aleatoriamente en tres grupos: uno realizó entrenamiento de intervalos una vez por semana, otro lo hizo tres veces por semana y un grupo de control asistió cada dos semanas a sesiones educativas de salud de dos horas y media.

El programa consistía en 75 minutos semanales de caminata rápida con intervalos. Los integrantes del grupo semanal completaban esos 75 minutos en una sola jornada. Los del grupo de tres días repartían ese tiempo en tres sesiones semanales.

PUBLICIDAD

Grasa visceral, obesidad, sobrepeso, grasa.- (Imagen ilustrativa Infobae)
El estudio, encabezado por Parco Siu Ming-fai, evaluó a 315 adultos con obesidad central entre 2021 y 2024 (Imagen ilustrativa Infobae)

La cantidad de grasa corporal de los participantes se evaluó en tres ocasiones mediante absorciometría de rayos X de doble energía: al inicio del estudio, a las 16 semanas y en el seguimiento cuatro meses después.

Principales resultados: beneficios de una sesión semanal de entrenamiento de intervalos

Como informó Nature Communications, tanto el grupo que realizó entrenamiento de intervalos una vez por semana como el que lo hizo tres veces presentaron reducciones similares en la grasa corporal total y visceral, así como una disminución del porcentaje graso y del perímetro de cintura. Además, se observó una mejora en la capacidad cardiorrespiratoria respecto al grupo que solo recibió educación en salud.

Estas mejoras se detectaron tanto a las 16 semanas como en el seguimiento posterior, sin diferencias sustanciales entre quienes asistieron una vez y quienes lo hicieron tres veces por semana. El grupo de control no evidenció cambios significativos.

El estudio señala que el “entrenamiento de intervalos” puede constituir una herramienta terapéutica eficaz para abordar la obesidad central, en especial cuando existen limitaciones de tiempo. Las conclusiones recogidas por Nature Communications muestran que no es imprescindible aumentar la frecuencia de entrenamiento semanal para obtener mejoras notables en adultos con exceso de adiposidad abdominal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un solo entrenamiento de intervalos semanal reduce la grasa corporal y visceral en adultos con obesidad central, según Nature Communications (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hallazgos destacados, el equipo comprobó que incluso las personas que solo pudieron ejercitarse un día a la semana lograron los mismos beneficios funcionales y reducción de grasa corporal que quienes participaron tres veces, siempre que se mantuviera el tiempo total de actividad en 75 minutos.

Una alternativa eficaz para el manejo de la obesidad con poco tiempo

El profesor Siu enfatizó la importancia de adaptar las recomendaciones de actividad física a la realidad cotidiana de muchos adultos. Explicó que una sola sesión semanal de entrenamiento de intervalos “representa una opción práctica y eficaz”, dada la dificultad de balancear actividades laborales, familiares y académicas.

De acuerdo con los investigadores, las pautas convencionales de ejercicio pueden ser poco realistas para numerosos adultos. El estudio propone que, en lugar de priorizar solamente prescripciones de ejercicio frecuente, una sesión semanal bien planificada constituye una alternativa válida y basada en pruebas para la salud pública.

Para quienes buscan opciones viables, el respaldo científico de Nature Communications refrenda un enfoque más flexible y sostenible en el tratamiento y la prevención de la obesidad central. En situaciones donde las personas no pueden realizar ejercicio varios días por semana, una jornada única de entrenamiento intensivo surge como una estrategia fundamentada en la evidencia.

Considerando que la falta de tiempo es una de las mayores barreras para el ejercicio regular en adultos con obesidad central, estos resultados abren la puerta a alternativas respaldadas científicamente que pueden favorecer la adopción de hábitos saludables y la reducción de los riesgos asociados a esta condición.

Temas Relacionados

Caminata RápidaObesidad CentralEntrenamiento de IntervalosActividad FísicaNature CommunicationsNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

L-teanina: qué dice la ciencia sobre el suplemento para el estrés y el sueño

Los especialistas recomiendan priorizar fuentes naturales, como el té verde o negro, y consultar con un profesional de la salud antes de incorporar cápsulas o bebidas enriquecidas con este compuesto

L-teanina: qué dice la ciencia sobre el suplemento para el estrés y el sueño

Qué es y cómo se identifica la fitspiration, el fenómeno viral que daña la salud mental de los jóvenes

Los expertos alertan que millones de imágenes y videos que exaltan cuerpos musculosos y rutinas exigentes en distintas plataformas generan insatisfacción corporal, síntomas depresivos y conductas alimentarias desordenadas

Qué es y cómo se identifica la fitspiration, el fenómeno viral que daña la salud mental de los jóvenes

Cómo las estatinas y las nuevas guías sobre los valores de colesterol redefinen el tratamiento cardiovascular

Las recomendaciones internacionales actualizadas proponen una visión más personalizada para tratar el colesterol LDL. Las nuevas opciones terapéuticas para pacientes con necesidades específicas

Cómo las estatinas y las nuevas guías sobre los valores de colesterol redefinen el tratamiento cardiovascular

La sorprendente relación entre el tofu, la salud ósea y la prevención de enfermedades crónicas

Su inclusión frecuente en diferentes tipos de dietas aporta minerales y fitoquímicos que influyen tanto en el metabolismo como en el bienestar general

La sorprendente relación entre el tofu, la salud ósea y la prevención de enfermedades crónicas

La IA le permitió a un músico británico con Parkinson completar su álbum tras perder la destreza en la guitarra

Afectado por limitaciones físicas, un compositor de Londres empleó sistemas digitales para generar maquetas, coordinando la grabación de su nuevo trabajo con la ayuda de productores y expertos en música estadounidense

La IA le permitió a un músico británico con Parkinson completar su álbum tras perder la destreza en la guitarra

DEPORTES

La Media Maratón Ciudad de La Plata 2026 se incorpora al circuito internacional y convoca a figuras del atletismo argentino

La Media Maratón Ciudad de La Plata 2026 se incorpora al circuito internacional y convoca a figuras del atletismo argentino

Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams vuelve del retiro a los 44 años

Mundial 2026: la nueva evolución del VAR para resolver una “zona gris” en las pelotas paradas

Marcelo Bielsa explicó por qué excluyó a Luis Suárez y Nahitan Nández de la lista de Uruguay para el Mundial 2026

Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: cayó ante Matteo Berrettini en los octavos de final

TELESHOW

El emotivo recuerdo de Zaira Nara para Gerardo Rozín: “Hace 10 años me llamaba para conducir Morfi Café”

El emotivo recuerdo de Zaira Nara para Gerardo Rozín: “Hace 10 años me llamaba para conducir Morfi Café”

La profunda reflexión de Araceli González a pocos días de cumplir 59 años: “Veo un número que me dio sabiduría”

El cumpleaños íntimo de Jimena Barón en su llegada al país: de Europa a la mesa familiar

Maxi López y Daniela Christiansson a puro romance en Nordelta: sesión de fotos al lado del lago y mensajes de amor

La impactante producción de fotos de Evangelina Anderson: tarde de spa, microbikini y relax

INFOBAE AMÉRICA

La Irlanda poshambruna y la increíble historia de su tatarabuelo: Maggie O’Farrell habló de su nueva novela

La Irlanda poshambruna y la increíble historia de su tatarabuelo: Maggie O’Farrell habló de su nueva novela

La presidenta de Costa Rica reclama intervención del Congreso ante escalada delictiva en Crucitas

En lo que va del año Interpol Panamá ha concretado la captura de 55 prófugos internacionales requeridos por diversos delitos

La Policía Nacional Civil inicia operativo Semáforo Seguro con controles en áreas de alto tránsito en ciudad de Guatemala

La producción azucarera de Nicaragua crece levemente pero no alcanza la meta para 2025-2026