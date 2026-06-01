Guatemala

La negociación entre Guatemala y Estados Unidos prevé reforzar operativos antidrogas con nueva asistencia, reafirma Arévalo

Las autoridades guatemaltecas gestionan con funcionarios estadounidenses un entendimiento que contempla acciones coordinadas, transferencia de tecnología, entrenamiento de equipos y ampliación de medidas para afrontar redes delictivas transnacionales

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presidente Bernardo Arévalo en conferencia de prensa con medios guatemaltecos
El convenio busca fortalecer el combate antidrogas mediante más apoyo en equipo militar, capacitación y estrategias de inteligencia. (Fotografía: Diario de Centroamerica)

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo confirmó una vez más que su gobierno negocia con Estados Unidos una ampliación de la cooperación militar contra el narcotráfico, con más apoyo en equipo, capacitación, inteligencia y planificación de operaciones, después de que ambos países identificaran los términos de una colaboración que, según explicó, busca intensificar la ofensiva contra las redes de droga y el crimen organizado en los próximos meses.

Arévalo dijo que la nueva etapa de coordinación se apoya en acciones ya visibles en el país: capturas, extradiciones, interdicción de drogas en el mar, decomiso de armas en poder de grupos ligados a cárteles, eliminación de cultivos y el desmantelamiento del laboratorio de drogas más grande identificado en Guatemala, según declaró el mandatario.

El presidente sostuvo que las conversaciones no giran sobre intenciones, sino sobre medidas concretas. Según Arévalo, la administración estadounidense expresó su disposición a aumentar los niveles de colaboración con los países que también eleven su esfuerzo contra las drogas, y Guatemala se ubicó en ese marco con un refuerzo reciente de sus operativos.

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El acuerdo prevé apoyo material, entrenamiento, expertos e inteligencia

Arévalo explicó que el entendimiento en discusión con Estados Unidos contempla operaciones militares combinadas contra el narcotráfico. Según dijo, la solicitud formal ya fue enviada por medio de una carta pública firmada por el ministro de la Defensa Henry Sáenz, en la que se detalló la colaboración requerida por Guatemala.

Avión de transporte militar en pista al atardecer, con soldados descargando equipo y otros revisando tablets con mapas. Cajas de vigilancia y herramientas de inteligencia apiladas.
Militares revisan planes estratégicos y equipo de inteligencia junto a un avión de transporte, como parte de un convenio para fortalecer el combate antidrogas con más apoyo militar y capacitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mandatario precisó que los cambios serán “fundamentalmente cambios en la intensidad, en el nivel de apoyo en el equipo, en el nivel de apoyo en la capacitación, en la calidad y el tipo de equipo que vamos a recibir y que va a ser puesto a disposición de las fuerzas militares guatemaltecas”.

En esa descripción, el gobierno guatemalteco ordenó la cooperación en cuatro frentes. El primero es material para este tipo de operaciones, que no se limita a armamento y puede incluir equipos de visión nocturna, según explicó una funcionaria del gobierno durante la misma intervención pública.

El segundo frente es el entrenamiento de los equipos guatemaltecos que estarán a cargo de los operativos. El tercero es el acompañamiento de expertos en Guatemala para diseñar acciones tácticas y también planificación estratégica.

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El cuarto componente es el intercambio e integración de inteligencia para el combate a las drogas. Arévalo dijo que su gobierno trabaja “mucho en integrar inteligencias, intercambio de inteligencia e integrar a nuestros aparatos para poder contar con la mejor inteligencia posible”.

Arévalo vinculó la negociación con una relación más estrecha con Washington

El presidente situó la negociación dentro de una cooperación que definió como muy estrecha entre su gobierno y el de Estados Unidos en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Como señal de esa relación, afirmó que durante su administración se levantó la prohibición de venta militar a Guatemala que, según él, llevaba vigente entre 50 años y 70 años.

Arévalo relató que el ministro Sáenz sostuvo durante varias semanas una serie de reuniones con autoridades estadounidenses sobre esta colaboración. También mencionó reuniones en Miami en el marco de acuerdos entre países para enfrentar a los cárteles.

Cuando esas conversaciones alcanzaron una definición mayor, Arévalo dijo que mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Guerra Peter Hegseth. Según el presidente guatemalteco, en esa comunicación ambas partes se felicitaron porque ya habían identificado los términos de la colaboración.

La respuesta directa del gobierno guatemalteco sobre qué viene ahora fue que espera una contestación formal de Estados Unidos tras el envío de la carta. Mientras llega esa respuesta, la administración de Arévalo sostiene que el objetivo es elevar la capacidad operativa de las fuerzas militares guatemaltecas con mejor equipo, más formación, asistencia experta y un sistema de inteligencia compartida para operaciones contra el narcotráfico.

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