Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 10% en Wall Street y bajó el riesgo país

Los activos argentinos alcanzaron su precio más alto desde enero.

La Argentina atraviesa un período de optimismo bursátil que le está permitiendo a sus activos estrechar la brecha que los separaba en este 2026 de los avances de los indicadores de Wall Street.

Los índices de las Bolsas de Nueva York volvieron a tocar máximos históricos este lunes, en un rango de 0,1% a 0,4%, para acumular una ganancia en lo que va del año de hasta 17 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 2,4%, en los 3.242.787 puntos. El panel de acciones líderes alcanzó su nivel más alto desde el 27 de enero de este año. Asimismo, en 2026 anota una suba de 6,3% en pesos y de 8,7% en dólares.

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se extendieron las ganancias lideradas por Globant (+10,1%). La renovada escalada del petróleo le dio impulso a los papeles del sector, como YPF (+3,3%, a USD 54,74), Tenaris (+2,8%), Pampa Energía (+2,8%) y Vista Energy (+2,5%).

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El crudo Brent del Mar del Norte subió 4,6%, a USD 95,19 el barril con entrega en agosto. El WTI (crudo intermedio de Texas) también terminó negociado con alza de 5,5%, a USD 92,19 el barril para julio.

El Dow Jones de Industriales ganó 0,1%, en los 51.078 puntos; el panel tecnológico Nasdaq subió 0,4%, a 27.086 unidades, mientras que el promedio S&P 500 avanzó 0,3%, en los 7.599 puntos.

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Desde el punto de vista local, Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, afirmó que “el país que está haciendo los deberes, aún soportando un ‘doble ajuste’ como ninguno: el macroeconómico para el ‘cambio’ y el bursátil para el despegue. Somos la única Bolsa del mundo que lleva un año y medio transitando el ‘ajuste correctivo‘ después de gloriosos tres años -2022, 2023 y 2024-. La pregunta del millón es si podemos zafar de esa baja que se prevé más pronto que tarde en EEUU, según anuncian destacados magnates de Wall Street”.

“Las renovadas apuestas, principalmente ahora desde el exterior, reflejan un claro repunte en el apetito inversor alimentado por las mejores señales económicas y mediciones de respaldo que resultan más favorables al Gobierno, y que actúan como driver ante el creciente foco electoral”, observó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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“En el plano local, la plaza argentina procesó con firmeza el aval del FMI y la consolidación de la desinflación, gatillando un rally financiero que llevó al riesgo país a quebrar barreras técnicas emblemáticas", sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó cuatro unidades para la Argentina, en los 490 puntos básicos.

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“Se vincula la mejora de la deuda pública a la racha compradora del Banco Central, cuyas reservas brutas superaron los USD 48.000 millones por primera vez desde 2019. El sostén fiscal, el visto bueno del FMI y el alza en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos -que rozaron el 5% anual- actuaron como motores clave para comprimir el diferencial de tasas local”, puntualizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Los Bonares muestran tasas en torno al 7,7% en los vencimientos más cercanos, escalando hacia niveles próximos al 10% en el tramo largo. En el caso de los Globales, la curva se ubica aún más abajo, con rendimientos cercanos al 7% en la parte corta y en torno al 9,6% hacia los vencimientos de mayor duración”, puntualizaron los analistas de IEB.

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Cohen Aliados Financieros ponderó las “subas en la deuda soberana hard dollar, compresión del riesgo país y un Merval que pasó a terreno positivo en el año", más “un BCRA que mantiene el ritmo de compras y un nuevo desembolso del FMI”.

El dólar, en su precio más alto en cuatro meses

Con un monto operado de USD 523,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió este lunes 18 pesos o 1,3%, a $1.426, el precio más alto desde el 6 de febrero ($1.432). En 2026 el tipo de cambio oficial mantiene una baja de 29 pesos o 2 por ciento.

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“En el último tramo la demanda volvió a intensificarse y la oferta comenzó a retirarse, permitiendo una nueva aceleración de los precios. De esta manera, el dólar alcanzó máximos intradiarios de $1.427,50 para luego retroceder levemente y cerrar en $1.426″, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció un techo para sus bandas cambiarias en los $1.762,64, lo que dejó al dólar mayorista a 300,64 pesos o 21,1% de ese límite de flotación.

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“El tipo de cambio real viene en un sendero claro de apreciación en los últimos meses. El dólar mayorista cayó nominalmente en lo que va del año, en simultáneo con una inflación que se había acelerado en el primer trimestre y que recién en abril logró cortar esa tendencia”, indicó MegaQM.

El dólar al público avanzó 15 pesos o 1,1%, a $1.445 para la venta en el Banco Nación, también el precio más alto desde el 6 de febrero.

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,4% al cierre, a $1.435, luego de haberse negociado a $1.425 por la mañana.

En el mercado de dólar futuro, donde se efectúan operaciones en pesos, pero atadas a la evolución del tipo de cambio oficial, hubo subas generalizadas en un rango de 0,4 a 0,7 por ciento. Las posturas para fin de junio fueron las más negociadas: avanzaron diez pesos o 0,7% a 1.447 pesos.

Vale recordar que para el cierre de este mes que se inicia el Banco Central prevé un techo para las bandas cambiarias en los 1.803,03 pesos.

El Banco Central absorbió USD 55 millones en su intervención cambiaria del día, mientras que las reservas internacionales brutas ascendieron USD 177 millones, a 48.368 millones de dólares.