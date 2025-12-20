Vitamina D: para qué sirve, cómo obtenerla y cuáles son los peligros de un déficit o un exceso, según expertos

La vitamina D es esencial para la salud ósea, el sistema inmunológico y el funcionamiento nervioso en todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D es esencial para la salud humana, pues interviene en funciones clave como el fortalecimiento de huesos y dientes, el funcionamiento del sistema inmunológico y nervioso, y la posible regulación del estado de ánimo.

Tanto la deficiencia como el exceso de este nutriente pueden generar consecuencias graves, lo que impulsa un creciente interés en la suplementación y en las recomendaciones para su consumo, según destaca Verywell Health.

Funciones de la vitamina D en el cuerpo

La vitamina D participa en la absorción y retención de calcio y fósforo, minerales imprescindibles para el desarrollo y mantenimiento de huesos y dientes fuertes. La insuficiencia de este nutriente puede provocar una disminución de densidad ósea y aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas.

La deficiencia de vitamina D puede provocar osteoporosis, fracturas, debilidad muscular, fatiga y deterioro cognitivo

Además, la vitamina D resulta necesaria para la transmisión de señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo, y es fundamental para el desarrollo adecuado del sistema nervioso desde la etapa fetal.

En el sistema inmunológico, contribuye a combatir bacterias y virus, favoreciendo una respuesta defensiva eficiente. Diversos estudios sugieren que este nutriente puede influir en la salud mental: la suplementación ha mostrado beneficios en personas con trastorno depresivo mayor y deficiencia de vitamina D.

Fuentes, síntomas y factores de riesgo de la deficiencia de vitamina D

El cuerpo produce vitamina D principalmente a través de la exposición directa de la piel a la luz solar, reportó Harvard Health. Factores como la estación del año, el uso de protectores solares y la latitud pueden limitar esta síntesis, especialmente durante el invierno.

Por esta razón, la dieta adquiere importancia. Los alimentos ricos en vitamina D incluyen pescados grasos como atún, salmón y caballa, hongos, yemas de huevo, queso, productos lácteos, algunos cereales y jugos de naranja enriquecidos.

Los alimentos ricos en vitamina D incluyen pescados grasos, hongos, yemas de huevo, lácteos y productos enriquecidos (Imagen ilustrativa infobae)

La deficiencia de vitamina D resulta frecuente y muchas veces no presenta síntomas evidentes. Cuando los síntomas aparecen, pueden incluir dolor muscular, debilidad, fatiga, problemas dentales, dolor óseo, depresión y deterioro cognitivo.

Los grupos con mayor riesgo de deficiencia son quienes se han sometido a cirugía de bypass gástrico o padecen enfermedad celíaca, osteoporosis, trastornos renales o hepáticos crónicos, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, histoplasmosis, tuberculosis o hiperparatiroidismo.

Recomendaciones de ingesta, suplementación y riesgos de la vitamina D

Las recomendaciones diarias de vitamina D varían según la edad y el estado fisiológico. Para lactantes hasta los 12 meses se sugieren 400 UI (10 mcg) al día; para niños y adolescentes de uno a 18 años, 600 UI (15 mcg); adultos de 19 a 70 años, 600 UI (15 mcg); mayores de 70 años, 800 UI (20 mcg), y personas embarazadas o en periodo de lactancia, 600 UI (15 mcg).

Un análisis de sangre permite determinar los niveles y, en caso de deficiencia, el profesional de la salud puede indicar la suplementación adecuada.

Un análisis de sangre permite detectar deficiencia de vitamina D y determinar la necesidad de suplementación bajo supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verywell Health recomienda optar por suplementos de vitamina D3, ya que esta forma favorece un aumento y mantenimiento más eficaz de los niveles en sangre que la D2. Los suplementos deben administrarse siguiendo las indicaciones médicas, por lo general de forma diaria o semanal, y preferiblemente junto con alimentos que contengan grasa para mejorar la absorción.

El riesgo de toxicidad por vitamina D derivado de la alimentación o la exposición solar es bajo, debido a que el organismo controla la producción interna.

Sin embargo, el exceso de suplementos puede producir hipercalcemia, caracterizada por síntomas como náuseas, vómitos, confusión, debilidad muscular, pérdida de apetito, dolor general, sed y micción excesivas, deshidratación y formación de cálculos renales, mencionó Harvard Health.

Las arritmias pueden surgir como resultado de una intoxicación por suplementos sin supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones graves pueden aparecer arritmias, insuficiencia renal o incluso la muerte. El principal efecto adverso de la toxicidad es la hipercalcemia, por lo que la suplementación debe realizarse bajo control médico.

Interacciones, contraindicaciones y recomendaciones sobre la seguridad de los suplementos de vitamina D

Diversas condiciones de salud como el hiperparatiroidismo, la enfermedad renal o la hipercalcemia requieren consultar al médico antes de iniciar la suplementación con vitamina D, para evitar posibles complicaciones.

La regulación de los suplementos de vitamina D es menos estricta que la de los medicamentos recetados, lo que aumenta los riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de un suplemento de vitamina D debe basarse en la calidad y en la verificación independiente del producto. Verywell Health recomienda optar por suplementos sometidos a pruebas externas y consultar con un profesional de la salud antes de comenzar su consumo.

Dado que la regulación de estos productos es menos estricta que la de los medicamentos recetados, resulta fundamental asegurarse de la autenticidad y seguridad del suplemento para evitar riesgos innecesarios, según destaca Harvard Health.