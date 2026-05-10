La maternidad como motor de liderazgo: la historia de la abogada Sonia de Acevedo

Sonia Retana de Acevedo junto a su hija Valentina, quien es el centro de su vida familiar y fuente de inspiración en su carrera profesional./(Cortesía)

El relato de Sonia Liseth Retana de Acevedo, conocida públicamente como Sonia de Acevedo, refleja cómo la maternidad puede transformarse en un proceso que fortalece el liderazgo y la resiliencia personal y profesional.

Con 42 años y una trayectoria consolidada en el ámbito jurídico, la abogada y notario salvadoreña comparte una perspectiva en la que la experiencia de ser madre no solo renueva prioridades, sino que impulsa nuevas formas de ejercer el liderazgo femenino.

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En entrevista con Infobae, Sonia de Acevedo relató que su vida dio un giro definitivo a los 32 años, cuando nació su hija Valentina. “Fue el momento perfecto en el que la vida nos regaló a nuestra hija Valentina para darle un propósito aún mayor a nuestro matrimonio y a mi vida personal”, afirmó la profesional, quien dirige su propio despacho jurídico desde hace más de dieciocho años.

Para la abogada, la maternidad no detuvo su desarrollo, sino que la propulsó hacia nuevas metas. “La maternidad no pone tu vida en pausa, te reinventa”, expresó en el diálogo con este medio.

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La llegada de su hija le permitió descubrir una “fuerza inquebrantable, una resiliencia que superó cualquier expectativa y una capacidad de amar infinita”. Según Sonia, este proceso la llevó a liderar desde la empatía, reconociendo el poder de las mujeres para adaptarse y crecer en medio de cualquier reto.

La conciliación entre la vida profesional y el rol materno ha sido uno de los ejes en su historia. Sonia de Acevedo explicó que el equilibrio se logra a través de una “visión estratégica, disciplina y convicción”. Destaca la importancia de establecer prioridades firmes y de ejercer su profesión con excelencia, pero también de preservar espacios de calidad para su familia. “El éxito está en la calidad absoluta de mi presencia”, sostuvo.

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La abogada salvadoreña combina su trabajo en el ámbito jurídico con la maternidad y la práctica del ciclismo de alto rendimiento. / (Cortesía)

Además de su desempeño profesional, Sonia mantiene una rutina deportiva exigente. Es atleta ciclista y fue seleccionada para representar a El Salvador en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo en 2026, dentro de la disciplina de ciclismo de ruta. Esta faceta, lejos de competir con su maternidad, le proporciona energía y equilibrio.

“El deporte no es un lujo en mi agenda, es el motor que por años me ha mantenido imparable”, señaló, resaltando que integrar la actividad física a su vida cotidiana le permite dar siempre su mejor versión a su hija.

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La maternidad ha exigido a Sonia superar la autoexigencia y la presión social que enfrentan muchas mujeres. “El mayor desafío fue aprender a soltar esa expectativa irreal y perdonarme cuando no lograba tener el control absoluto de todo”, compartió.

Asegura que la clave está en aceptar que una hija no necesita una madre perfecta, sino una líder presente y auténtica.

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En la actualidad, su hija Valentina tiene diez años y se ha convertido en el centro y la alegría del hogar. La abogada destaca que el derecho laboral aún tiene retos pendientes para las mujeres que deciden ser madres. “El derecho laboral debe garantizar que las madres tengan acceso total a herramientas tecnológicas de primer nivel”, afirmó, subrayando el impacto de la innovación digital en la administración pública.

La jurista y atleta ciclista representará a El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, reafirmando su compromiso con el deporte y la disciplina./ (Cortesía)

Sonia también reconoce avances en la legislación salvadoreña. Mencionó leyes como “Nacer con Cariño” y “Amor Convertido en Alimento”, que buscan dignificar la maternidad y proteger la primera infancia. “Es un legado invaluable”, expresó.

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Al reflexionar sobre los desafíos de ser profesional y madre, Sonia enfatizó que ambos roles presentan retos de distinta naturaleza. “Como profesional del derecho, me amparo en las leyes, en la estrategia y mis años de preparación académica. Pero ser madre es liderar y resolver con el corazón todos los días sin un manual de instrucciones”, subrayó.

En su mensaje a otras madres, la abogada insiste en la importancia de la corresponsabilidad en el hogar, el aprovechamiento de la tecnología y la inversión en el desarrollo personal. “Una mujer realizada, segura y económicamente independiente es el espejo más poderoso en el que sus hijos podrán mirarse el día de mañana”, resaltó.

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