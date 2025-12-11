¿El agua ayuda a bajar el colesterol? Esto es lo que dicen los especialistas

Expertos aclaran que la hidratación adecuada no reduce directamente el colesterol, pero sí apoya la salud cardiovascular

Tomar varios vasos de agua al día se ha convertido en un consejo recurrente entre quienes desean mejorar su salud cardiovascular. Sin embargo, la realidad va mucho más allá de una simple botella en la mesa. El agua es fundamental para la vida y el bienestar, pero aún persisten dudas sobre su verdadera capacidad para disminuir el colesterol y proteger el corazón.

Un reciente análisis de Prevention explora este mito, exponiendo lo que dice la ciencia y opinan los expertos sobre la hidratación y su papel en el manejo del colesterol. Este hábito cotidiano resulta clave para el organismo, aunque, si bien es importante, el agua no representa una solución mágica para la salud cardiovascular.

La relación entre hidratación y salud cardiovascular

Beber agua es una sugerencia habitual para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular, pero ¿realmente ayuda a disminuir el colesterol? De acuerdo con un análisis publicado por Prevention, los expertos coinciden en que una hidratación adecuada es positiva para el corazón, aunque el consumo de agua por sí solo no reduce directamente los niveles de colesterol.

Beber agua es fundamental para el bienestar general, aunque no sustituye una dieta equilibrada ni el ejercicio en el control del colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel central del agua reside en formar parte de un enfoque integral dirigido a la gestión del colesterol y la protección del corazón. La cardióloga preventiva Tracy Paeschke declaró a Prevention: “Beber agua no reduce el colesterol”.

La especialista detalló que las causas del colesterol alto se asocian principalmente con enfermedades crónicas —como diabetes, afecciones hepáticas o renales, hipotiroidismo, lupus, apnea del sueño, obesidad, VIH/SIDA—, antecedentes familiares y ciertos medicamentos. Estos factores no se modifican directamente por la cantidad de agua ingerida.

Por su parte, la nutricionista y doctoranda en ciencias de la nutrición Sapna Peruvemba coincidió en que la hidratación puede apoyar la gestión del colesterol, aunque no representa una cura. “La evidencia sugiere que una ingesta insuficiente de agua puede aumentar el riesgo cardiometabólico, y varios estudios muestran que beber agua puede reducir modestamente los lípidos en sangre”, explicó Peruvemba a Prevention.

El consumo de agua facilita la adopción de hábitos alimenticios saludables y respalda el funcionamiento óptimo del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según investigaciones referidas por la especialista, una hidratación adecuada favorece el metabolismo del colesterol y los triglicéridos, si bien los mecanismos aún no se comprenden completamente. Peruvemba recalcó que el agua debe considerarse una herramienta complementaria junto con una dieta saludable, medicación y ejercicio, y no como sustituto de un tratamiento integral para el colesterol alto.

Otros efectos de la hidratación sobre el sistema cardiovascular

Más allá del impacto sobre el colesterol, la hidratación influye de manera amplia en la función cardíaca. La nutricionista experta en prevención del cáncer Jamie Baham explicó a Prevention que la deshidratación dificulta la capacidad del corazón de bombear sangre de modo eficiente.

Estudios recientes prueban que mantener una hidratación óptima, en especial en adultos, puede ayudar a frenar el deterioro cardíaco y minimizar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Así, el consumo adecuado de agua se consolida como una medida fundamental para preservar la salud del sistema circulatorio a largo plazo.

Estudios recientes muestran que una hidratación óptima ayuda a frenar el deterioro cardíaco y protege el sistema circulatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua cumple un rol en los hábitos y procesos corporales que afectan los niveles de colesterol. Baham indicó que el agua facilita la eliminación de desechos y bilis, tareas indispensables para regular el colesterol en el organismo. “Cuando consumimos alimentos ricos en fibra, que contribuyen a reducir el colesterol, el agua es fundamental para lograr evacuaciones saludables y favorecer la eliminación del colesterol a través de las heces”, destacó la especialista.

Si el consumo de agua es insuficiente, el tránsito intestinal se enlentece, y puede producirse estreñimiento, lo cual complica este proceso de depuración.

El agua en una estrategia de salud global

En las recomendaciones recogidas por Prevention, Baham insistió en que el agua debe integrarse como un apoyo dentro de una estrategia más amplia para el control del colesterol. Una hidratación suficiente facilita la adquisición de hábitos alimenticios saludables, respalda el funcionamiento óptimo del corazón y contribuye a la prevención de diversas enfermedades cardiovasculares.

La hidratación debe integrarse como parte de una estrategia global que incluya dieta saludable, ejercicio y tratamiento médico para el colesterol alto

Sin embargo, no suple la importancia de una dieta equilibrada, la actividad física regular ni, cuando sea necesario, el tratamiento médico especializado.

Beber agua es, por tanto, una pieza clave en el cuidado del corazón, que debe sumarse a otras pautas esenciales para el control del colesterol y la salud general.