Cómo cambiaron las preferencias de los ahorristas y la oferta de crédito desde la victoria oficial en las elecciones de octubre

Los depósitos bancarios de Prestadoras de Servicios Financieros (PSF), vinculados a Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y billeteras virtuales, avanzaron 5,2% en términos reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Argentina reportó en el último Informe Monetario Mensual (IMM) que, en abril, los medios de pago tradicionales -medidos por el M2 privado transaccional- registraron una contracción de 1,1% en términos reales y sin estacionalidad (s.e.).

Según los técnicos de la entidad, esta dinámica respondió tanto a la caída de 0,6% en los depósitos a la vista no remunerados como al descenso del 1,9% en el circulante en poder del público.

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Por el contrario, los depósitos bancarios de Prestadoras de Servicios Financieros (PSF), vinculados a Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y billeteras virtuales, avanzaron 5,2% en términos reales y sin estacionalidad, compensando parcialmente la baja en los medios de pago tradicionales.

En abril, los agentes del sector financiero redujeron sus colocaciones a la vista remunerada y cauciones, mientras incrementaron sus tenencias en depósitos a plazo fijo. Esto ocurrió en un contexto donde la Comisión Nacional de Valores incrementó el límite de inversión individual en depósitos a plazo fijo tradicionales y precancelables del 50% al 60% del patrimonio, manteniendo el tope conjunto del 70% para inversiones en ambas modalidades a plazo.

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En abril, los agentes del sector financiero redujeron sus colocaciones a la vista remunerada y cauciones, mientras incrementaron sus tenencias en depósitos a plazo fijo

Los técnicos del Banco Central observaron que la rotación de cartera hacia colocaciones a plazo fijo se debió al diferencial de tasas a favor de estos instrumentos respecto de los más líquidos, en un entorno de estabilidad patrimonial que permitió reducir la proporción de activos de alta liquidez sin afectar la gestión de flujos.

El resto de los depósitos remunerados, en particular plazos fijos de personas humanas y jurídicas -excluyendo las PSF-, retrocedió 1% en términos reales y sin estacionalidad. Así, el total de los depósitos a plazo fijo del sector privado creció 4,1% s.e. en términos reales.

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Desempeño primera mitad de mayo

Durante la primera quincena de mayo, se mantuvo la tendencia de crecimiento en los depósitos sujetos a renta, sin que los clientes bancarios y usuarios de billeteras virtuales perdieran la disponibilidad inmediata de fondos para compras habituales u ocasionales. Las colocaciones a la vista cayeron 5,3% en términos reales en cuenta corriente y 6% en cajas de ahorros; y los plazos fijos a interés aumentaron 4,9% real, mientras que los ajustables por inflación subieron 109 por ciento.

La consultora Quantum Finanzas, dirigida por el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, destacó el crecimiento de nuevas modalidades de pago, como las billeteras virtuales, impulsadas por la remuneración de saldos en cuentas. Los fondos de money market representan actualmente 5,6% del PBI, cuando en noviembre de 2023 eran 4,3 por ciento.

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Este proceso, iniciado tras el triunfo electoral del oficialismo en las legislativas de octubre de 2025, consolidó la caída real sostenida de los depósitos en pesos a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro) y el crecimiento de las colocaciones a plazo en moneda nacional.

También se fortalecieron los depósitos en dólares, favorecidos en parte por los incentivos de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, ubicándose próximos a USD 39.000 millones.

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En mayo de 2026, el crédito en pesos al sector privado interrumpió dos meses consecutivos de contracción y mostró una expansión real de 0,6% sin estacionalidad. El aumento de los depósitos en bancos se trasladó a la mayoría de las líneas de préstamo.

En términos del PBI, el segmento en pesos se mantuvo en 9,3%, pese a un incremento ajustado por inflación del mismo porcentaje. Al sumar el crédito en moneda extranjera -que en abril acumuló un aumento de USD 1.406 millones-, la relación crédito privado/PBI ascendió a 12,3 por ciento.

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Al sumar el crédito en moneda extranjera -que en abril acumuló un aumento de USD 1.406 millones-, la relación crédito privado/PBI ascendió a 12,3 por ciento

El Banco Central informó que los préstamos comerciales se contrajeron 1% s.e. en valores constantes, con un comportamiento dispar entre documentos (caída de 2% s.e.) y adelantos en cuenta (suba de 2,4% tras tres meses de baja).

Entre los préstamos con garantía real, los hipotecarios mantuvieron la tendencia alcista de los últimos meses, con una expansión de 0,7% s.e. (duplicándose en un año, liderados por líneas ajustables por inflación), mientras los prendarios aumentaron 3% s.e. y acumularon un alza interanual de 13 por ciento.

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En la primera mitad de mayo, el mercado de préstamos registró un crecimiento real de 0,5% en líneas comerciales de corto plazo, pero mostró caídas de entre 0,4% y 1% en préstamos con garantía real, y descensos más marcados en personales (1,8%) y tarjetas de crédito (1,3%). Esto se produjo por las restricciones prudenciales implementadas por las entidades para contener el aumento de la morosidad.

Casi todas las líneas de crédito disminuyeran en valores reales, salvo los hipotecarios que conservaron su expansión, respecto de octubre de 2025

Estas medidas llevaron a que, respecto de octubre de 2025 -mes en que el Banco Central endureció la política monetaria con mayores encajes bancarios-, casi todas las líneas de crédito disminuyeran en valores reales, salvo los hipotecarios que conservaron su expansión.

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Las líneas en dólares, destinadas principalmente a sectores generadores de divisas en forma directa -exportadores- como indirectamente -quienes producen insumos y bienes de uso intermedio para posterior exportación con valor agregado- se ascendieron a poco más de USD 22.430 millones, y alcanzaron un pico de 24,5% del crédito total, levemente por arriba del máximo previo de 24,4%, en septiembre del año anterior.

Evolución reciente y comparación regional

La estrategia oficial para captar dólares no bancarizados a través de blanqueos y la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal elevó la participación de depósitos en moneda extranjera del 14,4% al 34,4% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, y pese a que desde entonces hasta la primera mitad de mayo de 2026 aumentaron en USD 4.000 millones, perdieron representatividad sobre el total, a 31,9%, por el impulso que registraron las colocaciones en moneda nacional.

Aunque se incrementó la profundidad de los depósitos en pesos y dólares en saldos reales y plazos, la oferta de préstamos sigue mostrando rezagos en comparación internacional

Aunque se incrementó la profundidad de los depósitos en pesos y dólares en saldos reales y plazos, favorecida por la menor volatilidad en los mercados tras el resultado electoral y la flexibilización monetaria -reflejada en la reducción de encajes de 32,8% a 29,4% promedio y menores tasas de interés-, la oferta de préstamos sigue mostrando rezagos en comparación internacional.

Según la consultora Quantum Finanzas, el crédito al sector privado en Argentina representa solo 20,4% del PBI, muy por debajo de Brasil (111%), Chile (85%), Perú (62%), Uruguay (52%) y Paraguay (51 por ciento).