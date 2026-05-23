Política

Fractura total: el Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum

En el entorno de la vicepresidente confirmaron la información. En años anteriores, la convocatoria se había dado con una semana de antelación. En Casa Rosada dicen que el Arzobispado puede invitarla si quiere, pero la Iglesia responde que las invitaciones son “responsabilidad exclusiva” de Presidencia

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ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en una ceremonia en honor de los policías caídos, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en una ceremonia en honor de los policías caídos, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

El Tedeum por el 25 de Mayo que se desarrolla tradicionalmente en la Catedral Metropolitana suele ser uno de los pocos acontecimientos en el que se prevé que el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel se encuentren pese a las internas. Así sucedió el año pasado, cuando la relación entre ambos ya estaba completamente rota. Con eso como antecedente, estaba la expectativa sobre qué podía pasar en la edición de este año, con los cortocircuitos incluso aún más explícitos en la esfera pública.

En el entorno de Villarruel hicieron circular este sábado por la tarde que no fueron invitados al Tedeum y que, por ende, no debería esperarse su presencia en el evento del lunes por la mañana. “La invitación del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial. La vicepresidente de la Nación no ha sido invitada”, difundieron.

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En esa área son terminantes al decir que existió una decisión manifiesta de Presidencia para no hacerlo. “El evento tiene un proceso de protocolo y de custodia que impide una invitación sobre la hora”, esgrimieron, ante la consulta de si no podía existir la posibilidad de que la invitación tenga posibilidad de hacerse pero a último momento. A modo de ejemplo, marcan que el año pasado y el anterior esta convocatoria se dio con una semana de antelación.

La justificación del entorno de los hermanos Milei es que “al Tedeum también puede invitar la Iglesia”. Es decir, el Arzobispado de Buenos Aires, presidido por monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. “Para todo el resto no está invitada, obviamente”, afirman.

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Las invitaciones al Tedeum son responsabilidad exclusiva de la Presidencia de la Nación”, respondieron voceros oficiales del Arzobispado, deslindándose de la versión oficial del Gobierno.

El protocolo es el siguiente: el Presidente le solicita al Arzobispo la celebración, y una vez aceptada, todo lo que refiere a invitaciones, protocolo y seguridad corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia. El Arzobispado solo interviene en lo litúrgico: la celebración, los ritos, los cantos. Las tarjetas de invitación y la asignación de lugares son competencia exclusiva de la dirección de ceremonial presidencial.

Tres funcionarios del Poder Ejecutivo le confesaron a Infobae que ya recibieron hace días la invitación protocolar para participar de los Actos conmemorativos del “216º Aniversario de la Revolución de Mayo”. Estos deberán presentarse a las 9 horas por Reconquista y Bartolomé Mitre para retirar su acreditación correspondiente. En tanto, no se permitirá el ingreso de funcionarios a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires luego de las 9:30 horas.

El comienzo del Solemne Tedeum será a las 10 horas y a las 10:45 se prevé la conclusión del mismo, que tendrá como acto seguido el pasaje de los funcionarios hacia el Cabildo de Buenos Aires para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. A las 11.15 horas se prevé la finalización de la actividad institucional. El código de vestimenta que se pide es estrictamente formal y con una escarapela.

Nota en desarrollo...

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