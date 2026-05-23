Se reportan 561 muertes infantiles y 40 maternas en República Dominicana

La mayoría de las muertes infantiles documentadas en República Dominicana se produce durante la etapa neonatal, según el informe epidemiológico oficial./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud reportó 561 muertes infantiles y 40 muertes maternas en República Dominicana en lo que va de 2026, según el informe epidemiológico número 18 citado por Listín Diario y Hoy. Ambos indicadores registran una disminución frente al mismo período del año pasado, en un escenario en el que las autoridades también mantienen vigilancia sobre malaria, dengue, leptospirosis y virus respiratorios.

Las 561 muertes infantiles y 40 maternas de este año, están por debajo de las 632 infantiles y 67 maternas notificadas a la misma fecha de 2025, según el Ministerio de Salud citado por Listín Diario.

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Este medio señaló que la mayoría de las muertes infantiles se produce en la edad neonatal, basados en el propio reporte sanitario. El boletín agrega que se siguen implementando acciones dirigidas a reducir ambos indicadores, mientras que Hoy añadió que las autoridades trabajan para fortalecer la atención materno-infantil y a reducir los riesgos asociados.

El mismo boletín consignó también 78 casos confirmados de malaria en lo que va de año, una reducción de 84% frente al mismo período de 2025, según el Ministerio de Salud citado por Hoy. Durante la semana epidemiológica 18 se confirmaron tres casos de esa enfermedad.

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La vigilancia epidemiológica en el país también abarca enfermedades como malaria, dengue, leptospirosis y virus respiratorios, según las autoridades sanitarias./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En leptospirosis, el acumulado llegó a 117 casos, de acuerdo con el Ministerio de Salud. En la semana 18 se notificaron nueve casos confirmados y dos defunciones asociadas, mientras las autoridades reforzaron acciones de prevención y control ante factores ambientales y lluvias que favorecen su propagación.

El boletín también reportó baja circulación de dengue y niveles esperados de virus respiratorios

En dengue, durante la semana epidemiológica 18 se notificaron dos casos confirmados y el acumulado anual se mantuvo en 93, según el Ministerio de Salud. El reporte indica que esa cifra refleja una baja circulación del virus en el territorio nacional en comparación con el año pasado.

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Respecto del cólera, el país sigue sin registrar casos confirmados ni defunciones en 2026, de acuerdo con el Ministerio de Salud citado por Hoy. La vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas continúan activas para evitar la reintroducción de la enfermedad.

El Ministerio de Salud explicó que mantiene vigilancia activa sobre virus como SARS-CoV-2, influenza A(H3N2), influenza A(H1N1) y otros agentes de circulación habitual.

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Las pruebas para detectar COVID-19 siguen disponibles de forma gratuita para la población en el parqueo de la Industria Nacional de la Aguja (Inaguja), detrás de la sede principal del Ministerio de Salud Pública, en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, según el Ministerio citado por Listín Diario y Hoy. La institución recomendó lavado frecuente de manos, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas con síntomas gripales, mantener espacios ventilados y acudir a centros de salud ante fiebre, dificultad respiratoria o síntomas persistentes.

Las autoridades mantienen la vigilancia del SARS-CoV2 para controlar la enfermedad./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado oficial incluyó a adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, a quienes el Ministerio pidió completar sus esquemas de vacunación y mantener medidas de cuidado para reducir el riesgo de complicaciones.

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El Ministerio promovió la donación de leche materna por el Día Mundial celebrado el 19 de mayo

En paralelo al boletín, el Ministerio de Salud promovió la donación de leche materna con motivo del Día Mundial de la Donación de Leche Materna, conmemorado el 19 de mayo, según Listín Diario y Hoy. La cartera explicó que la fecha busca reconocer el aporte de las madres donantes y promover un acto que contribuye a salvar vidas.

La institución sostuvo que la leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos por sus propiedades nutricionales, inmunológicas y protectoras. Añadió que resulta fundamental para el crecimiento y desarrollo saludable de los lactantes, en especial de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

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De acuerdo con Hoy, el Ministerio explicó que los Bancos de Leche Humana cumplen una función dentro del sistema sanitario porque garantizan la captación, evaluación, procesamiento, pasteurización y distribución segura de la leche donada bajo estándares de calidad. También exhortó a las mujeres en período de lactancia, con buena salud y excedente de producción, a convertirse en donantes.