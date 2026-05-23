Deportes

Polémica en Mercedes por el toque de George Russell y Kimi Antonelli que casi los deja afuera de la Sprint del GP de Canadá

Los pilotos de Mercedes estaban 1-2 en la carrera corta en Montreal, pero el italiano salió de pista y quedó tercero

Guardar
Google icon

La competencia interna en el equipo de Mercedes quedó expuesta en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá: George Russell y Kimi Antonelli se sacaron chispas y perdieron terreno en el campeonato de constructores ya que el italiano salió de pista y cedió su lugar a Lando Norris, de McLaren.

Los pilotos del equipo británico estaban 1-2 y Antonelli aspiraba a superar a su compañero, pero Russell le cerró los caminos y este mano a mano llevó a que sus coches se tocaran y el italiano volviera a quedar en segundo lugar pese a un efímero sobrepaso en primera instancia. Más tarde, Antonelli directamente se fue de pista, atravesó parte de la grama y esa maniobra lo llevó a quedar en el tercer lugar del podio.

PUBLICIDAD

“Eso fue muy atrevido”, exclamó Antonelli por la radio. Tal fue su molestia con Russell que reclamó que el británico fuera penalizado por sus riesgosas maniobras: “Estaba al lado del espejo”. “Mantengamos la calma. Sí, vamos a controlar esto, Kimi, concéntrate en Norris, concéntrate en conducir y no en la radio”, le respondieron, al italiano, que nuevamente arremetió: “No me importa, me empujó”. Culminada la carrera, se registró un frío saludo entre ambos pilotos y las cámaras grabaron sus rostros con gestos adustos y tensión.

Con menos revoluciones, y con Russell y Norris a su lado, Antonelli declaró frente al micrófono: “Fue una batalla dura, para ser justos. Todos estuvimos ahí en cuanto al ritmo. No fue fácil. Intenté hacer mi movimiento y, sí, necesito revisar eso porque estaba bastante bien al lado y me empujaron fuera de pista, pero es lo que es. Luego obviamente cometí un error en la curva 8 porque pasé por un gran bache y luego bloqueé los frenos, y ahí comprometí un poco mi carrera. Pero fue una buena batalla”.

PUBLICIDAD

En la pelea del pelotón medio de la Sprint en el circuito Gilles Villeneuve, Franco Colapinto cerró una actuación destacada con el noveno lugar. El piloto de Alpine largó 13°, ganó dos posiciones en la salida y luego superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz, pero no logró recortar la distancia con Arvid Lindblad para discutir el octavo puesto. La Sprint otorgó puntos solo a los ocho primeros, por lo que Colapinto quedó a un lugar de sumar para la escudería de Enstone.

En el fondo, Pierre Gasly partió desde el pit lane y terminó 20° tras un incidente con Nico Hülkenberg, que recibió una penalización de 10 segundos. Tras la carrera, Colapinto explicó las condiciones con las que afrontó la prueba: “Es una pista complicada, estuvimos bastante bien. Una pena no sumar puntos, pero largamos con unas gomas medias usadas de la qualy y ellos con gomas nuevas”. La actividad continuará por la tarde con la clasificación que ordenará la carrera principal, prevista a 70 vueltas.

Temas Relacionados

Kimi AntonelliGeorge RussellFórmula 1F1Gran Premio de Canadá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto habló tras quedar 9° en la Sprint del Gran Premio de Canadá: “Casi un punto, me da un poco de bronca”

El piloto argentino protagonizó una gran remontada tras iniciar la competencia en el decimotercer lugar en la carrera rápida en Canadá

Franco Colapinto habló tras quedar 9° en la Sprint del Gran Premio de Canadá: “Casi un punto, me da un poco de bronca”

Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

El argentino, que inició 13°, tuvo otra buena largada y terminó en la puerta de los puntos en Montreal. Más tarde protagonizará la clasificación para la cita principal

Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

La gran largada de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Canadá: el sobrepaso por el pasto ante Hülkenberg

El argentino quedó 9° en una carrera que lo vio comenzar 13°. Avanzó dos lugares en la largada, aprovechó los problemas de Hadjar para ganar otro puesto y finalmente pasó a Sainz. Recortó distancias con Lindblad, pero no le alcanzó para el 8° lugar

La gran largada de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Canadá: el sobrepaso por el pasto ante Hülkenberg

Tras quedar 9° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Canadá de Fórmula 1

El corredor argentino saldrá otra vez a pista en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para buscar su ubicación en la grilla de la cita del domingo

Tras quedar 9° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Canadá de Fórmula 1

A días del Mundial, Enzo Fernández está en la mira de otro gigante de la Premier League en medio la incertidumbre por su futuro

El mediocampista argentino podría dejar Chelsea al culminar la temporada

A días del Mundial, Enzo Fernández está en la mira de otro gigante de la Premier League en medio la incertidumbre por su futuro

DEPORTES

Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

Franco Colapinto habló tras quedar 9° en la Sprint del Gran Premio de Canadá: “Casi un punto, me da un poco de bronca”

La gran largada de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Canadá: el sobrepaso por el pasto ante Hülkenberg

Tras quedar 9° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del GP de Canadá de Fórmula 1

A días del Mundial, Enzo Fernández está en la mira de otro gigante de la Premier League en medio la incertidumbre por su futuro

TELESHOW

Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su bebé: el tierno video de su hija Arianna en Disney

Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su bebé: el tierno video de su hija Arianna en Disney

Fue a Es mi sueño, rompió en llanto al olvidarse la letra y debió intervenir Joaquín Levinton: “Acá pasa algo raro”

Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

Juanita Molina, la actriz colombiana del momento: de Dear Killer Nannies al fenómeno internacional

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a actuar juntos en teatro después de 15 años: “No vale todo para hacer reír”

INFOBAE AMÉRICA

La camisa ensangrentada que se volvió luz en El Salvador y en el mundo: 11 años de la beatificación de Monseñor Romero

La camisa ensangrentada que se volvió luz en El Salvador y en el mundo: 11 años de la beatificación de Monseñor Romero

El régimen de Irán aseguró estar en la “etapa final” para cerrar un memorando de entendimiento con Estados Unidos

Fas vs Águila: rivalidad y gloria en la final salvadoreña

Se reportan 561 muertes infantiles y 40 maternas en República Dominicana

El presidente de Honduras se reúne con el influencer japonés Shin Fujiyama