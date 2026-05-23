Polémica en Mercedes por el toque de George Russell y Kimi Antonelli que casi los deja afuera de la Sprint del GP de Canadá

La competencia interna en el equipo de Mercedes quedó expuesta en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá: George Russell y Kimi Antonelli se sacaron chispas y perdieron terreno en el campeonato de constructores ya que el italiano salió de pista y cedió su lugar a Lando Norris, de McLaren.

Los pilotos del equipo británico estaban 1-2 y Antonelli aspiraba a superar a su compañero, pero Russell le cerró los caminos y este mano a mano llevó a que sus coches se tocaran y el italiano volviera a quedar en segundo lugar pese a un efímero sobrepaso en primera instancia. Más tarde, Antonelli directamente se fue de pista, atravesó parte de la grama y esa maniobra lo llevó a quedar en el tercer lugar del podio.

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“Eso fue muy atrevido”, exclamó Antonelli por la radio. Tal fue su molestia con Russell que reclamó que el británico fuera penalizado por sus riesgosas maniobras: “Estaba al lado del espejo”. “Mantengamos la calma. Sí, vamos a controlar esto, Kimi, concéntrate en Norris, concéntrate en conducir y no en la radio”, le respondieron, al italiano, que nuevamente arremetió: “No me importa, me empujó”. Culminada la carrera, se registró un frío saludo entre ambos pilotos y las cámaras grabaron sus rostros con gestos adustos y tensión.

Con menos revoluciones, y con Russell y Norris a su lado, Antonelli declaró frente al micrófono: “Fue una batalla dura, para ser justos. Todos estuvimos ahí en cuanto al ritmo. No fue fácil. Intenté hacer mi movimiento y, sí, necesito revisar eso porque estaba bastante bien al lado y me empujaron fuera de pista, pero es lo que es. Luego obviamente cometí un error en la curva 8 porque pasé por un gran bache y luego bloqueé los frenos, y ahí comprometí un poco mi carrera. Pero fue una buena batalla”.

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En la pelea del pelotón medio de la Sprint en el circuito Gilles Villeneuve, Franco Colapinto cerró una actuación destacada con el noveno lugar. El piloto de Alpine largó 13°, ganó dos posiciones en la salida y luego superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz, pero no logró recortar la distancia con Arvid Lindblad para discutir el octavo puesto. La Sprint otorgó puntos solo a los ocho primeros, por lo que Colapinto quedó a un lugar de sumar para la escudería de Enstone.

En el fondo, Pierre Gasly partió desde el pit lane y terminó 20° tras un incidente con Nico Hülkenberg, que recibió una penalización de 10 segundos. Tras la carrera, Colapinto explicó las condiciones con las que afrontó la prueba: “Es una pista complicada, estuvimos bastante bien. Una pena no sumar puntos, pero largamos con unas gomas medias usadas de la qualy y ellos con gomas nuevas”. La actividad continuará por la tarde con la clasificación que ordenará la carrera principal, prevista a 70 vueltas.

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