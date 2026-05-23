Salud

El asma severa suele ir acompañada de otros problemas de salud graves

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VIERNES, 22 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con asma grave suelen estar luchando también contra otros problemas de salud, según un nuevo estudio.

Casi todas las personas con asma sufren al menos otro problema de salud grave, y la mayoría padece tres o más, según informaron recientemente investigadores en The Lancet Regional Health-Europe.

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"Los patrones que encontramos estaban relacionados con el control del asma, la frecuencia con la que ocurrían los ataques y los tratamientos necesarios", dijo el investigador principal Dr. Ramesh Kurukulaaratchy en un comunicado de prensa. Es profesor de medicina respiratoria y alergias en la Universidad de Southampton, Reino Unido.

Para el estudio, los investigadores rastrearon las tasas de otras 23 condiciones de salud entre cerca de 2.700 pacientes con asma grave que viven en 11 países europeos.

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Los resultados identificaron tres perfiles distintos entre los pacientes:

Osteoporosis más aumento de peso vinculado al uso intensivo de esteroides Alergias graves, incluyendo eccema y fiebre del heno Infecciones crónicas de senos nasales e inflamación junto con el desarrollo de pólipos nasales

Al identificar estos patrones, los investigadores afirmaron que podrían ser capaces de desbloquear tratamientos más eficaces para aquellos pacientes más afectados por el asma.

"Las personas con asma severa a menudo viven con una gran carga de otras condiciones, pero hasta ahora no entendíamos completamente cómo estaban relacionadas", dijo la investigadora principal , la Dra. Anna Freeman, consultora respiratoria en el Hospital Universitario de Southampton.

"Con nuestros resultados, podemos mejorar la calidad de vida de millones de personas en toda Europa que actualmente luchan por controlar su asma severa", dijo Freeman en el comunicado.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el asma.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Southampton, 19 de mayo de 2026; The Lancet Regional Health-Europe, Abril de 2026

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