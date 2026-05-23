El régimen de Irán aseguró estar en la “etapa final” para cerrar un memorando de entendimiento con Estados Unidos

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian (Sitio web de la Presidencia de Irán/WANA/Distribuida vía REUTERS)

El régimen de Irán anunció este sábado que se encuentra en la "etapa final" de la elaboración de un acuerdo marco de 14 puntos con Washington, en un proceso de negociación que abarca desde el control del estrecho de Ormuz hasta el fin de lo que Teherán describe como un “bloqueo naval”, aunque el portavoz advirtió que persisten diferencias sustanciales entre las partes.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, fue el encargado de detallar el estado de las conversaciones ante la cadena estatal IRIB. “Nuestra intención fue primero elaborar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto de 14 cláusulas“, explicó el funcionario. Según Baqaei, una vez cerrado ese documento, los detalles del acuerdo definitivo deberían resolverse en “un plazo razonable de entre 30 y 60 días”.

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El portavoz reconoció una tendencia al acercamiento con Washington, pero fue cauteloso respecto de su alcance real: “No significa necesariamente que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre los temas de fondo”, advirtió.

La declaración refleja la fragilidad de un proceso que, desde el alto el fuego del 8 de abril, solo produjo una ronda formal de negociaciones sin resultado y un intercambio posterior de propuestas por separado.

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Barcos y petroleros en el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026 (REUTERS/Stringer/Archivo)

Uno de los ejes centrales del borrador es el fin del “bloqueo naval” que Teherán atribuye a Washington. Baqaei calificó esa presencia militar como “piratería contra la navegación internacional” y precisó que la medida, vigente desde el 13 de abril, afecta directamente los puertos iraníes. El portavoz subrayó que el levantamiento del bloqueo figura entre las prioridades de Irán en el marco de negociación.

Estrechamente vinculado a ese punto aparece el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que transita una porción significativa del comercio global de hidrocarburos. Desde el inicio del conflicto, Irán ejerce un control férreo sobre el paso de embarcaciones y exige autorización previa de sus fuerzas armadas para cualquier tránsito. Baqaei incluyó disposiciones sobre Ormuz en el borrador, aunque rechazó cualquier injerencia de Estados Unidos en su administración: “El estrecho de Ormuz no tiene nada que ver con Estados Unidos. Un mecanismo para el estrecho debe definirse entre Irán y Omán como estados ribereños”, sostuvo.

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La prioridad política de Teherán, según el portavoz, es “poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano”. El programa nuclear iraní —uno de los puntos más sensibles para Washington— quedó deliberadamente excluido del marco actual. Baqaei indicó que el tema será objeto de negociaciones separadas en una etapa posterior.

La gente camina por una calle cerca de un mural con una imagen del difunto líder dupremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, en Teherán, Irán. 18 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El pedido iraní de alivio de sanciones, también incorporado al borrador, comparte ese mismo tratamiento: su resolución está diferida por el vínculo directo que guarda con el expediente nuclear. “Es uno de los puntos que deberemos examinar en detalle en el futuro próximo”, señaló el portavoz.

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Las declaraciones de Baqaei se produjeron tras la visita a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ofició de mediador entre las dos potencias en los esfuerzos por detener las hostilidades.

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos que causaron la muerte de altos mandos del régimen iraní, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei.

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Irán respondió con una campaña de misiles y drones en distintos puntos de la región, antes de que entrara en vigor el frágil alto el fuego del 8 de abril.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS)

La palabra de Marco Rubio

Por su parte, Marco Rubio afirmó este sábado desde Nueva Delhi que existe una posibilidad real de que Irán y Estados Unidos alcancen un acuerdo en los próximos días, mientras crecen las gestiones diplomáticas para frenar la escalada en Medio Oriente.

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“Hay una chance de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo para anunciar”, declaró el secretario de Estado norteamericano ante la prensa, expresando su esperanza de recibir “buenas noticias”.

Más temprano, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Bagaei, indicó que ambos países se encuentran “tanto muy lejos como muy cerca de un acuerdo” y añadió que la reciente visita del jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, tuvo como objetivo facilitar el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington.

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En paralelo al avance de las negociaciones, las autoridades iraníes lanzaron advertencias sobre las consecuencias de una posible reanudación de los ataques estadounidenses.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Teherán reconstruyó sus fuerzas armadas durante el alto el fuego y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si el presidente estadounidense, Donald Trump, decide reactivar las hostilidades.

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“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante el período de alto el fuego de tal manera que si Trump comete otra insensatez y reinicia la guerra, sin duda será más devastador y amargo para Estados Unidos que el primer día del conflicto”, publicó Ghalibaf en redes sociales.