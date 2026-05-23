El Salvador

Fas vs Águila: rivalidad y gloria en la final salvadoreña

La rivalidad entre los equipos más representativos del país suma un nuevo episodio, donde cada club busca consolidar su legado en la historia. La afición mantiene la atención en uno de los duelos más esperados del fútbol salvadoreño

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Águila y FAS disputan el Clásico Nacional por el título del Clausura 2026, renovando la mayor rivalidad del fútbol salvadoreño. (Infobae / Emerson Del Cid)
Águila y FAS disputan el Clásico Nacional por el título del Clausura 2026, renovando la mayor rivalidad del fútbol salvadoreño. (Infobae / Emerson Del Cid)

El fútbol salvadoreño se paraliza con la llegada de una nueva edición del Clásico Nacional, donde Águila y FAS se enfrentarán por el título del Clausura 2026. Encuentro que promete un cierre con broche de oro del torneo.

Este duelo no solo define al campeón, también renueva la rivalidad más emblemática del país, en un capítulo que promete emociones y tensión desde el primer minuto.

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La historia entre Águila y FAS en finales nacionales está tejida por partidos inolvidables, definiciones dramáticas y una paridad que los ha convertido en los grandes protagonistas del balompié salvadoreño. Ambos clubes llegan enfocados al máximo, sabiendo que la gloria y el peso histórico del Clásico Nacional están en juego.

En el balance de enfrentamientos por el título, Águila mantiene una leve ventaja: ha conquistado tres finales ante FAS, mientras que los tigrillos celebraron en dos ocasiones.

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El primer choque decisivo se remonta a 1959, cuando los emplumados se impusieron con autoridad en una serie extra a dos partidos disputada en el estadio Flor Blanca, con marcadores de 4-0 y 1-0. Ese antecedente marcó el inicio de una rivalidad que, década tras década, se ha reafirmado como la más intensa del país.

Ilustración de la final Águila vs FAS: dos futbolistas frente a frente en un estadio, con datos históricos y estadísticas del Clásico Nacional de El Salvador.
Águila y FAS se enfrentan en la final del Clausura 2026, un Clásico Nacional que paraliza a El Salvador y renueva la rivalidad más emblemática del fútbol salvadoreño por el título. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Décadas más tarde, la balanza se movió en cada cruce. En el Clausura 2001, Águila volvió a imponerse tras un empate 1-1 en el primer duelo y un ajustado 2-1 en el segundo, ambos en el Flor Blanca.

Pero en el Apertura 2003, FAS logró la revancha: tras igualar 2-2 en tiempo regular, los tigrillos se adjudicaron el campeonato en penales, con un 5-3 memorable en el estadio Cuscatlán.

El Clausura 2006 sumó otro capítulo a la serie, con Águila celebrando un 4-2 en la capital. Tres años después, en el Apertura 2009, FAS se quedó con la gloria tras imponerse 3-2 en tiempo extra, también en el Cuscatlán. Cada final ha dejado huella en la memoria colectiva del fútbol nacional, alimentando la leyenda de este clásico.

Infografía del camino de FAS a la final. Muestra un estadio iluminado, un trofeo y el logo del tigre, junto a los resultados de cuartos y semifinales del equipo.
Infografía detallada del recorrido de FAS en las fases de eliminación directa, mostrando sus resultados en cuartos y semifinales contra C.D. Cacahuatique y C.D. Municipal Limeño, hasta asegurar su lugar en la final del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos equipos llegan con aspiraciones claras y la mirada puesta en el trofeo. Por el lado de Águila, la preparación ha sido total, con el plantel enfocado exclusivamente en la consecución del campeonato y la oportunidad de ampliar su ventaja en el historial de finales directas ante FAS. Para los migueleños, la motivación es doble: sumar un nuevo título y reafirmar su dominio histórico en el Clásico Nacional.

En la otra vereda, FAS encara el partido con la ambición de igualar el conteo de finales ganadas ante su rival y añadir un nuevo capítulo glorioso a su rica historia. La clasificación a la final ha devuelto la ilusión a la afición santaneca, que espera repetir la hazaña lograda en 2009, cuando los tigrillos levantaron el trofeo tras un partido dramático.

Infografía muestra a jugador de fútbol de C.D. Águila celebrando con brazos arriba, junto a texto y gráficos sobre la clasificación a la final.
El C.D. Águila selló su pase a la Gran Final del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Alianza F.C. y L.A. Firpo, y enfrentará al C.D. FAS en el Estadio Jorge "Mágico" González el 23 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa es máxima en las graderías y en todo el país. El Clásico Nacional no es solo una final: es un duelo de identidades, de tradiciones y de supremacía. Águila y FAS están listos para escribir una nueva página en la historia grande del fútbol salvadoreño, con el orgullo y la pasión de siempre.

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