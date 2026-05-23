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La gran largada de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Canadá: el sobrepaso por el pasto ante Hülkenberg

El argentino quedó 9° en una carrera que lo vio comenzar 13°. Avanzó dos lugares en la largada, aprovechó los problemas de Hadjar para ganar otro puesto y finalmente pasó a Sainz. Recortó distancias con Lindblad, pero no le alcanzó para el 8° lugar

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El argentino de Alpine escaló dos lugares en el inicio de la carrera

Franco Colapinto afrontó la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá luego de perderse los únicos entrenamientos por una falla eléctrica en su Alpine y ubicarse 13° en la grilla de largada para este evento. El argentino, como de costumbre en la temporada 2026, volvió a tener una gran largada en la que escaló dos posiciones en la primera vuelta. El pilarense consumó una gran actuación en la que finalizó noveno, su mejor resultado en una competición de estas características en la Fórmula 1.

El joven de 22 años adelantó a Gabriel Bortoleto en el arranque y se puso a la par del otro piloto de Audi, Nico Hulkenberg. Pese a que pudo superarlo, quedó detrás del Williams de Carlos Sainz y el alemán volvió a pasarlo. Sin embargo, Colapinto exprimió al máximo el rendimiento de su monoplaza para quedarse con el 11° puesto con un sobrepaso magnífico.

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*La largada de la Sprint del Gran Premio de Canadá

Al llegar a la curva ocho, Franco se lanzó sobre el pasto para superar a Hulkenberg, quien bloqueó sus neumáticos y tuvo que cortar la pista por el pasto. Desde entonces, Colapinto mantuvo un ritmo competitivo respecto a sus rivales. Luego de escalar a la décima ubicación por una falla técnica del Red Bull de Isack Hadjar, el argentino de Alpine adelantó a Carlos Sainz en la recta del tercer sector.

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Ya ubicado noveno, Franco Colapinto salió a la caza del Racing Bulls de Arvid Lindblad, que ocupaba el último lugar que otorga puntos en una carrera Sprint y tenía una ventaja de cinco segundos en ese momento. El argentino giró con un ritmo superior al del británico y logró recortar la distancia a menos de tres segundos.

*La perspectiva de Hulkenberg en el adelantamiento de Colapinto

Mientras en la punta se peleaban los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, en una lucha que también se metió Lando Norris de McLaren, Colapinto firmó un ritmo más alto que el Racing Bulls, que, a diferencia del argentino que tenía gomas medias, disputó la Sprint con neumáticos duros.

A pesar de que las ruedas del argentino presentaron una degradación mayor, logró finalizar a 1.9 segundos de distancia del último lugar que otorgaba puntos. De igual manera, consiguió su mejor resultado en una carrera Sprint de la Fórmula 1 al quedar noveno. La fecha pasada, en Miami, había cruzado la bandera a cuadros en el décimo lugar.

El argentino de Alpine superó al Williams para escalar al 9° lugar

Casi un punto, que me da un poco de bronca, pero fue una buena carrera, fue un buen ritmo. Es una pista complicada, estuvimos bastante bien. una pena no sumar puntos, pero largamos con unas gomas medias usadas de la qualy y ellos con gomas nuevas. Fue una buena carrera, contento con el ritmo. Estuvimos cerca. Ahora trabajar en la qualy para volver mejor en la carrera”, describió el propio Colapinto en diálogo con ESPN.

Hay que destacar que Colapinto tuvo que adaptarse a las condiciones del circuito en plena competencia, ya que se perdió las únicas prácticas libres en el inicio del viernes por un problema eléctrico en la unidad de potencia de su Alpine A526. A pesar de esto, Franco sorprendió con una rápida aclimatación el trazado y clasificó en el 13° puesto. Ya en la Sprint, sin la experiencia de realizar tandas largas, mostró un ritmo sorprendente al recortarle distancia al Racing Bulls de Arvid Linblad.

La actividad en el Circuito Gilles Villeneuve continuará el mismo sábado a partir de las 17:00 (hora argentina) con la clasificación general del Gran Premio de Canadá. La carrera principal se disputará el día domingo desde las 17:00 con un total de 70 vueltas.

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