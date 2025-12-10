Salud

Cuál es el alimento dulce que ayuda a controlar los antojos y protege al corazón, según los expertos

Recomendado por especialistas de Cleveland Clinic, este ingrediente permite mantener la saciedad durante más tiempo y sumar nutrientes esenciales a la alimentación diaria. Recomendaciones para incluirlo en la cocina diaria

La batata es recomendada por
La batata es recomendada por expertos de Cleveland Clinic para controlar antojos de azúcar y mejorar la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con su color vibrante y una textura suave que conquista paladares, la batata (también conocida como boniato) ha dejado de ser un simple acompañamiento para transformarse en protagonista de una alimentación saludable.

Este tubérculo, apreciado en múltiples culturas, combina un perfil nutricional excepcional con la capacidad de adaptarse a distintas preparaciones, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean cuidar su salud sin renunciar al placer de comer bien.

La batata se consolida como un alimento fundamental para quienes buscan regular los antojos de azúcar y mejorar su bienestar general, según especialistas de la Cleveland Clinic. Este tubérculo, disponible durante todo el año, resalta por su sabor naturalmente dulce y su capacidad para generar saciedad prolongada en la dieta diaria.

Uno de sus principales beneficios radica en su impacto sobre los deseos de consumir azúcar. La dietista registrada Natalie Crtalic-Lowther, de Cleveland Clinic, explicó: “La batata puede ayudar a controlar los antojos y a sentirse satisfecho por más tiempo”.

El consumo regular de batata
El consumo regular de batata favorece la salud digestiva gracias a su alto contenido de fibra y nutrientes esenciales (Freepik)

Gracias a su dulzura natural, permite preparar platos sabrosos sin añadir azúcares refinados, lo que contribuye a mantener una alimentación equilibrada y evitar picos de glucosa.

Aporte nutricional y vitaminas

Desde el punto de vista nutricional, la batata es rica en vitaminas, minerales y fibra. Una pieza grande cocida con piel (ciento ochenta gramos) aporta ciento sesenta y dos calorías, 37,3 gramos de carbohidratos, 5,9 gramos de fibra, 11,7 gramos de azúcar y 3,62 gramos de proteína.

También es fuente relevante de vitamina A, vitamina C y potasio. Crtalic-Lowther señaló: “La batata contiene tanta vitamina A que suele superar la cantidad diaria recomendada en una sola porción”.

El consumo habitual de batata favorece la salud intestinal. Su alto contenido en fibra contribuye a la sensación de saciedad y apoya el funcionamiento del sistema digestivo, ayudando a mantener la regularidad en el tránsito intestinal.

El alto contenido de fibra
El alto contenido de fibra en la batata favorece la salud intestinal y ayuda a mantener la regularidad digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este tubérculo estimula un equilibrio saludable de bacterias en el microbioma intestinal, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades como el cáncer de colon, según la Cleveland Clinic.

La visión y la salud ocular obtienen beneficios destacados del betacaroteno presente en la batata, responsable de su color naranja. Este antioxidante se convierte en vitamina A en el organismo, lo que resulta clave para proteger la vista, reducir el riesgo de cataratas y prevenir la sequedad ocular. Crtalic-Lowther indicó que la cantidad de vitamina A de la batata suele cubrir o superar las necesidades diarias.

En cuanto a la salud cardiovascular, la batata ofrece ventajas notables. Las variedades de pulpa morada contienen antocianinas, compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden proteger contra enfermedades cardíacas y facilitar la recuperación tras el ejercicio.

La fibra dietética contribuye a reducir el colesterol en sangre, disminuyendo la presión sobre el corazón y las arterias. “La batata es una buena fuente de potasio, que también puede ayudar a regular y controlar la presión arterial”, añadió Crtalic-Lowther.

Las variedades de batata de
Las variedades de batata de pulpa morada contienen antocianinas, compuestos que benefician la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener los mejores resultados, Cleveland Clinic aconseja consumir porciones moderadas, equivalentes a una pieza mediana o grande (130 a 150 gramos) por comida. Se recomienda prepararla asada, al horno con la piel, hervida o al vapor, o en puré salteado con aceite de aguacate.

Crtalic-Lowther sugiere optar por aceites como el de oliva extra virgen en lugar de mantequilla, ya que presentan un perfil de grasas más saludable y aportan propiedades antiinflamatorias. Además, recomienda añadir especias como canela, clavo o nuez moscada para resaltar el sabor y limitar el consumo de sodio.

Incorporar la batata en la alimentación diaria permite disfrutar de un alimento versátil que favorece tanto el control de los antojos como el bienestar digestivo, ocular y cardiovascular.

Cleveland Clinic destaca que sumar este tubérculo durante todo el año es una forma natural y sencilla de potenciar la salud mediante la alimentación.

