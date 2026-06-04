Protección Civil de El Salvador reporta 58 muertes por ahogamiento y 601 rescates acuáticos en lo que va del año

Protección Civil atendió 601 rescates acuáticos, con 136 rescates simples y 465 rescates profundos en lo que va del año. (Foto cortesía @PROCIVILSV).

De enero a la fecha, el sistema de Protección Civil de El Salvador ha registrado un total de 58 personas fallecidas por ahogamiento, principalmente en ranchos privados, piscinas y lugares donde no se tiene la cobertura por parte de la unidad de guardavidas.

Así lo confirmó el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, quien sostuvo que esos casos han ocurrido en espacios donde la responsabilidad recae en quienes administran estos ambientes, ya que no cuentan con la supervisión directa de la institución.

En el mismo periodo, el sistema de Protección Civil ha atendido 601 rescates acuáticos. De estos, 136 correspondieron a rescates simples y 465 a rescates profundos.

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Al comparar con el año anterior, los rescates simples sumaban 247, mientras que los profundos eran 339. Este año, la cifra de rescates profundos ha incrementado considerablemente, según datos brindados en Entrevista AM.

También se han realizado intervenciones en rescate en montaña, con un total de 14 casos: once en adultos y tres en menores de edad. Además, se reportaron otros incidentes atendidos en ranchos privados y playas públicas.

Protección Civil de El Salvador registró 58 personas fallecidas por ahogamiento de enero a la fecha, sobre todo en ranchos privados, piscinas y sitios sin cobertura de guardavidas. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

En cuanto a incendios, el subdirector reportó un incremento de más del 40 % respecto al año anterior. Se han registrado 3,809 incendios frente a 2.621 del año pasado.

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De los incidentes de este año, 2,683 corresponden a maleza (el año anterior eran 1.816), 175 a incendios forestales (86 en 2025), 502 a viviendas (354 el año pasado), 231 a basureros (178 en 2025) y 218 a vehículos (187 en 2025).

El subdirector también informó sobre la atención de 44 incidentes con materiales peligrosos, 12 fugas de gas y 4 casos en coheterías.

Aunque el número de llamadas falsas ha disminuido, el funcionario advirtió que siguen representando un reto, ya que cada movilización por este motivo implica recursos que podrían ser requeridos en emergencias reales.

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Fallecimientos recientes por ahogamiento

Autoridades informaron que Jesús R., de 15 años, perdió la vida ahogado en una poza del río Los Pocitos, ubicada en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador Centro.

El adolescente, estudiante del Centro Escolar Caserío Urbanización Lirios del Norte de Cuscatancingo, se encontraba en la zona cuando decidió lanzarse al agua, pero no logró salir a la superficie. Tras recibir la alerta, buzos de la Marina Nacional llegaron al lugar e iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

Luego de un operativo prolongado, el cuerpo fue localizado y recuperado, aunque ya no presentaba signos vitales.

El agente Eladio de Jesús Argueta y dos familiares fallecen ahogados en la cascada El Chorrerón, San Fernando, Morazán. (Foto cortesía redes sociales)

En otro caso reciente, un agente policial y dos familiares perdieron la vida ahogados en una poza del oriente salvadoreño. El hecho ocurrió mientras compartían un día de descanso y se sumaron a la estadística de fallecimientos en ambientes acuáticos sin vigilancia profesional.

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La tragedia se produjo cuando el grupo ingresó al agua y no pudo salir a la superficie, pese a los intentos de rescate de los presentes. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones y evitar ingresar a cuerpos de agua sin la debida supervisión o sin la presencia de personal especializado.