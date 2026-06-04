La emoción de Ricky Sarkany por convertirse en abuelo por tercera vez: “Explotados de vida”

La hija del reconocido diseñador Ricky Sarkany, Clara, y su pareja dieron a conocer el nacimiento de su primera hija y compartieron sus primeros momentos juntos (Instagram)

La llegada de un nuevo integrante a la vida de una persona causa un vaivén de emociones, y en la familia de Ricky Sarkany esa sensación se hizo sentir desde el primer minuto. Entre abrazos, lágrimas y sonrisas, Clara Sarkany y Santiago Vázquez recibieron a Bruna, su primera hija, en un clima donde la ternura y la alegría se volvieron protagonistas absolutos. La noticia, compartida con el corazón abierto y sin reservas, recorrió rápidamente las redes sociales e inundó de mensajes de amor a la pareja, que eligió mostrarle al mundo el instante exacto en que su historia cambió para siempre.

La presentación de Bruna, la pequeña recién llegada, se hizo a través de una serie de imágenes tomadas en las primeras horas de vida de la beba. En la publicación, Clara acompañó las fotos con un mensaje cargado de afecto: “Bruna Vázquez Sarkany. 03.06.2026. Te amamos con locura, hija nuestra”.

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Las felicitaciones no tardaron en multiplicarse en el posteo de Instagram. Entre los cientos de mensajes, el de Ricky se destacó por su síntesis emotiva: “Explotados de vida”. La frase, acompañada de la emoción de volver a convertirse en abuelo, se sumó a los saludos de Claudia Villafañe, Valentina Cervantes, Stephanie Demner, Cande Ruggeri, Julieta Puente, Mery del Cerro, Agustina Cherri y Ailén Bechara, entre otros nombres habituales en el entorno de la familia.

Las imágenes que eligió Clara para anunciar la llegada de Bruna transmiten la intimidad y la emoción de un momento único. En una de las fotos, la pequeña aparece recostada sobre el pecho de su madre, envuelta en una manta blanca y sostenida por las manos de sus padres, mientras Santiago Vázquez se inclina y besa con delicadeza la frente de Clara, ambos cubiertos con cofias quirúrgicas y túnicas de hospital. Otra postal muestra a Bruna dormida en la cuna, con un gorro de felpa color crema que enmarca su rostro y un gesto sereno, rodeada de sábanas blancas. También se destaca una foto previa al nacimiento, donde Santiago posa junto a Clara, ambos sonrientes y con gestos de nerviosismo y alegría, en una habitación de hospital, capturando la ansiedad y la felicidad de la espera. Una imagen más revela un primer plano de la beba, con los ojos cerrados y la mano diminuta apoyada sobre la manta, resaltando la fragilidad y la ternura de sus primeras horas de vida.

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Clara, la hija de Ricky Sarkany, celebra el nacimiento de su primer bebé, recibiendo un beso de su pareja en un momento de pura emoción en el hospital

La recién nacida durmiendoplácidamente en una cuna de hospital, marcando una nueva etapa familiar

La llegada de Bruna encuentra a los Sarkany transitando un momento de especial sensibilidad. Además del nacimiento de la hija de Clara, la familia espera otro bebé, ya que Josefina Sarkany también está embarazada y la expectativa crece con el correr de los días. La dinámica familiar se enriquece con cada novedad y las redes sociales se convierten en un puente directo a esos instantes privados que los Sarkany eligen compartir.

El recorrido de Clara hacia la maternidad se fue narrando paso a paso desde el principio. Cuando en diciembre pasado decidió anunciar su embarazo, optó por dejar de lado cualquier formalidad y apostó por una comunicación íntima y cercana. Compartió imágenes y videos que muestran el proceso de contar la noticia a su familia, amigos y compañeros de trabajo. En ese material aparecen abrazos, lágrimas, risas y gestos espontáneos, construyendo un relato donde la alegría y la sensibilidad son protagonistas. “4 meses de esta locura hermosa. Terminamos ganando, mi amor”, escribió en esa oportunidad, arrobando a Santiago y sumando: “Bebucha en camino. ¡Te amamos con todo nuestro corazón!”.

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Clara y su pareja Santiago posaron emocionados en la clínica previo al nacimiento de su primer bebé, compartiendo su alegría con su pareja

Clara Sarkany y su pareja compartiendo un emotivo abrazo en el hospital tras el nacimiento de su bebé, celebrando la alegría de convertirse en padres por primera vez

Las primeras imágenes del anuncio mostraron a la pareja en un entorno cotidiano, relajado, con miradas cómplices y sonrisas que hablan de una felicidad compartida. Esa naturalidad se mantuvo en cada publicación posterior de Clara, que prefirió la cercanía a cualquier tipo de estridencia. Uno de los videos más comentados fue el de la ecografía, donde Clara se enteró de que esperba una niña.

La intimidad familiar también tuvo su espacio en el relato. Clara compartió capturas de chats privados, donde los mensajes de sus padres transmiten el orgullo y la ilusión de la espera. En uno de ellos, Ricky Sarkany le escribe: “Toy contento. Clari nos trae una nenita” y recibe como respuesta un “Te amo” cargado de ternura. Su mamá, por su parte, le dedicó palabras sobre la maternidad y el amor incondicional, destacando “la bendición de poder tener la mejor tarea que hay: la de ser mamá”. Entre los registros más emotivos aparece el video en el que Clara le cuenta la noticia a su abuela. El abrazo entre ambas y las sonrisas emocionadas quedan como símbolo de un momento único, donde la llegada de Bruna suma un capítulo especial en la historia familiar.

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La pequeña Bruna durmiendo a poco tiempo de su nacimiento (Instagram)

La familia Sarkany atraviesa días marcados por la felicidad y las celebraciones, en un presente donde las nuevas generaciones encuentran su lugar y cada integrante comparte la alegría de este tiempo irrepetible. La llegada de Bruna se inscribe en una trama de afectos genuinos y escenas cotidianas, que se multiplican en las redes sociales y en cada rincón de la vida familiar.