Qué rasgos de la personalidad se asocian con una mayor felicidad, según la ciencia

La cooperación se asocia de forma consistente con una mejor satisfacción vital en distintos contextos culturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cualidades personales como la paciencia, la confianza, la generosidad y la cooperación están estrechamente asociadas con un mayor nivel de felicidad y satisfacción en la vida, más allá de factores como la riqueza o la salud, de acuerdo con un reciente análisis científico.

De acuerdo con un estudio realizado en 76 países, las personas que presentan mayor paciencia, confianza y generosidad mostraron niveles superiores de bienestar personal y reportaron menos preocupación. Otras características, como la cooperación y la tolerancia al riesgo, también se vinculan de forma significativa a la satisfacción vital, según los datos publicados en la revista International Journal of Happiness and Development.

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Estas cualidades fueron resaltadas por su fuerte relación con la felicidad y el bienestar personal. La paciencia, la confianza y la generosidad permiten a las personas establecer lazos sociales más estables y tomar decisiones que benefician su futuro. Esta tendencia se observa en diferentes culturas y contextos económicos alrededor del mundo.

Las personas más confiadas, generosas y cooperativas suelen experimentar mayor felicidad y menores niveles de preocupación. Esta relación se repite en regiones tan distintas como América del Norte y África subsahariana.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la paciencia, la confianza y la generosidad influyen en el bienestar

La investigación, liderada por Karl Overdick y Jan-Emmanuel De Neve, de la Universidad de Oxford, precisa que la paciencia y la confianza son especialmente relevantes. Según el trabajo, ser una persona más paciente contribuye a tomar mejores decisiones a largo plazo; mientras que la confianza y la generosidad fortalecen los vínculos sociales y aportan sentido.

Mostrar mayor confianza, generosidad y cooperación favorece la integración en distintos entornos sociales y reduce el estrés individual. El impacto de estas características es visible tanto en la vida financiera como en la esfera de las relaciones personales cotidianas. La tolerancia al riesgo, aunque menos destacada, también guarda una relación positiva con la satisfacción y la alegría, según los hallazgos de ambas publicaciones.

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Un enfoque global más allá del dinero y la salud

El estudio empleó datos de encuestas y experimentos experimentales con más de 80.000 personas, según informaron los autores en el International Journal of Happiness and Development. Esta amplitud permitió comprobar que el vínculo entre estos rasgos y el bienestar personal permanece estable incluso si se consideran diferencias de riqueza, empleo o salud en las regiones estudiadas.

Las personas más confiadas reportan menos preocupación cotidiana, según el análisis internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de investigaciones previas centradas en factores materiales, este análisis combinó respuestas de encuestas con mediciones de comportamiento real, en busca de una imagen más precisa de la vida cotidiana. Los resultados muestran que las diferencias culturales apenas modifican la solidez de la asociación: en distintas regiones la tendencia positiva se mantiene.

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Los autores subrayan que el bienestar no depende solo de logros materiales. “Las preferencias comportamentales como la generosidad, la paciencia y la confianza resultan claves en cómo las personas evalúan su felicidad”, concluyó el equipo investigador.

Aunque existe una relación clara entre atributos como la generosidad o la paciencia y el bienestar personal, los responsables del estudio advierten que esta correlación no demuestra causalidad.

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La generosidad aparece relacionada con mayores niveles de felicidad declarada más allá de la riqueza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es decir, no se puede asegurar si desarrollar estas cualidades incrementa la felicidad, o si las personas más felices tienden a expresar más fácilmente estas actitudes, de acuerdo con los autores. Los investigadores insisten en no sobreinterpretar las conclusiones: “No podemos saber hasta qué punto estas cualidades generan mayor bienestar, o si son consecuencia de él”.

A pesar de estas limitaciones, los patrones se mantienen robustos: en diferentes regiones y contextos sociales, la presencia de estas características parece aportar de manera constante a la percepción cotidiana de la felicidad.

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