Los tiernos saludos de Fito Páez y Romina a su hija Margarita el día de su cumpleaños: “Seguí iluminando el mundo”

El cantante le dedicó un posteo a su hija menor, fruto de su relación con Romina Ricci, por su cumpleaños número 22 (Video: Instagram)

Fito Páez y Romina Richi eligieron las redes sociales para celebrar a Margarita, la hija de 22 años que tienen en común. Cada uno a su manera, los dos padres usaron sus plataformas para dedicarle palabras y fotos a la joven, que sopló las 22 velitas rodeada de sus afectos más cercanos. El resultado fue un doble homenaje público que mostró, desde formatos distintos, el mismo afecto.

Fito optó por el más elaborado. Armó un video compilando imágenes que recorren toda la vida de Margarita: ella de bebé, de pequeña, acompañando a su padre en los shows. Las fotos elegidas funcionan como un álbum familiar condensado, donde el paso del tiempo se vuelve visible en cada cuadro.

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El mensaje que escribió no fue menos generoso en palabras. “Margarita de mi alma, que todo te sea dado… seguí prodigando amor y alegría a tu alrededor, iluminando el mundo”, arrancó el texto. Y siguió: “Pasá un día hermoso rodeada de tus afectos más preciados... ¡Feliz cumpleaños dulzura de mi vida!... hija entrañable de mi corazón. Papá que te ama sin fin.”

Romina compartió un emotivo saludo de cumpleaños a Margarita Páez por sus 22 años

Romina tomó un camino distinto pero igualmente cargado de afecto. En sus stories publicó dos imágenes. La primera fue una foto en blanco y negro que la muestra junto a Margarita en lo que parece una celebración, con una torta y una copa de vino sobre la mesa.

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La actriz acompañó la primera historia con un texto breve y directo, con la canción “Oh! You” de David Bowie de fondo: “Feliz cumple mi amor. Te amamos @marga.paez”.

Horas más tarde, la actriz compartió una segunda postal. La segunda fue una imagen de archivo: Margarita de pequeña, sentada en el piso con un vestido blanco y botas rojas, enmarcada en forma de corazón con la etiqueta sobre la imagen.

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La elección de esa foto de infancia no fue casual. Mientras Fito construyó un recorrido cronológico que llega hasta el presente, Romina ancló uno de sus saludos en la primera infancia de su hija, en una imagen que condensa la ternura de los primeros años.

La tierna foto de la infancia que eligió Romina para homenajear a su hija (Instagram)

El año pasado, la expareja celebró desde la distancia el cumpleaños 21 de la hija que tienen en común, en lo que fue uno de los festejos más emotivos del año pasado. El músico estaba fuera del país en plena actividad artística, pero eso no impidió que los tres se reunieran: una videollamada familiar, compartida por ambos padres en sus stories de Instagram, marcó el comienzo de la jornada y se convirtió en el gesto central del festejo.

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Fito y Romina llevan años construyendo un vínculo familiar que trasciende su separación. Cada cumpleaños de Margarita se convierte en una ocasión donde ambos padres, desde sus estilos y plataformas, confluyen en el mismo gesto: hacerle saber a su hija que están presentes, aunque no siempre en el mismo lugar.

Desde el exterior, Fito utilizó su cuenta de Instagram para publicar varias imágenes que retratan diferentes etapas de la vida de Margarita. Las fotos recorren su historia desde pequeña hasta el presente y el mensaje que las acompañó no escatimó en afecto: “¡Margu, amor de mi vida! Nada me da más felicidad que verte feliz y plena! Te amo con toda mi alma. Ilumina con todo luz del sol! Te ama sin límites, Papá.”

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La manera en la que celebraron el año pasado el cumpleaños de Margarita (Instagram)

Romina Ricci eligió otro registro. En lugar de un recorrido cronológico, optó por una sola imagen de la infancia de su hija: Margarita abrazando un oso de peluche y mirando directamente a la cámara. La elección musical también fue cuidada: de fondo sonaba “Lindeza”, de Caetano Veloso, un tema que le dio a la publicación una textura íntima y delicada.

La videollamada entre los tres fue el momento que cerró el círculo. Fito desde el exterior, Romina y Margarita desde acá: los tres en pantalla al mismo tiempo, celebrando juntos un nuevo año de vida. Ambos padres decidieron compartir ese encuentro digital en sus historias, como si quisieran hacer pública una unidad que la distancia no logró quebrar.

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