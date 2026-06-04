América Latina

“Queremos vivir”: el clamor que refleja el costo humano de los bloqueos en Bolivia

La Paz es una de las ciudades más castigadas por los cortes de rutas que realizan desde el 6 de mayo los sindicatos de campesinos del altiplano, secundados por la Central Obrera Boliviana y seguidores del ex presidente Evo Morales

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Personas protestan para pedir soluciones a los bloqueos de carreteras en La Paz (EFE/Gina Baldivieso)
Personas protestan para pedir soluciones a los bloqueos de carreteras en La Paz (EFE/Gina Baldivieso)

El conflicto en Bolivia impulsado por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz comienza a derivar en una emergencia humanitaria, tras la muerte de pacientes que no pudieron recibir atención médica y las crecientes dificultades para transportar oxígeno, medicinas y alimentos por los bloqueos de carreteras.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es una de las ciudades más castigadas por los cortes de rutas que realizan desde el 6 de mayo los sindicatos de campesinos del altiplano, secundados por la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019).

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El panorama en los mercados callejeros en esa ciudad, habitualmente repletos de gente y productos, es distinto, ya que la oferta es limitada, la gente tiene que hacer fila para conseguir leche o huevos, y lo que hay, se vende al doble o triple.

Mientras faltan alimentos en La Paz, en la ciudad central de Cochabamba, decenas de lecheros, porcinocultores y avicultores protestaron contra los bloqueos que les impiden enviar sus productos a otras regiones.

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Una madre y su hijo esperan fuera de la unidad de oncología del Hospital de Clínicas, que sufre escasez de suministros médicos y oxígeno debido a los bloqueos provocados por las protestas antigubernamentales, en La Paz (REUTERS/Sara Aliaga)
Una madre y su hijo esperan fuera de la unidad de oncología del Hospital de Clínicas, que sufre escasez de suministros médicos y oxígeno debido a los bloqueos provocados por las protestas antigubernamentales, en La Paz (REUTERS/Sara Aliaga)

También se ha vuelto crónico el clamor de los centros de salud por la falta de oxígeno medicinal, como ocurre en el Hospital del Niño de La Paz, que tuvo que suspender unas 50 cirugías que tenía programadas.

La situación es crítica, hoy (miércoles) se nos acaba el oxígeno criogénico y vamos a utilizar solamente cilindros de oxígeno. La reserva que tenemos nos alcanza para tres días y si en tres días no tenemos solución, va a tener estos resultados catastróficos”, dijo a EFE el director de ese hospital, Alfredo Mendoza.

Mendoza sostuvo que las autoridades deberían acercarse a los dirigentes de los sectores movilizados para que cumplan con la promesa de abrir “un corredor humanitario” para el paso de alimentos e insumos médicos.

La situación es tan dramática que los padres de niños ingresados se apostaron en la puerta del hospital al grito de “queremos oxígeno”.

Yamilet tiene a su hijo de 5 años esperando por una biopsia que debían practicarle esta semana, “pero no se puede por falta de oxígeno”, explicó la mujer a EFE.

“Por favor, pedirles que se pongan la mano al pecho y que de una vez esto solucionen. Y los bloqueadores, por favor, igual lo mismo, pónganse mano al pecho. Estamos hablando de muchas vidas, de vidas de niños que no tienen la culpa de los actos de este Gobierno”, expresó.

Personas piden el fin de los bloqueos en Cochabamba (REUTERS/Patricia Pinto)
Personas piden el fin de los bloqueos en Cochabamba (REUTERS/Patricia Pinto)

El cáncer no espera

Los conflictos han dejado hasta el momento diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras. Entre las víctimas están una mujer de 24 años y una niña de 12 que debían recibir tratamiento contra el cáncer y no pudieron trasladarse a La Paz.

“La situación está pésima, hago un esfuerzo sobrehumano para llegar acá”, contó a EFE Janet Ramallo, paciente oncológica de 43 años que recibe tratamiento en el complejo hospitalario del barrio residencial de Miraflores, en el oeste de la ciudad.

Ramallo vive en el plan Autopista, en el norte de la ciudad, y para llegar al hospital debe atravesar los bloqueos esporádicos de choferes molestos por la falta de combustible, a lo que se suma el tener que conseguir medicamentos para su tratamiento, que escasean y han encarecido.

“Hay personas que ya decidieron dejar su tratamiento y usted comprenderá que el cáncer es una cuestión de vida o muerte (...) Nosotros queremos vivir, pero si el Gobierno no pone de su parte y no pone orden, yo creo que vamos a tener que contar más muertes”, lamentó.

Un grupo de personas de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares hizo una protesta en Miraflores por la situación “sumamente crítica” para ese sector por falta de medicamentos, insumos y la imposibilidad de algunos pacientes para acceder a los tratamientos, explicó la presidenta de esa entidad, Rosario Calle.

Calle demandó que las autoridades “tomen acciones”, como habilitar “vuelos solidarios” y vehículos para trasladar a las personas que requieren tratamiento. Alertó que si no hay respuestas, se declararán en huelga de hambre.

(EFE)

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