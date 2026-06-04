“Lástima a nadie”: el detrás de escena del cruce más recordado del Nene Sanfilippo con Diego Armando Maradona en un programa de TV

Se desarrolló en el programa el Equipo de Primera

“¿Me perdonan? Porque está Diego Maradona con nosotros", dijo Fernando Niembro sobre el inicio de un programa que quedaría marcado para la posteridad por múltiples perlitas. El legendario Diez entró por sorpresa al estudio y se sentó en una mesa cargada del Equipo de Primera que aquel día tuvo a Oscar Ruggeri, Martín Chapulín Cardetti, Oscar Córdoba, Héctor Bambino Veira, Elio Rossi, Leonardo Astrada, Mauricio Chicho Serna, Maximiliano Chanchi Estévez y José Sanfilippo, quien murió este jueves a los 91 años.

El Nene fue un jugador magistral, de los más grandes en la historia del fútbol argentino. Pero también supo cultivar un perfil polémico y controversial que lo tuvo sentado en distintos debates futboleros –y hasta lo llevó a una candidatura política– con un pico mediático en este programa que derivó en el famoso “lástima a nadie” que inmortalizó Maradona en un cruce.

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Ruggeri había dejado de ser el entrenador de San Lorenzo días atrás para dejarle su sitio a Manuel Pellegrini. Sanfilippo, luego de entrar al estudio entre silbidos y aplausos, remarcó que había “dos culpables” del presente del club con una primera mirada sobre el presidente del Ciclón por “aceptar la renuncia del señor”. “Y segundo, el señor (Ruggeri) por abandonar el equipo a pocas horas de un campeonato internacional”, agregó. El Cabezón mascullaba bronca mientras Sanfilippo lanzaba ácidas críticas a su gestión hasta que le respondió: “Mirá, yo te voy a decir algo... ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? ¿Te digo una cosa?. Es una piedra, terrible. Hay que quedarse con la mano abajo, te liquida".

Aquella emisión –que tuvo también sobre el cierre el emblemático “toda la vida voy a ser jugador” de Maradona haciendo jueguitos con la cabeza mientras Niembro lo invitaba a lucirse– estuvo cargada de cruces violentos de Ruggeri y Veira contra Sanfilippo. El Bambino lo apuntó: “No puedo permitir que el señor diga que Ruggeri es un golpeador. No lo puedo permitir. Yo le tengo bronca a Sanfilippo”, para salir en defensa de Ruggeri porque el ex delantero definía al Cabezón como un jugador “golpeador”. Fue el preludio de lo que pasaría varios minutos más tarde. “¡No lo nombres porque es una piedra bárbara Bambino! No lo nombres que es una piedra bárbara", lo acompañó Ruggeri en ese tramo.

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La jornada había arrancado tensa entre Sanfilippo y Veira, quien le reclamó lo “terrible” que habló “sobre mí” en Bolivia. “No me acuerdo”, dijo con un tono altanero el Nene. Mientras el Bambino subía su temperatura –en aquel inicio del 2001 venía de cumplir un fugaz paso por la selección boliviana–, Ruggeri se metió otra vez de lleno: “Tranquilo Bambi, no te tenés que enojar. Si no sirve para nada...“.

El show de chicanas muy subidas de tono iba y venía constantemente. “Una vez casi lo quiebra en 20 pedazos a Chilavert y dijo que era muy rencoroso, que lo volvería a hacer en cualquier momento”, lo atacó en otro tramo Sanfilippo. Por entonces, Diego ya había defendido a su amigo Ruggeri cuando el Nene lo criticaba por su paso como DT de San Lorenzo. Pero todavía faltaba el clímax.

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Niembro se centró en un teórico cortocircuito entre Ruggeri y Gorosito. “Yo no le dije afuera. Gorosito hizo una reunión adelante de todo el plantel, adelante nuestro y dijo que no quería jugar más en San Lorenzo y se fue. Conmigo nada. Tuvo un problema con el presidente y dijo no juego más en San Lorenzo. Me voy”, aseguró el Cabezón. El conductor del programa intentó incluir al Chanchi Estévez en la charla con un tono ameno, pero ahí otra vez Ruggeri apretó el acelerador contra Sanfilippo: “Él no tiene nada que ver. Habría que traerlo al programa y felicitarlo, hablarle, que cuente todo lo que hizo. Y trajeron al piedra este... Es una cosa”.

La escena se desarrolló durante el inicio del programa El equipo de Primera

“Yo seré piedra, pero ¿vos sabés lo que sos? ¡Vos no tenés vergüenza!“, se enojó finalmente el Nene tras otra reiteración de ese tema. Y giró contra Veira: “Antes que termine el programa, el señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco porque yo a él le tengo lástima. Así que, antes que termine el programa, yo le quiero decir”, completó Sanfilippo, retomando la frase que Veira le había lanzado sobre el inicio del envío. “¡Vos sos mala persona!“, se defendió el Bambino. “Bueno, para vos...”, se defendió el Nene.

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En ese momento, Maradona ya levantaba la mano para tomar la palabra. “Lástima creo que no se le tiene a nadie maestro. Si vos le tenés bronca, lo querés pelear, pelealo, tenele bronca. Pero ¡lástima a nadie!“, reflexionó el Diego y estalló el estudio, al mismo tiempo que Niembro mandaba el corte publicitario.

Aquel cruce que terminó con esta frase de Maradona sucedió hace ya casi tres décadas, pero traspasó la historia para grabar a fuego como un lema el “lástima a nadie” del Diez. Sanfilippo nunca renegó de su perfil mediático controversial, incluso sabiendo que el personaje muchas veces eclipsaba su enorme legado deportivo.

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En una entrevista con El Gráfico en el 2015, el Nene se refirió precisamente a este tema: “Es que las latas donde se guardaban mis goles casi no existen porque se volvían a grabar encima. Es la realidad. Después, hoy me toca opinar y lo hago sin problemas, no me callo las cosas que se callan muchos periodistas. La gente sabe que digo verdades y que la mayoría de las veces acierto”.

En esa misma nota, dijo que Ruggeri era “lo más malo” que había conocido y reveló un detrás de escena de aquel suceso en El Equipo de Primera: “Codazo, no, me tiró patadas el muy cobarde. Me había invitado Niembro, y estaban Ruggeri, Veira y Coppola. Yo tenía dos karatecas amigos, que le enseñaban a mi hijo, y les pedí que me acompañaran, porque sabía que tenía una parada brava. Algo me veía venir. Me preocupaba la salida, porque el programa terminaba tarde y tenía miedo de que me metieran un fierrazo en la calle, que mandaran a alguien. Los karatecas vinieron, pero como fumaban, no entraron al estudio, me esperaron afuera. Y el bolonqui se armó adentro”.

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Por entonces, aseguró que se quedó dialogando con Niembro tras el programa y en un pasillo encontró a Ruggeri charlando con Veira. “Cuando paso, el muy hijo de puta, sin decir nada, faaaahh, me tiró una patada por entre medio de las piernas de Veira. Decí que es tan burro que le erró. Se metió con un tipo que le lleva 30 años, una vergüenza. Y ahí le empecé a decir de todo”.