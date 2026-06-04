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La Catedral recibe una nueva edición del clásico de San Isidro

La edición 143 del enfrentamiento entre los dos clubes históricos se disputará en La Catedral, con ambos equipos buscando retomar el camino del triunfo tras perder en la fecha anterior del URBA Top 14

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En el último encuentro SIC le ganó el clásico a CASI y fue finalista del URBA Top12 de rugby (@ScrumESPN)
En el último encuentro SIC le ganó el clásico a CASI y fue finalista del URBA Top12 de rugby (@ScrumESPN)

El clásico de San Isidro suma un nuevo capítulo: el próximo sábado, el Club Atlético de San Isidro y el San Isidro Club disputarán la edición 143 de uno de los duelos más emblemáticos del rugby argentino. Ambos equipos llegan a la cita en La Catedral después de caer en la décima fecha del URBA Top 14 Copa Macro, resultado que añade tensión a una rivalidad histórica. El CASI, tercero en la tabla con 37 puntos, perdió ante Belgrano por 43-40. El SIC, cuarto con 32 unidades, no pudo ante Los Tilos y fue superado por 27-17.

Desde su primer choque, el clásico de San Isidro se consolidó como un evento central en el calendario del rugby de Buenos Aires. La Academia lidera el historial tras 142 encuentros, con 73 victorias sobre 59 de La Zanja, mientras que diez partidos terminaron igualados. Esta diferencia, reflejada en los números, mantiene la expectativa alta cada vez que ambos equipos se enfrentan, y la edición 143 alimenta la tradición.

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Se juega el clásico 143 (Manuel Cortina)
Se juega el clásico 143 (Manuel Cortina)

La última vez que CASI y SIC se cruzaron fue el 25 de octubre del año pasado en las semifinales del URBA Top 12. En esa ocasión, el conjunto de Boulogne se impuso por 13-9 y avanzó a la final del torneo.

El presente del torneo encuentra a ambos en la zona alta de la tabla, aunque con realidades diferentes. El CASI cosechó ocho triunfos y dos derrotas en las primeras diez fechas, mientras que el SIC suma siete victorias y tres caídas. Tras la décima jornada, los dos equipos buscarán recuperarse en el clásico para mantener sus aspiraciones de clasificación en el URBA Top 14 Copa Macro.

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La previa del partido encuentra a ambos planteles con bajas y dudas, producto del desgaste de la competencia. Más allá de la actualidad, el clásico representa una cita obligada para el rugby porteño, donde los nombres propios y la historia pesan tanto como el presente deportivo. El duelo de la jornada 11 definirá no solo posiciones en la tabla, sino también el ánimo de dos de los clubes más representativos de la región. La igualdad reciente se refleja en el hecho de que, en los últimos ocho clásicos, cada equipo consiguió cuatro victorias.

Festejo de los jugadores del CASI en el ingoal del SIC (Manuel Cortina)
Festejo de los jugadores del CASI en el ingoal del SIC (Manuel Cortina)

La rivalidad entre CASI y SIC trasciende lo deportivo y se proyecta en la identidad de San Isidro. Con más de un siglo de historia compartida, cada edición del clásico renueva el interés de socios, simpatizantes y aficionados al rugby. El próximo sábado, los ojos del rugby argentino estarán puestos en La Catedral, donde se disputará la edición 143 del clásico, con ambos equipos buscando afirmarse entre los protagonistas del torneo.

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