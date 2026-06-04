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Pampita eligió Capri como su nuevo descanso y compartió el paisaje más soñado: el video

En plena reconciliación con Martín Pepa, la modelo se instaló en la exclusiva isla italiana y mostró las vistas panorámicas desde su balcón

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Luego de sus románticos días en Inglaterra junto a Martín Pepa, Pampita compartió su nuevo destino y mostró la vista desde su hospedaje en la isla ubicada en el golfo de Nápoles, Italia (Instagram)

En pleno equilibrio entre compromisos profesionales y su presente sentimental, Pampita decidió regalarse una pausa y sumergirse en la aventura de recorrer nuevos destinos. Luego de acompañar a Martín Pepa en Inglaterra, donde compartieron jornadas de deporte, paseos y celebraciones, la modelo eligió la isla de Capri como el escenario de su siguiente capítulo. El viaje, marcado por el romanticismo y la aventura, se fue compartiendo paso a paso en sus redes sociales, donde cada nuevo destino genera expectativa entre sus seguidores.

En sus redes sociales, Pampita compartió este rincón soñado y acompañó la imagen con un saludo en italiano: “Buongiorno Capri!”. Así, celebró el inicio de una nueva etapa en su viaje, invitando a sus seguidores a ser parte de esta experiencia en uno de los destinos más deslumbrantes del sur de Italia.

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Con su cámara, la modelo grabó su salida hacia una terraza color terracota con sillas y una mesa circular se asomaba entre el follaje de pinos y arbustos en flor, mientras más allá, las icónicas formaciones rocosas de Capri emergían del mar azul intenso bajo un cielo despejado. La luz de la tarde realzaba los tonos del Mediterráneo y enmarca la escena con un aire sereno y sofisticado. Entre la vegetación y las barandas negras, la vista panorámica se endió hasta el horizonte, donde pequeñas embarcaciones dibujan líneas blancas sobre el agua, completando un cuadro vibrante y elegante.

Vista aérea desde un balcón con una terraza amueblada, mirando hacia el mar azul claro y tres grandes formaciones rocosas cubiertas de vegetación en la distancia
Pampita mostró el impresionante paisaje que la recibió al llegar a la hermosa isla de Capri, con sus icónicos farallones y el mar Mediterráneo (Captura de video)

El eco de su publicación se sintió con el pasar de las horas. Los comentarios de sus seguidores, cargados de entusiasmo y admiración, poblaron la sección con elogios y buenos deseos. Frases como “Es tan hermoso Capri”, “Te lo mereces”, “Es un paraíso en la tierra” y “Belleza total, Pampi” reflejaron el clima de celebración que generó la postal y la conexión especial que Pampita mantiene con su comunidad digital. Aunque ni ella ni Pepa aparecen juntos en cámara en las últimas imágenes, las señales que ambos comparten en sus perfiles dejan entrever que la travesía continúa en compañía.

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Días antes, la pareja vivió una experiencia singular en el sur de Inglaterra. Allá se sumaron al Club Tropicana Cup, el tradicional torneo de polo de ocho goles que cada año reúne a deportistas, celebridades y amantes de este deporte en el Royal County of Berkshire Polo Club. En las imágenes difundidas por ambos, se los pudo apreciar sonrientes y distendidos, luciendo guirnaldas florales y sumándose a la celebración junto a los asistentes del exclusivo club británico. El clima festivo se sostiene en detalles como la copa que Pepa sostiene en una de las fotos y la atmósfera de camaradería entre los invitados, donde la moda y el espíritu deportivo encuentran un punto de encuentro.

Hombre y mujer sonrientes con collares de flores posan juntos al aire libre. El hombre, a la izquierda, sostiene un trofeo y viste ropa de polo. La mujer lo abraza
Pampita y Martín Pepa posaron sonrientes con guirnaldas de flores en el Royal County of Berkshire Polo Club, donde celebraron un evento de polo en el sur de Inglaterra (Instagram)

Las jornadas en Inglaterra también incluyeron paseos y recorridas por puntos emblemáticos de la región. Uno de los destinos elegidos por Pampita y Martín fue Petworth, una localidad situada en el condado de West Sussex, famosa por sus calles adoquinadas y su aire típicamente británico. En sus publicaciones, Pampita mostró rincones pintorescos, fachadas antiguas y la tranquilidad de un entorno atravesado por la historia y la tradición inglesa. Cada foto y video compartido en sus redes permite seguir el recorrido de la pareja y descubrir la cotidianeidad detrás de una escapada marcada por el romanticismo y el disfrute.

Durante el torneo de polo, Pampita acompañó a Pepa en una jornada definitoria para el evento, que reunió a figuras del ambiente y a fanáticos entusiastas. Una de las imágenes más celebradas mostraba a Pepa vestido con la clásica indumentaria de polo, sosteniendo el trofeo junto a Pampita. El hashtag #polodixit2026 se destacó en las publicaciones, integrando a los seguidores en la narrativa digital del viaje y transformando cada momento en una experiencia colectiva.

Ya instalada en Capri, Pampita abrió una nueva ventana a paisajes de película. La fotografía tomada desde su balcón, con el mar infinito y las emblemáticas rocas de fondo, revela el espíritu de esta etapa: una búsqueda de belleza, tranquilidad y disfrute, acompañada de la complicidad de Martín Pepa. El contraste entre la serenidad de la isla italiana y el dinamismo de los días vividos en Inglaterra aporta matices a un viaje que, más allá de la distancia, sigue sumando capítulos para la modelo y su pareja.

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