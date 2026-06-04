Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

Cole Palmer se quedó afuera de la lista de convocados de Thomas Tuchel

El futbolista del Chelsea, Cole Palmer, se convirtió en foco de atención en medios británicos tras su ausencia en la convocatoria de la selección inglesa para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La noticia cobró mayor relevancia luego de que diferentes testigos reportaran que el jugador decidió pasar unos días en Ibiza junto a amigos y figuras del popular programa Love Island para olvidar las penas por no formar parte de la delegación británica, según informaron The Sun y Daily Mail.

De acuerdo con un reporte de The Sun, Cole Palmer fue visto en el club Ocean Beach, un local frecuentado por celebridades en España, acompañado por su grupo de amigos. La presencia del futbolista quedó retratada a través de una foto en la cuenta de Instagram del dueño y organizador Wayne Lineker, quien compartió una foto junto al astro inglés en el lugar.

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Al grupo se sumaron Megan Moore, reconocida por su participación en Love Island, y otras amigas. Un testigo presencial describió la escena: “Cole era el alma de la fiesta. Estaba con sus amigos, pero las mujeres lo rodeaban por todas partes”, afirmó la fuente al medio británico. La misma persona relató que “Megan y Cole se reían y bromeaban juntos; su primo se encarga de sus redes sociales, así que son viejos amigos”.

El futbolista, de 24 años, permaneció en el club hasta alrededor de las 11 de la noche, momento en el que fue visto saliendo junto al resto del grupo. Según detalló el medio británico, Cole Palmer había iniciado un viaje “ultrasecreto” con su pareja, Olivia Holder, influencer y dueña de una clínica de belleza en el Reino Unido. Una fuente cercana al entorno de Palmer declaró al mismo medio: “No entrar en la convocatoria afectó mucho a Cole, como a todos los demás jugadores, incluidos Harry Maguire y Phil Foden. Fue un trago amargo. Naturalmente, estos chicos viven para el fútbol y representar a su equipo en la Copa del Mundo es lo que todos desean hacer”.

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Megan Moore compartió momentos de risas con Cole Palmer en la fiesta

En la misma línea, la fuente agregó: “Cole casi inmediatamente se fue a tomar un descanso con Olivia. Disfrutará de un descanso antes de volver a entrenar”. La exclusión de Palmer de la lista que dirige Thomas Tuchel fue uno de los temas más mencionados tras el anuncio oficial de la selección inglesa. Incluso, su ídolo de la infancia, Wayne Rooney, calificó la omisión como una sorpresa, mientras que aficionados cuestionaron cómo un jugador con capacidad de generar momentos destacados podía quedar fuera.

Por su parte, Daily Mail aportó detalles sobre la conducta de Cole Palmer en la fiesta, señalando que el futbolista “se mantuvo fuera de la vista en la cabina del DJ de O Beach; quería privacidad”. Una fuente precisó que fue un amigo de Palmer quien invitó a algunas de las participantes de Love Island y que “todas se le echaron encima”, mientras personal de seguridad supervisaba el entorno del jugador. Un testigo añadió que Megan Moore, Lauren Wood y Jess Harding bailaban delante de Palmer y que el jugador “se lo estaba pasando en grande con las chicas, son preciosas”. El mismo testigo subrayó que “se estaba relajando después de una temporada difícil. Al final de la noche, estaba charlando con las chicas”.

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Lauren Wood también estuvo presente en la fiesta en Ibiza

Según el periódico en cuestión, la pareja de Palmer, Olivia Holder, permanecía en el Reino Unido durante el viaje a Ibiza. La clínica de belleza que dirige junto a su hermana ofrece tratamientos de maquillaje semipermanente y procedimientos inyectables en la ciudad de Bromley.

La ausencia de Palmer y otros jugadores destacados generó debate en el entorno del fútbol inglés, especialmente cuando la selección nacional ya se encuentra en Estados Unidos para disputar el torneo, que iniciará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El equipo dirigido por Thomas Tuchel tendrá su debut el 17 de junio frente a Croacia en el AT&T Stadium, luego se medirá ante Ghana el martes 23 de junio en el GIllette Stadium de Boston y finalmente cerrará su participación en el Grupo L el 27 de junio frente a Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El dueño del evento se fotografió junto a la estrella del Chelsea en Ibiza