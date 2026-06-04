Guatemala

El Ministerio de Educación de Guatemala anuncia un incremento del 3% para el salario base de los maestros

La cartera detalló que la mejora será diferenciada por clase escalafonaria y tomó como referencia las escalas vigentes desde junio de 2025, que llegan hasta Q10,881- unos USD1,427.97 en el nivel medio

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Aula de primaria mexicana con maestra escribiendo en el pizarrón y estudiantes en pupitres. Un calendario en la pared resalta el 1 de junio de 2026.
Una maestra escribe en el pizarrón mientras estudiantes de primaria atienden en sus pupitres en un aula activa, destacando un calendario con el 1 de junio de 2026 marcado como día lectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de Educación de Guatemala Anabella Giracca anunció este 4 de junio de 2026 un aumento de 3% sobre el salario base mensual para los docentes del sector público y un alza fija de Q250 para el personal administrativo, una medida que regirá desde el 1 de agosto y que, según el Ministerio de Educación, alcanzará a más de 158.000 trabajadores del sistema educativo oficial.

El alcance del ajuste incluye a 158.566 maestros y empleados administrativos contratados en el sector oficial bajo los renglones presupuestarios 011 y 021, de acuerdo con datos de 2024 del Ministerio de Educación. El nuevo incremento se convierte así en el segundo ajuste salarial aplicado en menos de 14 meses.

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Giracca comunicó la decisión en un video difundido en redes sociales y sostuvo que no depende de conversaciones externas. La ministra dijo: “Este aumento no está condicionado a ninguna negociación ni responde a ninguna presión. Mejorar las condiciones de quienes trabajan por la educación pública se traduce en mejores condiciones para los estudiantes”.

Una mujer con cabello castaño claro habla en un podio con micrófono. Detrás, un mural colorido muestra figuras humanas en distintas poses, incluyendo algunas en conflicto
Ministra de Educación, Anabella Giracca en el Salón del Pueblo del Congreso de la República de Guatemala (Ministerio de Educación de Guatemala)

Para los docentes de preprimaria y primaria, el 3% se calculará sobre los salarios vigentes desde junio de 2025. Esas bases salariales van de Q4.558 en la clase A a Q10.255,50 en la clase F, según los datos del Mineduc.

En el nivel medio, que comprende básico y diversificado, el porcentaje se aplicará sobre sueldos que van de Q4.836 en la clase A a Q10.881 en la clase F, de acuerdo con el Ministerio de Educación. El monto final del aumento variará según la clase escalafonaria de cada docente.

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El nuevo ajuste se suma al aumento aplicado en junio de 2025

La titular del Mineduc vinculó el anuncio con la decisión adoptada el año anterior por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. En junio de 2025, el Ejecutivo oficializó mediante el Acuerdo Gubernativo 92-2025 un incremento del 5% sobre el salario base para los docentes y un ajuste de Q400 mensuales para el personal administrativo, con vigencia desde el 1 de junio de ese año.

En el mismo mensaje difundido en redes, Giracca recordó esa medida y precisó la nueva. La funcionaria afirmó: “El año pasado realizamos un esfuerzo importante, un aumento equivalente al cinco por ciento del salario base mensual. Hoy anunciamos un nuevo aumento equivalente al tres por ciento según la clase escalafonaria que entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2026”.

La ministra añadió que ambos incrementos se han tomado “con responsabilidad y orden, para que cada mejora sea sostenible y esté garantizada”. También presentó la decisión como parte de una línea de acción sostenida dentro de la cartera educativa.

El antecedente inmediato incluyó el reclamo del STEG por un alza del 15%

El aumento de 2025 estuvo precedido por tensiones con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Los afiliados del STEG se manifestaron entonces contra ese ajuste por considerarlo insuficiente frente al costo de la canasta básica y reclamaron un incremento del 15%.

Ante ese escenario, las autoridades del Mineduc sostuvieron en 2025 que el alza del 5% era una decisión firme y que no estaba sujeta a discusión. El anuncio de este 4 de junio se adelantó a cualquier proceso de negociación, y Giracca remarcó que el nuevo aumento tampoco depende de acuerdos con terceros.

La ministra definió la medida como parte de una política de mejoras continuas en el sistema educativo oficial. En ese marco, afirmó: “Tenemos una decisión clara de seguir avanzando en mejoras dentro del marco legal y con responsabilidad institucional”, y la describió como “una decisión buena para Guatemala”.

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