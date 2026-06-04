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Ana Rosenfeld habló de la deuda de Mauro Icardi a Wanda Nara: “La cuota alimentaria es como una semana en Maldivas”

En diálogo exclusivo con Teleshow la abogado aclaró el conflicto económico entre el delantero y la empresaria y la resolución provisoria de la justicia italiana

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El expediente judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi se tramita en la justicia argentina, que debe definir la cuota alimentaria y la compensación económica
El expediente judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi se tramita en la justicia argentina, que debe definir la cuota alimentaria y la compensación económica

La abogada Ana Rosenfeld describió a Teleshow el complejo escenario legal y familiar que rodea la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, subrayando los puntos más sensibles del expediente judicial y las dinámicas cotidianas de las hijas de la pareja.

Rosenfeld fue enfática al señalar la situación: “Por supuesto que Mauro sigue siendo un deudor alimentario importante. Cuando una persona normal debe cuota alimentaria tiene prohibición de salida del país”.

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Una imagen dividida muestra a Ana Rosenfeld, con cabello rubio y top negro, sonriendo; junto a Mauro Icardi, con gafas de sol, chaqueta vaquera y tatuajes, frente al mar
Ana Rosenfeld: “Por supuesto Icardi sigue siendo un deudor alimentario importante"

Según la abogada, el reclamo por los pagos pendientes lleva ya un tiempo considerable. “No tiene nuevo contrato todavía, no sabemos cuál va a ser su próximo destino. Tiene una vida, por supuesto, económicamente visible, importante, pero la cuota alimentaria no la asume en un centavo, no paga nada”, puntualizó a Teleshow.

En este proceso judicial, la única transferencia admitida por la letrada fue reciente y limitada. “Pagó una sola vez, en diciembre del 2025, pero la cuota de noviembre del 2024”, precisó Rosenfeld, evidenciando la irregularidad en el cumplimiento.

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Desde el círculo cercano de Mauro Icardi, sus abogadas, Elba Marcovechio y Lara Piro compararon la cuota alimentaria con una suma equiparable al precio de un inmueble. Al respecto Rosenfeld dio su versión sobre el tema. “Que no magnifiquen los montos. Es lo que la Cámara resolvió. Si se quieren hacer los importantes porque pagó una cuota alimentaria equivalente a un departamento, bueno, una semana en Maldivas cuesta lo mismo que pagó él la cuota alimentaria”, puntualizó la abogada, vinculando el monto al viaje turístico realizado por La China Suárez y el futbolista.

Imagen dividida de Wanda Nara, rubia y con joyas, a la izquierda, y Mauro Icardi, con cabello rubio y tatuajes, a la derecha
Wanda Nara y Mauro Icardi aparecen en una imagen dividida, en medio de reportes sobre una nueva disputa que capturó la atención pública.

Actualmente, el caso sigue bajo estudio judicial en Argentina. La abogada expresó su expectativa: “Esperemos que haya sanciones de parte del juzgado”, anticipando la posibilidad de una respuesta firme por parte de la magistratura argentina con respecto a los montos que el jugador le adeuda a su expareja.

Según las declaraciones de Rosenfeld, el tema de la cuota alimentaria se tramita ante la justicia argentina y no en la italiana, y es la magistratura nacional la que deberá determinar tanto el monto definitivo como las condiciones de cuidado de las hijas menores de edad. Hasta el momento, de acuerdo a los dichos de la letrada, “solo se registró un pago aislado”, mientras se reclama que se cumplan los deberes económicos según la ley vigente.

Jurisdicción y situación legal en Argentina e Italia

Wanda Nara cuando se coronó la reina de los Martín Fierro
Wanda Nara cuando se coronó la reina de los Martín Fierro

El alcance internacional del conflicto fue descartado por Rosenfeld. “No, nunca en Italia, en Argentina. La jueza dijo claramente que eso se rige por la ley argentina, como siempre y así está determinado”. Según su testimonio, lo resuelto en Italia no modifica el proceso local: “Lo que se resolvió en Italia, que por ahora no hay cuota alimentaria, es que no hay cuota de compensación económica provisoria para guarda”.

El expediente, entonces, permanece en territorio argentino, donde se definirán las obligaciones alimentarias y patrimoniales. La decisión sobre el monto y la compensación económica está pendiente, mientras las hijas continúan bajo supervisión y rutina controlada por la justicia.

Primer plano de Mauro Icardi, sonriendo y mirando hacia la izquierda, con cabello claro, barba y tatuajes en el cuello. Viste una camiseta naranja y roja del Galatasaray S.K. con la luna y estrella
“Lo que se resolvió en Italia, que por ahora no hay cuota alimentaria, no hay cuota de compensación económica provisoria para guarda”, dijo Ana Rosenfeld a Teleshow

La situación de las menores es objeto de observación judicial, que deberá decidir los próximos pasos en el caso y garantizar que las niñas mantengan sus vínculos familiares y rutinas diarias. Rosenfeld subrayó que la prioridad es asegurar “la estabilidad y la continuidad de la vida de las niñas”, destacando que “no pueden quedar marginadas ni de sus rutinas ni de sus afectos cotidianos”.

De este modo, la resolución definitiva sobre la cuota alimentaria y el régimen de cuidado dependerá del juzgado argentino, que tiene la responsabilidad de proteger los derechos de las hijas de la expareja, mientras la disputa patrimonial sigue abierta.

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