Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA tras su condena a prisión por administración fraudulenta

Ricardo Echegaray fue el jefe de la AFIP y terminó condenado a cuatro años de cárcel

Ricardo Echegaray fue exonerado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de que quedara firme la posibilidad de ejecutar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia en la causa en la que lo condenó por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La decisión fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado que conduce el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Según la documentación a la que accedió Infobae, ARCA informó que resolvió hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y, como consecuencia, dispuso la exoneración del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el gobierno de Cristina Kirchner.

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ARCA fue consultada por Infobae sobre la decisión, pero el organismo declinó hacer declaraciones.

Lo cierto es que la medida fue adoptada mediante una disposición firmada ayer y comunicada hoy a la PIA, en el marco de un expediente que seguía la situación administrativa del ex funcionario kirchnerista. En esa presentación, el organismo recaudador informó formalmente que dio cumplimiento a la orden judicial derivada de la condena que pesa sobre Echegaray y que, por ese motivo, correspondía su desvinculación definitiva de la estructura estatal.

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La información fue remitida a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en respuesta a un requerimiento formulado en el expediente PIA N.º 32074. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al trámite, la actuación se abrió para monitorear las consecuencias administrativas derivadas de la condena y de la inhabilitación que impuso la Justicia Federal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero notificó oficialmente la exoneración de Ricardo Echegaray

La decisión de ARCA no implicó una nueva valoración sobre la conducta del ex titular de la AFIP ni la reapertura de un procedimiento disciplinario autónomo. Por el contrario, el organismo entendió que debía ejecutar una consecuencia administrativa que surge directamente de una condena judicial que incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Los fundamentos de la medida aparecen detallados en la disposición administrativa que dio origen a la exoneración. Allí se recuerda que Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3, que lo consideró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la Administración Pública. Como consecuencia de esa decisión, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La resolución administrativa reconstruyó además el derrotero judicial posterior. Luego de la sentencia condenatoria, la defensa del ex funcionario presentó distintos recursos para revertir el fallo. Sin embargo, el 12 de mayo de este año la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Echegaray.

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Ese dato resultó determinante para la situación administrativa del ex titular de la AFIP.

Ricardo Echegaray en el comienzo del juicio que terminó con su condena por administración fraudulenta

Los fundamentos normativos y el expediente en la PIA

Según surge de los fundamentos analizados por ARCA, la situación de Echegaray quedó alcanzada por una causal específica prevista en el Régimen Disciplinario Unificado del organismo. El artículo 10 de esa normativa establece que corresponde aplicar la sanción de exoneración cuando exista imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública.

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A criterio del organismo, la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia ya posee fuerza ejecutoria. Además, la administración concluyó que no existen recursos judiciales pendientes con efecto suspensivo que impidan hacer efectiva esa consecuencia jurídica.

De acuerdo con la interpretación realizada por las áreas técnicas y jurídicas que intervinieron en el expediente, una vez agotadas las instancias ordinarias y sin medidas judiciales que suspendan los efectos de la condena, corresponde dar cumplimiento a la inhabilitación mediante el dictado del acto administrativo pertinente. Ese acto fue, precisamente, la disposición que ordenó la exoneración.

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La medida constituye uno de los efectos institucionales más relevantes derivados de la condena confirmada por la Justicia contra quien fue uno de los funcionarios más poderosos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Echegaray, con Amado Boudou, otro kirchnerista condenado por corrupción

La condena y la causa Oil Combustibles

Echegaray estuvo al frente de la AFIP entre 2009 y 2015 y durante años concentró una enorme influencia dentro de la estructura estatal. Antes condujo la Dirección General de Aduanas y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y se convirtió en una de las figuras más visibles de la política tributaria y de fiscalización del kirchnerismo.

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Su situación judicial cambió con el avance de la investigación vinculada a Oil Combustibles, la empresa del Grupo Indalo controlada por Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La causa investigó el mecanismo mediante el cual la compañía dejó de transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que cobraba a los consumidores en cada carga de combustible.

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En ese contexto, los jueces concluyeron que desde la AFIP se otorgaron planes de facilidades de pago irregulares que permitieron sostener durante años ese esquema y evitar el cobro efectivo de una deuda multimillonaria.

El Tribunal Oral Federal N.º 3 consideró acreditado que Echegaray intervino en esa maniobra y lo condenó por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. La condena fue luego revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó las responsabilidades penales atribuidas al ex funcionario.

La situación procesal de Echegaray atravesó distintas etapas posteriores. Sin embargo, el rechazo del recurso extraordinario federal consolidó la posibilidad de ejecutar las consecuencias accesorias derivadas de la sentencia, entre ellas la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fue precisamente ese elemento el que activó el mecanismo previsto en la normativa interna de ARCA.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, según pudo saber Infobae, recibió la notificación formal de la decisión adoptada por ARCA y que la comunicación quedó incorporada al expediente que seguía el caso. La intervención del organismo se vinculó con el seguimiento de las consecuencias administrativas derivadas de la condena judicial y la situación funcional del ex titular de la AFIP.

La exoneración implica la máxima sanción prevista dentro del régimen disciplinario aplicable al personal del organismo recaudador. En términos prácticos, supone la desvinculación definitiva del agente y la ejecución administrativa de la inhabilitación que pesa sobre él para desempeñar funciones públicas.

La resolución también tiene un fuerte contenido simbólico. Echegaray no fue un funcionario más dentro del esquema estatal de los gobiernos kirchneristas. Durante años encabezó el organismo encargado de recaudar impuestos y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de millones de contribuyentes. La decisión adoptada ahora por ARCA cerró administrativamente un proceso que comenzó con la investigación judicial de una de las causas de corrupción más relevantes vinculadas al manejo de recursos públicos durante aquella etapa.

Con la comunicación remitida a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el organismo recaudador dejó formalmente asentado que considera plenamente ejecutable la inhabilitación perpetua impuesta por la Justicia y que, en consecuencia, corresponde la exoneración de Ricardo Echegaray de la administración pública nacional.