Un estudio sugiere que los medicamentos para bajar de peso pueden reducir el riesgo de cáncer de mama

El hallazgo, presentado en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), pone sobre la mesa una posible herramienta adicional para la prevención de uno de los cánceres más frecuentes entre las mujeres (Freepik)

Un nuevo estudio desarrollado en la Universidad de Pensilvania sugiere que las mujeres que utilizan agonistas del receptor GLP-1, fármacos empleados para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, presentan un riesgo un 30% menor de desarrollar cáncer de mama en comparación con quienes no los usan.

El hallazgo, presentado en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), pone sobre la mesa una posible herramienta adicional para la prevención de uno de los cánceres más frecuentes entre las mujeres.

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Los resultados del estudio

El análisis, publicado en la revista JCO Oncology Practice, incluyó a 111.646 mujeres de entre 45 y 80 años con sobrepeso u obesidad, quienes se realizaron mamografías entre enero de 2022 y junio de 2025 en centros médicos de la Universidad de Pensilvania: 15.264 de estas mujeres tenían prescripción documentada de medicamentos GLP-1, mientras que el resto no había recibido esta clase de tratamiento.

Tras comparar ambos grupos, los investigadores detectaron una diferencia clara: la incidencia de cáncer de mama fue 35,1% menor en el grupo que tomaba GLP-1, y 30,5% menor en un subgrupo emparejado según edad, raza, índice de masa corporal, densidad mamaria y estado de diabetes.

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Las mujeres que usaron medicamentos GLP-1 presentaron un 30% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama frente a quienes no los utilizaron (Imagen ilustrativa Infobae)

Para la profesora Elizabeth McDonald, autora principal del estudio, los medicamentos con GLP-1 “son interesantes desde el punto de vista de la investigación oncológica porque afectan a muchas vías diferentes asociadas al desarrollo de tumores”, y agregó que desean “estudiarlos más en este contexto”.

Por qué podría existir este efecto protector

Los GLP-1 son medicamentos que imitan una hormona natural encargada de regular el azúcar en sangre y el apetito. Se recetan principalmente para la diabetes tipo 2 y la obesidad.

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La obesidad constituye uno de los factores de riesgo más conocidos para el cáncer de mama. Así, la pérdida de peso que generan estos fármacos podría contribuir a disminuir el riesgo tumoral.

Además, los autores del estudio mencionaron que “los fármacos GLP-1 reducen la inflamación sistémica y tienen otros efectos metabólicos que podrían inhibir el crecimiento tumoral”. Esta hipótesis se apoya en investigaciones previas que ya habían vinculado la inflamación y el exceso de peso con el desarrollo de cáncer.

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El análisis incluyó a más de 111.000 mujeres con sobrepeso u obesidad atendidas en centros médicos de la Universidad de Pensilvania

El entusiasmo por los hallazgos va acompañado de cautela. El estudio es observacional y no permite establecer una relación causal directa entre el uso de GLP-1 y la reducción de cáncer de mama.

“Aunque el estudio es observacional y no confirma de forma definitiva la asociación entre medicamentos GLP-1 y la reducción de la incidencia de cáncer de mama, sí se suma al creciente conjunto de pruebas que sugieren que merece la pena investigar estos fármacos como posibles herramientas de prevención de tumores”, puntualizó McDonald.

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El análisis tampoco especificó el tipo exacto de medicamento GLP-1 utilizado, la duración del tratamiento ni los antecedentes genéticos o el estadio del cáncer al momento del diagnóstico. Además, algunos pacientes podrían haber tenido acceso a los fármacos por vías alternativas, como telemedicina o farmacias de compuestos, lo que puede afectar los resultados, indicó McDonald.

Próximos pasos: ensayos y nuevas investigaciones

El equipo de la Universidad de Pensilvania ya diseña un ensayo clínico multicéntrico para evaluar si los GLP-1 pueden reducir la incidencia de cáncer de mama en mujeres con alto riesgo, y si pueden ayudar a prevenir recaídas. “Queremos encontrar mejores opciones para prevenir el cáncer de mama”, señaló McDonald.

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El cáncer de mama representa un tercio de los diagnósticos oncológicos en mujeres, con más de 320.000 casos anuales en Estados Unidos y más de 22.000 en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos externos, como Bernard Fuemmeler, director asociado del Virginia Commonwealth University Massey Comprehensive Cancer Center, consideraron que “reducir el riesgo de cáncer en personas con mayores factores de riesgo es el camino para avanzar en la prevención oncológica”.

El cáncer de mama representa un tercio de los diagnósticos de cáncer en mujeres y más de 320.000 casos nuevos anuales solo en Estados Unidos, mientras que en Argentina hay más de 22.000 casos nuevos anuales. Aunque la supervivencia ha mejorado en las últimas décadas, la enfermedad continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer entre mujeres.

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Mientras se esperan los resultados de los futuros ensayos clínicos, la comunidad médica sigue con atención el potencial de los GLP-1 como posible herramienta preventiva, además de su función en el manejo de la obesidad y la diabetes.