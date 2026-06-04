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La lujosa llegada de Franco Colapinto a Mónaco y su exclusivo hospedaje durante el Gran Premio de Fórmula 1 en un imponente yate

El piloto argentino buscará prolongar su gran presente en la Fórmula 1 en el Circuito de Montecarlo

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La lujosa llegada de Colapinto y Gasly al paddock del GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco es uno de los más glamorosos del circuito de la Fórmula 1 y la pareja de pilotos de Alpine estuvo a la altura de la situación. El piloto argentino Franco Colapinto y su compañero, el francés Pierre Gasly, sorprendieron al arribar al paddock con un bote. Además, se hospedarán durante la competencia en el yate más grande del puerto, el Explora I, propiedad de MSC, uno de los principales patrocinadores de la escudería francesa.

La primera escena quedó registrada mediante algunos videos difundidos por la cuenta oficial de Alpine, en el que ambos pilotos dialogaron sobre su inusual llegada al circuito urbano más emblemático de la Fórmula 1. Según el registro, Colapinto comentó: “De hecho, el mar está muy agitado; pero no sentimos las olas”, mientras que su compañero, Gasly, compartía la experiencia en tono distendido. El piloto argentino, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras el séptimo puesto en Miami y el sexto lugar en Canadá, agregó: “Así que el viaje es increíble. Y muy rápido. Muy rápido. Muy bueno”.

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La elección del alojamiento no es casual. Según explicó el fotógrafo especializado en Fórmula 1 Kym Illman, ni Gasly ni Colapinto poseen un yate propio, pero ambos pasarán el fin de semana en el “barco más grande del puerto, el Explorer I de Explorer Journeys”. En 2025, el equipo Alpine ya había optado por el Explorer II. Illman señaló que el Explora I cuenta con gimnasio, seis restaurantes, doce bares y salones distribuidos entre sus cubiertas, aunque aclaró que “no cuentes con verlos en esos bares y salones porque tienen mucho trabajo que hacer este fin de semana”.

La ubicación del Explora I es estratégica: a solo ocho minutos a pie del paddock de la Fórmula 1, lo que representa una comodidad excepcional para los integrantes de Alpine. También detalló que la decisión de hospedarse en este yate responde a la relación comercial entre MSC —propietaria de la línea naviera— y Alpine, ya que es uno de los principales patrocinadores del equipo.

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La experiencia de los pilotos Alpine en el Explora I refleja una tendencia creciente en la Fórmula 1: el uso de embarcaciones de lujo como base operativa durante el Gran Premio de Mónaco. El barco, presentado por la compañía como “la máxima expresión del lujo moderno”, dispone de cinco piscinas climatizadas, seis restaurantes internacionales, doce bares y lounges, y 461 suites con vistas panorámicas al mar.

Entre las comodidades más destacadas se encuentran el gimnasio totalmente equipado, terrazas con bañeras de hidromasaje privadas, amplios vestidores, servicio de mayordomo personalizado y acceso exclusivo a zonas de relajación y bienestar. Las suites principales, como la Owner’s Residence, incluyen piscina infinita, sala de vapor privada y un espacio de comedor para ocho personas.

La propuesta gastronómica del Explora I incluye seis restaurantes que van desde cocina mediterránea hasta opciones asiáticas y de autor. También dispone de un bar de malt whisky, un lounge panorámico y espacios privados para reuniones, lo que lo convierte en uno de los destinos más exclusivos en el puerto de Montecarlo durante el fin de semana de la carrera.

Para los pilotos y el equipo técnico de Alpine, la cercanía al paddock permite optimizar tiempos y evitar los habituales traslados por las congestionadas calles del Principado. Según Illman, “una de las mejores cosas de alojarse en un barco como ese es que está a ocho minutos a pie del paddock”.

La preferencia del equipo Alpine por el Explora I se debe también al vínculo con MSC, patrocinador principal de la escudería, que facilita el acceso a instalaciones de primer nivel y un entorno reservado para el trabajo y el descanso. Illman remarcó: “Si estás a bordo de ese barco este fin de semana, quizá te encuentres con los chicos”.

El atractivo del GP de Mónaco radica tanto en la exigencia del circuito como en el ambiente de exclusividad que rodea al evento. Los yates de lujo, el glamour del puerto y la proximidad entre la pista y el mar otorgan a la carrera un carácter único, donde la logística y el confort adquieren un valor diferencial para los equipos.

La agenda oficial del fin de semana para el equipo Alpine contempla la primera práctica libre el viernes desde las 8:30, seguida de la segunda a las 12:00. El sábado, la tercera práctica tendrá lugar a las 7:30 y la clasificación a las 11:00. El domingo, la carrera principal a 78 vueltas está programada para las 10:00, siempre en horario de Argentina.

EL LUJOSO YATE EN EL QUE SE HOSPEDARÁ FRANCO COLAPINTO DURANTE EL GP DE MÓNACO:

Cubierta de un crucero con tumbonas beige junto a una piscina de mosaicos azules y blancos, barandillas metálicas y el vasto océano bajo un cielo parcialmente nublado
Una vista del lujoso deck del Explora I, donde los pasajeros disfrutan de la piscina y las cómodas del yate durante el GP de Mónaco (explorajourneys.com)
Terraza de crucero con cómodos sofás, sillas y mesas de centro bajo una pérgola, con barandillas de cristal y el mar abierto de fondo
El crucero Explora I ofrece cinco piscinas climatizadas, seis restaurantes internacionales, doce bares y lounges, y 461 suites con vistas panorámicas al mar.(explorajourneys.com)
Salón de lujo con grandes ventanales con vistas al mar, sillones beige, mesas de centro con tazas de café y un periódico. Iluminación cálida y alfombra geométrica
La propuesta gastronómica del Explora I incluye seis restaurantes que van desde cocina mediterránea hasta opciones asiáticas y de autor (explorajourneys.com)
Vista aérea de un gran crucero, el Explora I, navegando en un mar azul intenso cerca de una costa rocosa y árida con playas de arena
El lujoso crucero Explora I será el más grande del puerto durante el GP de Mónaco (explorajourneys.com)
Interior de una moderna suite de crucero con sofá marrón, televisor y un balcón con mesa y sillas con vista al océano azul y cielo con nubes
Las suites principales, como la Owner’s Residence, incluyen piscina infinita, sala de vapor privada y un espacio de comedor para ocho personas. (explorajourneys.com)
Una sala de billar de lujo a bordo del Explora I, con una mesa de billar verde esmeralda y tacos de madera, frente a un gran ventanal con vistas al mar
Entre las comodidades más destacadas se encuentran el gimnasio totalmente equipado, terrazas con bañeras de hidromasaje privadas, amplios vestidores, servicio de mayordomo personalizado y acceso exclusivo a zonas de relajación y bienestar (explorajourneys.com)

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