Fernando Marín y cómo descubrió a Gómez Bolaños: de la censura de la dictadura a reventar el Luna Park en 6 meses

El empresario recordó la primera vez que vio a los personajes de Chespirito

Hacedor por naturaleza, pero esencialmente curioso, Fernando Marín guarda en su enorme forja de producciones una gestión que a la distancia se hace cada día más grande: el desembarco de Roberto Gómez Bolaños y sus emblemáticos personajes de El Chavo y El Chapulín Colorado a la televisión argentina. Así lo relató en su habitual columna de los jueves de Infobae a las Nueve, donde repasó la cadena de casualidades y absurdos que provocaron la llegada de la troupe mexicana que cambió las infancias de varias generaciones.

Todo se remonta a fines de los años 70, cuando Marín viajó a México con un objetivo claro: producir una pelea de boxeo. Lo que no tenía previsto era que una siesta y un televisor encendido cambiarían para siempre la historia. “Cuando prendí la televisión vi por primera vez a El Chapulín Colorado“, recordó el productor en una entrevista con Gonzalo Aziz, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro. Dos detalles lo desconcertaron de entrada: la serie duraba media hora, cuando lo habitual era una hora, y transcurría en un taller mecánico. “Todo lo atípico me llamaba la atención”, explicó.

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Con esa filosofía, cuando terminó el episodio, supo que tenía algo entre manos. Llamó de inmediato al productor local y tuvo conocimiento de los hermanos Gómez Bolaños, que también tenían otro personaje como El Chavo del 8. No necesitaba verlo para tomar la decisión. Pidió un desayuno para el día siguiente y se reunió en el lobby del hotel con el hermano de Roberto Gómez Bolaños, Horacio. “Yo calculo que fueron veinte minutos de charla y cerré la compra para Argentina", contó.

Fernando Marín y Roberto Gómez Bolaños como El Chavo

“Fue puro músculo de intuición, que fue con lo que me regí en toda la vida”, definió el productor sobre aquel momento. De la reunión salió con seis casetes U-Matic bajo el brazo —tres de El Chavo y tres de El Chapulín— y tomó el primer vuelo de regreso.

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El desembarco en Argentina, no obstante, no fue sencillo bajo la última dictadura. Los canales de televisión estaban entonces bajo control militar: Canal 13 dependía de la Marina, y fue la primera opción de Marín, a pisar sobre seguro en los contactos que tenía. Aquí, la intuición no le jugó una buena pasada: Cuando el interventor vio a El Chapulín vestido de rojo y escuchó aquello de “Síganme los buenos”, frenó todo. Y lanzó la pregunta que sorprende al día de hoy: “¿Che, esto no es medio subversivo?”.

Marín entendió de inmediato y, en vez de intentar convencerlo, apeló a la diplomacia: “Usted sabe que no había reparado en eso. Tiene razón, señor”, se excusó. Agarró los seis casetes y se fue a probar suerte en Canal 9, donde encontró en el coronel Battesti otra predisposición. “Arreglamos en dos minutos y medio”, sintetizó.

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Los personajes de Gómez Bolaños se emitieron antes del Super Show Infantil, un programa de la propia productora de Marín que tenía en pantalla a Berugo Carámbula y Gachi Ferrari. El resultado fue inmediato: “Explotó de rating”.

A los seis meses del estreno, Marín llevó al elenco completo al Luna Park. De camino, improvisó una acción publicitaria: inventó un desperfecto en el colectivo que los trasladaba para que caminaran por calle Florida y recibieran el afecto de la gente. A la noche, en su spalabras “reventó todo”. Lo que había empezado con una siesta en un cuarto de hotel en México se convirtió en uno de los fenómenos más duraderos de la televisión en español: cinco décadas después, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado siguen arrancando carcajadas en las nuevas generaciones.

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La columna completa de Fernando Marín

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