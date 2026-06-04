El inesperado gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani que reavivó los rumores de reconciliación

Un simple guiño en redes bastó para encender la expectativa y dejar espacio a nuevas lecturas sobre el presente de la expareja

A cinco meses de la separación de Luciano Castro, Griselda Siciliani atraviesa un momento de transición marcado por nuevos proyectos, cambios personales y una apuesta decidida a la tranquilidad. Mientras la actriz celebra el cierre de una etapa con Envidiosa (Netflix) y elige correrse de la exposición mediática, un inesperado gesto de su expareja volvió a ponerlos en el centro de la conversación digital. Lejos de los rumores de reconciliación y ajena a las polémicas, Siciliani sigue adelante con su vida, pero las redes sociales, siempre atentas a los detalles, registraron un movimiento que reavivó las especulaciones: Castro interactuó con una publicación especial en Instagram y el eco no tardó en hacerse sentir.

El hallazgo fue compartido por Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, quien en su cuenta reparó en un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores más atentos. La publicación, realizada a comienzos de mayo, muestra a la actriz posando junto a un afiche de Envidiosa y repasando los momentos más emblemáticos de su personaje a lo largo de las temporadas. “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”, escribió Griselda, acompañando la imagen con nostalgia y celebración.

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Entre los más de 100 mil “me gusta”, el nombre de Castro y su foto de perfil quedaron destacados en la captura de Gossipeame. “¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia, para mí debe querer recuperarla... ¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?”, comentó la periodista, y sumó una encuesta para que sus seguidores opinaran sobre la posibilidad de una reconciliación.

El "me gusta" de Luciano Castro no pasó desapercibido en el posteo de su expareja (Instagram)

El gesto del actor reavivó las especulaciones en redes sociales, aunque ninguno de los protagonistas salió a hablar del tema. En abril, Siciliani había sido consultada por un notero de LAM (América) sobre su presente sentimental y la posibilidad de un acercamiento con Castro, luego de la viralización de un video antiguo. Fiel a su estilo, respondió con claridad: “Muy bien. Estoy muy bien, muy contenta”. Lejos de alimentar rumores, la actriz remarcó que el proceso de separación ya era parte del pasado y profundizó sobre cómo vive la etapa actual: “Sí, ahí cada uno... Cada persona tiene sus procesos. Me siento muy bien. Estoy muy conectada con lo que me pasa, con las cosas que son más lindas, más divertidas y las que no tanto. Pero muy bien. Es la vida”.

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La conversación avanzó sobre el impacto mediático que sigue generando el vínculo con Castro, incluso meses después del final. Cuando le preguntaron cómo se toma que la sigan vinculando al actor, Siciliani fue tajante: “Viejo, viejísimo”. Y reflexionó sobre la dinámica de los medios: “Lo entiendo. Hay rubros y hay cosas. Entiendo que ustedes, por el rubro, tienen que preguntar algunas cosas que por ahí, en otro tipo de comunicadores, no necesitan hacerlo o no les piden hacerlo. Entonces, bueno, ahí hay diferentes momentos. Vengo de hablar de lo profesional. Sé que ustedes me van a preguntar por lo personal. Ustedes también saben que yo nunca digo nada, pero entiendo que ocurra”.

En cuanto al video que había vuelto a ponerlos en el centro de la escena mediática, fue categórica: “No, si es viejísimo”. Y, como en otras ocasiones, no dio detalles sobre su vida privada: “Yo no doy detalles de ninguna cuestión personal. Nunca. No solo con esto”.

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La actriz de Envidiosa se refirió a su escandalosa separación y cómo vive su presente sentimental (LAM - América)

“¿Volviste a hablar con Luciano?”, insistió el notero. Griselda respondió sin rodeos: “No, no, estamos separados. Tenemos la mejor”. Y agregó: “Muy buena onda, pero no. Como cualquier pareja que se separa, se separa. Ya está”. Así, despejó cualquier especulación sobre una reconciliación y dejó en claro que el vínculo con su ex es cordial, pero que cada uno sigue su camino.

Hoy, la actriz se muestra serena y agradecida por el cariño del público, pero firme en su decisión de mantener su vida privada bajo resguardo. Más allá de los rumores y de los guiños en redes sociales, Griselda Siciliani apuesta a seguir construyendo su camino personal y profesional, con el pasado bien asimilado y el futuro abierto a nuevos desafíos.

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