Murió a los 91 años José “Nene” Sanfilippo, una de las máximas glorias del fútbol argentino

El legendario futbolista José "Nene" Sanfilippo posa en el campo de juego, vistiendo la camiseta de San Lorenzo.

José Francisco Sanfilippo murió a los 91 años y su fallecimiento conmovió a todo el fútbol argentino. El emblemático delantero de San Lorenzo, club del que sigue siendo el artillero histórico con 205 goles y una figura central de su historia deportiva, también brilló y hasta fue campeón con la selección argentina. Fue cuatro veces goleador de un campeonato de Primera División.

Sus registros estadísticos marcan que fue campeón con la selección argentina en la Copa América de 1957, certamen en el que disputó cuatro partidos y convirtió un tanto. Además, formó parte de las delegaciones de la Albiceleste en los Mundiales de Suecia 1958, donde no tuvo presencias, y Chile 1962, con dos cotejos y un gol marcado. Y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Brasil 1955. A lo largo de toda su carrera, anotó un total de 344 tantos en 484 encuentros. Se identificó con el Ciclón, pero también militó con la camiseta de Boca (1963) y Banfield (66/67), más otros dos países: Uruguay (Nacional de Montevideo), donde celebró 25 goles en 21 partidos, y Brasil (Bangu y Bahía). Ganó tres títulos con los Azulgranas, uno con Nacional y dos con Bahía.

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Con 21 goles en 29 partidos, se ubica duodécimo junto a Herminio Masantonio en la tabla histórica de artilleros de la selección argentina. Detrás de Lionel Messi (116), Gabriel Batistuta (56), Sergio Agüero (42), Lautaro Martínez (36), Hernán Crespo (35), Diego Armando Maradona (34), Gonzalo Higuaín y Ángel Di María (31), Luis Artime (24), Daniel Passarella (23) y Leopoldo Jacinto Luque (22).

El legendario futbolista José Sanfilippo, ídolo de San Lorenzo (@SanLorenzo)

“A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene”, fue el mensaje de despedida de San Lorenzo.

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En San Lorenzo lo conocían como “el Nene”, un apodo que nació en las inferiores, cuando su padre Horacio le gritaba “dale, nene; corré, nene”, mientras José competía en las divisiones juveniles del club. Se había criado en Saraza y Bonorino, a pocas cuadras de donde hoy el Ciclón tiene su sede social. De chico jugaba en los descampados de la zona sur de Flores y también en el equipo de la iglesia de la Medalla Milagrosa, cuyo cura le conseguía zapatillas y otros elementos que necesitaba.

Su precoz vínculo con los de Boedo se transformó después en una carrera atravesada por el gol y por varios títulos con la camiseta azulgrana. El perfil del delantero estaba definido por una preparación obsesiva: era perfeccionista, entrenaba para reducir al mínimo el margen de error dentro del área y hasta había armado en el fondo de su casa una especie de jaulón para practicar la definición.

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José Sanfilippo tenía 91 años al momento de su fallecimiento

Con la camiseta de Boca, Sanfilippo disputó la final de la Copa Libertadores 1963 que el elenco de la Ribera perdió con el Santos de Pelé. En la ida, el Nene convirtió dos tantos en la caída 3-2 en el Maracaná de Río de Janeiro, mientras que en la revancha también adelantó al Xeneize en la Bombonera, aunque fue derrota 2-1 (5-3 en contra el global). Finalizó como máximo artillero de esa competencia con 7 conquistas.

Ya como analista de fútbol en distintos programas televisivos, tuvo un perfil que generó mucha polémica y llevó al límite a otros protagonistas. En 1993, acusó en vivo al por entonces arquero de la selección argentina Sergio Goycochea de “comerse todos los amagues” en la histórica goleada 5-0 en contra ante Colombia en el Monumental, motivo por el cual Carlos Salvador Bilardo, ex DT de la Albiceleste, se trasladó de inmediato hacia el estudio de Telefé e irrumpió en el programa Tiempo Nuevo para increparlo: “¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea, quién es? Goyco, vos te tenés que parar y te tenés que ir”. Instantes después, Sanfilippo recogió el guante contra Bilardo: “¿Cómo me va a interesar que me venga a desautorizar así? Yo fui 70 mil veces más grande que él".

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Sanfilippo contra Goycochea: "Se comió todos los amagues"

Más acá en el tiempo, quizás por ser una imagen más contemporánea y estar vinculado a la anécdota Diego Maradona, Sanfilippo tuvo un fuerte cruce mediático con Oscar Ruggeri y Héctor Bambino Veira en el programa El Equipo de Primera (2001). El Nene señaló al Cabezón como el responsable de la crisis futbolística de San Lorenzo tras su renuncia: “Ruggeri es culpable de lo que le pasó a San Lorenzo porque abandonó el barco a pocos días de empezar a jugar una copa. Le transmite a los jugadores lo que fue él dentro de una cancha, un golpeador, que una vez casi lo quiebra en cien pedazos a Chilavert”. Al rato, Ruggeri lo tildó de “mufa” en un programa con mesa redonda y tribuna con público: “¿Ustedes necesitan levantar el rating? Porque si no, no entiendo cómo pueden traer a esta piedra. Le quedan pocos días de vida, voltea a todos los programas y con él no te podés descuidar porque te liquida”.

Quien reaccionó en defensa de Ruggeri fue Veira, que le dijo en la cara: “Yo le tengo bronca a Sanfilippo. Vos sos mala persona”. Pero el Nene no se quedó atrás: “Es recíproco, porque si vos me tenés bronca, yo te tengo lástima”. En medio de la ebullición del público por el acalorado debate, Maradona pidió silencio y remató: “No, maestro, lástima no se le tiene a nadie. Vos le podés tener bronca y pelearlo, pero lástima a nadie”.

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