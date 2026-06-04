Deportes

Murió a los 91 años José “Nene” Sanfilippo, una de las máximas glorias del fútbol argentino

Fue campeón de América con la Selección y cuatro veces goleador de torneos nacionales

Guardar
Google icon
Primer plano de José "Nene" Sanfilippo con camiseta blanca de fútbol, detalles rojos y azules, sobre un campo de césped verde con una línea blanca
El legendario futbolista José "Nene" Sanfilippo posa en el campo de juego, vistiendo la camiseta de San Lorenzo.

José Francisco Sanfilippo murió a los 91 años y su fallecimiento conmovió a todo el fútbol argentino. El emblemático delantero de San Lorenzo, club del que sigue siendo el artillero histórico con 205 goles y una figura central de su historia deportiva, también brilló y hasta fue campeón con la selección argentina. Fue cuatro veces goleador de un campeonato de Primera División.

Sus registros estadísticos marcan que fue campeón con la selección argentina en la Copa América de 1957, certamen en el que disputó cuatro partidos y convirtió un tanto. Además, formó parte de las delegaciones de la Albiceleste en los Mundiales de Suecia 1958, donde no tuvo presencias, y Chile 1962, con dos cotejos y un gol marcado. Y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Brasil 1955. A lo largo de toda su carrera, anotó un total de 344 tantos en 484 encuentros. Se identificó con el Ciclón, pero también militó con la camiseta de Boca (1963) y Banfield (66/67), más otros dos países: Uruguay (Nacional de Montevideo), donde celebró 25 goles en 21 partidos, y Brasil (Bangu y Bahía). Ganó tres títulos con los Azulgranas, uno con Nacional y dos con Bahía.

PUBLICIDAD

Con 21 goles en 29 partidos, se ubica duodécimo junto a Herminio Masantonio en la tabla histórica de artilleros de la selección argentina. Detrás de Lionel Messi (116), Gabriel Batistuta (56), Sergio Agüero (42), Lautaro Martínez (36), Hernán Crespo (35), Diego Armando Maradona (34), Gonzalo Higuaín y Ángel Di María (31), Luis Artime (24), Daniel Passarella (23) y Leopoldo Jacinto Luque (22).

Sanfilippo
El legendario futbolista José Sanfilippo, ídolo de San Lorenzo (@SanLorenzo)

“A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene”, fue el mensaje de despedida de San Lorenzo.

PUBLICIDAD

En San Lorenzo lo conocían como “el Nene”, un apodo que nació en las inferiores, cuando su padre Horacio le gritaba “dale, nene; corré, nene”, mientras José competía en las divisiones juveniles del club. Se había criado en Saraza y Bonorino, a pocas cuadras de donde hoy el Ciclón tiene su sede social. De chico jugaba en los descampados de la zona sur de Flores y también en el equipo de la iglesia de la Medalla Milagrosa, cuyo cura le conseguía zapatillas y otros elementos que necesitaba.

Su precoz vínculo con los de Boedo se transformó después en una carrera atravesada por el gol y por varios títulos con la camiseta azulgrana. El perfil del delantero estaba definido por una preparación obsesiva: era perfeccionista, entrenaba para reducir al mínimo el margen de error dentro del área y hasta había armado en el fondo de su casa una especie de jaulón para practicar la definición.

Hombre mayor caucásico de piel clara y cabello oscuro, sonriendo ampliamente y levantando el puño derecho, sentado frente a una mesa de cristal en una sala de estar
José Sanfilippo tenía 91 años al momento de su fallecimiento

Con la camiseta de Boca, Sanfilippo disputó la final de la Copa Libertadores 1963 que el elenco de la Ribera perdió con el Santos de Pelé. En la ida, el Nene convirtió dos tantos en la caída 3-2 en el Maracaná de Río de Janeiro, mientras que en la revancha también adelantó al Xeneize en la Bombonera, aunque fue derrota 2-1 (5-3 en contra el global). Finalizó como máximo artillero de esa competencia con 7 conquistas.

Ya como analista de fútbol en distintos programas televisivos, tuvo un perfil que generó mucha polémica y llevó al límite a otros protagonistas. En 1993, acusó en vivo al por entonces arquero de la selección argentina Sergio Goycochea de “comerse todos los amagues” en la histórica goleada 5-0 en contra ante Colombia en el Monumental, motivo por el cual Carlos Salvador Bilardo, ex DT de la Albiceleste, se trasladó de inmediato hacia el estudio de Telefé e irrumpió en el programa Tiempo Nuevo para increparlo: “¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea, quién es? Goyco, vos te tenés que parar y te tenés que ir”. Instantes después, Sanfilippo recogió el guante contra Bilardo: “¿Cómo me va a interesar que me venga a desautorizar así? Yo fui 70 mil veces más grande que él".

Sanfilippo contra Goycochea: "Se comió todos los amagues"

Más acá en el tiempo, quizás por ser una imagen más contemporánea y estar vinculado a la anécdota Diego Maradona, Sanfilippo tuvo un fuerte cruce mediático con Oscar Ruggeri y Héctor Bambino Veira en el programa El Equipo de Primera (2001). El Nene señaló al Cabezón como el responsable de la crisis futbolística de San Lorenzo tras su renuncia: “Ruggeri es culpable de lo que le pasó a San Lorenzo porque abandonó el barco a pocos días de empezar a jugar una copa. Le transmite a los jugadores lo que fue él dentro de una cancha, un golpeador, que una vez casi lo quiebra en cien pedazos a Chilavert”. Al rato, Ruggeri lo tildó de “mufa” en un programa con mesa redonda y tribuna con público: “¿Ustedes necesitan levantar el rating? Porque si no, no entiendo cómo pueden traer a esta piedra. Le quedan pocos días de vida, voltea a todos los programas y con él no te podés descuidar porque te liquida”.

Quien reaccionó en defensa de Ruggeri fue Veira, que le dijo en la cara: “Yo le tengo bronca a Sanfilippo. Vos sos mala persona”. Pero el Nene no se quedó atrás: “Es recíproco, porque si vos me tenés bronca, yo te tengo lástima”. En medio de la ebullición del público por el acalorado debate, Maradona pidió silencio y remató: “No, maestro, lástima no se le tiene a nadie. Vos le podés tener bronca y pelearlo, pero lástima a nadie”.

Temas Relacionados

Boca JuniorsSan LorenzoSelección ArgentinaJosé Sanfilippo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

El dueño del club Ocean Beach compartió una foto con Cole Palmer dentro del mismo evento en el que se encontraban varias figuras del espectáculo británico

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

La cruda revelación de una figura de Argentina sobre los motivos de la dolorosa eliminación del Mundial 2002: el aprendizaje para Scaloni

El ex arquero Pablo Cavallero recordó que llegaron “sobreexigidos” y reconoció: “Nosotros ya veíamos que el equipo no estaba”

La cruda revelación de una figura de Argentina sobre los motivos de la dolorosa eliminación del Mundial 2002: el aprendizaje para Scaloni

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

11 equipos de la Liga Profesional cederán al menos una pieza a una selección y se beneficiarán por una medida de la FIFA

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

El ex corredor de la F1 se casó con su actual pareja Étienne Bousquet-Cassagne y Cora dejó una indirecta que dio que hablar en Alemania

El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

Los campeones del Este se repusieron de una desventaja de 14 puntos y ganaron el juego 1 por 105-95 como visitantes. La serie continúa el viernes

Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

DEPORTES

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

La cruda revelación de una figura de Argentina sobre los motivos de la dolorosa eliminación del Mundial 2002: el aprendizaje para Scaloni

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

TELESHOW

El inesperado gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani que reavivó los rumores de reconciliación

El inesperado gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani que reavivó los rumores de reconciliación

Ángela Leiva cantó junto a Abel Pintos en Es mi sueño y conmovió a todos:“Esperé mucho este momento”

La sorpresa de Mario Pergolini por la irrupción de Nelson Castro en su programa: “Esto es impagable”

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

INFOBAE AMÉRICA

Una crisis de basura azota La Habana, mientras la escasez de combustible paraliza la recolección de desechos

Una crisis de basura azota La Habana, mientras la escasez de combustible paraliza la recolección de desechos

Murió Marjane Satrapi, autora de ‘Perspépolis’ y emblema de la disidencia en Irán

Revelan que el escorpión más grande de la historia vivió antes que los dinosaurios

Investigan una red transnacional de gestación subrogada orquestada desde China que esclaviza a las gestantes

El futbolista que agredió de un cabezazo a un árbitro en Uruguay y le hizo perder dos dientes deberá indemnizarlo