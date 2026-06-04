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El presidente de Rosario Central respaldó la continuidad de Almirón con un curioso discurso: “¡Hasta mi mamá me pide que lo eche!”

Gonzalo Belloso aseguró que el Canalla es un “equipo con poder” por sus hinchas y explicó por qué continuará el DT a pesar de los rumores. También apuntó contra el defensor Carlos Quintana: “Salió a mariconear”

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El futuro de Jorge Almirón parecía estar lejos de Rosario Central tras la eliminación contra Estudiantes de La Plata por Copa Argentina. Los rumores, incluso, ya mencionaban listas de candidatos para sucederlo en el banco de suplentes del Gigante de Arroyito. Y la conferencia de prensa que organizó el presidente del Canalla para este jueves parecía ser la oficialización de ese secreto a voces. Pero sucedió todo lo contrario...

Desde el Salón Centenario del Estadio, Gonzalo Belloso abrió la “reunión informativa de la Comisión Directiva” con un discurso justificando la continuidad del DT. Su argumentación se extendió por más de ocho minutos y tuvo algunos pasajes peculiares. “Entre todas cosas, queridos amigos, no encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. No los encuentro. El único argumento que podría tener es decirles que, sí, los hinchas dictaminaron que se tiene que ir, las páginas, las redes, etc. Siempre hablé que cuando iba a venir a Central iba a ser un club serio, que no abandona los procesos, que trabaja con seriedad y continúa. ¿Le duele perder? Pfff... Enormemente. ¡Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón! Pero no, nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos“, argumentó luego de explicar los objetivos logrados a lo largo del semestre.

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Jorge Almirón, vestido de azul, dirige desde la banda con el brazo extendido. A su izquierda, Ángel Di María, con camiseta azul y amarilla, lanza un saque lateral
Jorge Almirón seguirá al mando de Rosario Central (Fotobaires)

La máxima autoridad de Central también lanzó una ácida crítica contra el defensor Carlos Quintana, quien días atrás anunció su salida del club porque no se sentía “cómodo” con Almirón: “No me sentí cómodo desde que volví y eso me fue dañando. Me fui sintiendo cada vez menos valorizado”, había dicho.

Belloso salió al cruce: “Me convence Almirón, tiene un carácter fuerte. Pone muchos límites. A algunos no les gustaban esos límites o no tenían lugar, y como hizo Quintana que salió a mariconear. Una falta de respeto total lo de Quintana. Un chico que lo fuimos a buscar, le dimos todo, que el club se portó de una manera genial con él. Le dimos el contrato más alto de su vida. Y el día que se va después de perder 3-0, donde había fuego tiró nafta. ¿Con qué necesidad Carlitos Quintana? ¿Con qué necesidad tenés ganas de hacer eso? ¿Cómo podes ser tan desagradecido con este club?“.

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El ex futbolista, que tiene mandato como presidente de Central hasta finales de este año, reconoció que llamaron a Deportivo Riestra para pedir que den de baja la contratación de Quintana: “Llamamos a Riestra y dijimos pará un poquito, Quintana todavía tiene que entrenar. Lo hemos citado a entrenar ayer, y antes de ayer e ciudad deportiva. Y no vino. Va a enfrentar un proceso también por sus declaraciones. Está prohibido, en el contrato de nosotros, hablar de los hinchas, de los técnicos, de los dirigentes. Así que Quintana está en ese proceso. Soy muy buena persona, él mejor. ¡Contra Central no! Qué necesidad tenía este chico, que le dimos un contrato por premio a su trayectoria a incendiar todo".

“Esto se lo digo a todos los jugadores y a todos: Central está por encima de todos. Tenemos que trabajar juntos. Si nos vamos a clavar el puñal entre nosotros, estamos equivocados”, disparó Belloso. “Cuidemos a Central. No tengo más nada para decir. Los enemigos siempre están afuera, Central cada vez más grande”, sentenció y se marchó de la sala.

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