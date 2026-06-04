Es mecánico y creó un dispositivo innovador para facilitar los partos

En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, el mecánico argentino Jorge Odón narró cómo un desafío cotidiano en su taller de Lanús se transformó en el desarrollo de un dispositivo médico que ya se utiliza en hospitales de de varios países para facilitar partos complejos

Durante el programa, el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Aziz, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, repasó junto a Odón el recorrido del OdonAssist desde su origen.

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La historia del dispositivo comenzó con una escena cotidiana en un taller mecánico: una apuesta entre empleados sobre cómo extraer un corcho atrapado dentro de una botella sin romper el vidrio. La solución surgió al insertar un globo dentro de la botella, inflarlo y lograr que el corcho saliera expulsado.

Ese principio mecánico se transformó, años después, en una herramienta para facilitar partos en contextos médicos donde habitualmente se recurre al uso de fórceps.

Odón explicó que su formación como inventor nació en la adolescencia, cuando empezó a trabajar en un taller de Avellaneda. “A los 15 años empecé a trabajar en un taller de un italiano muy macanudo, José Ricciuti, que él cada cosa que hacía la patentaba. Yo mamé de él esa costumbre: cada reforma, la patentaba”, recordó. Esa “escuelita” fue el germen para buscar soluciones prácticas y patentarlas, un método que luego sería clave para proteger su invento.

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La herramienta desarrollada por el inventor argentino se utiliza en 40 hospitales europeos tras pruebas locales y suma más de trescientos recién nacidos en perfecto estado de salud (NHS North Bristol Trust/MNHI)

Al relatar los primeros pasos del OdonAssist, Odón detalló que lo que empezó como una ocurrencia se convirtió rápidamente en un proyecto serio. Odón buscó la opinión de especialistas: “Fuimos a ver un obstetra, el doctor Lévera. Le mostramos la idea y cuando hice la prueba, el médico dijo: ‘Fantástico, brillante’”.

El camino, sin embargo, no fue fácil. “Hacerle creer a los médicos que esto era un dispositivo con posibilidades me costó un tiempo. Esperé un año y medio, patenté, desarrollé un útero, y fui al CEMIC. Allí, se entusiasmaron y empezó todo”, relató.

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La prueba de eficacia fue rigurosa: “El dispositivo se probó en Argentina en 45 o 48 partos. Después llegó a Europa. Hoy se está usando en 40 hospitales en cinco países de Europa. Nacieron más de trescientos bebés de esta forma, todos en perfecto estado de salud”, subrayó.

Reconocimiento internacional y desafíos en Argentina

Una prueba con una botella en un taller de Avellaneda terminó convertida en una solución obstétrica que reemplaza maniobras habituales

La trascendencia del invento fue tal que la Organización Mundial de la Salud lo incluyó en sus estudios, y la experiencia argentina fue clave.

El inventor detalló el recorrido de la patente: “La hice en la Argentina y después entré en el proceso del PCT, el Tratado de Patentes Internacionales. Así empecé a tener setenta y pico de países que la tienen”. Sobre la llegada a Europa y África, explicó: “Está en Francia, Inglaterra, Italia, España. En África lo maneja una matrona, no hace falta un profesional porque no lo hay allá”.

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Respecto a la falta de implementación en Argentina, Odón fue claro: “Visité varios laboratorios aquí y ninguno me dio calce. En el CEMIC me abrieron las puertas, pero no avanzamos más porque no teníamos un laboratorio”. Sobre el costo, estimó: “Ahora son de 300 dólares, pero quizás salga la mitad dentro de poco tiempo”.

A pesar de los obstáculos, Odón nunca perdió la confianza: “Yo nunca dudé. No había nadie en el camino que me dijera: ‘Esto no sirve por tal o cual cosa’. Y si me decían que no servía, tenía el argumento para contestar”.

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Una apuesta en un taller mecánico derivó en una herramienta médica que llegó a la OMS y ya se usa para resolver nacimientos complejos (NHS North Bristol Trust/MNHI)

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