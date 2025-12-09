Salud

Dormir mal aumenta el riesgo de enfermedades: qué advierte Harvard y cuáles son las claves para mejorar el descanso

Nuevas estrategias y advertencias de expertos buscan transformar la manera en que se aborda el insomnio y otros problemas nocturnos

Dormir mal incrementa el riesgo
Dormir mal incrementa el riesgo de enfermedades graves, según un informe de Harvard Health sobre trastornos del sueño (Freepik)

Dormir profundamente se ha convertido en un desafío para millones de personas alrededor del mundo. El insomnio y otros trastornos del sueño impactan la calidad de vida, dificultan el rendimiento diario y pueden desencadenar consecuencias para la salud física y mental.

Ante este panorama global, especialistas de Harvard Health subrayan la dimensión de un fenómeno que afecta a diversos sectores de la población y ofrecen recomendaciones respaldadas por la ciencia para quienes buscan recuperar un descanso profundo y reparador.

Los trastornos del sueño afectan a personas de todas las edades y regiones. Según especialistas de Harvard Health, los problemas al dormir son mucho más que una simple incomodidad: pueden traer consigo consecuencias graves para la salud.

El insomnio y los problemas
El insomnio y los problemas nocturnos afectan la calidad de vida y el rendimiento diario de millones de personas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este objetivo, la Facultad de Medicina de Harvard publicó un informe especial que reúne advertencias y recomendaciones prácticas para mejorar la calidad del descanso nocturno.

Consecuencias de la falta de sueño

La falta de sueño no produce únicamente fatiga o irritabilidad. Dormir mal de manera crónica incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades y altera el funcionamiento diario. Entre los efectos asociados se encuentran un mayor peligro de sufrir accidentes, deterioro de la concentración y problemas de memoria.

La alteración del sueño afecta
La alteración del sueño afecta negativamente la concentración y la capacidad de atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el informe explica que una deficiencia prolongada en el sueño contribuye al surgimiento de afecciones como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos del estado de ánimo.

Recomendaciones de Harvard para dormir mejor

El informe de Harvard Health recopila recomendaciones prácticas para cuidar el descanso nocturno. Uno de los consejos centrales es reducir el tiempo en la cama para quienes padecen insomnio. Según los especialistas: “Pasar menos tiempo en la cama ayuda a las personas con insomnio a tener un sueño más reparador”.

También se señala la importancia de mantener una temperatura ambiente adecuada y prestar atención a la posición al dormir, especialmente en personas con dolor lumbar.

Especialistas recomiendan reducir el tiempo
Especialistas recomiendan reducir el tiempo en la cama y mantener una temperatura adecuada para mejorar el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno y los hábitos cotidianos ejercen una influencia decisiva en la calidad del sueño. Los expertos advierten que incluso una sola taza de café por la mañana puede dificultar el sueño por la noche, y aclaran que el consumo de alcohol, contrario a la creencia popular, está relacionado con el insomnio crónico.

El informe de Harvard Health subraya la necesidad de detectar factores emocionales, como la ansiedad y la depresión, para lo cual se sugieren cuestionarios específicos incluidos en la guía.

Una mirada integral para recuperar el descanso

En cuanto a los tratamientos disponibles, los especialistas de Harvard Health presentan diferentes alternativas, que abarcan desde programas en línea diseñados para tratar el insomnio hasta medicamentos específicos que facilitan iniciar y mantener el sueño.

Más allá de las recomendaciones y tratamientos convencionales, el informe de Harvard Health enfatiza el valor creciente de las terapias no farmacológicas. Entre ellas se incluyen intervenciones como la terapia cognitivo-conductual, la higiene del sueño y las técnicas de relajación profunda, consideradas opciones eficaces y seguras.

Las terapias no farmacológicas, como
Las terapias no farmacológicas, como la terapia cognitivo-conductual y la higiene del sueño, ofrecen alternativas eficaces para tratar el insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje integral que propone la guía no solo ayuda a mejorar el sueño, sino que también responde a las necesidades y particularidades de cada paciente, permitiendo adaptar las estrategias según factores individuales como la edad, el estilo de vida y la presencia de otras afecciones médicas.

Esta perspectiva multidimensional amplía significativamente las posibilidades de recuperar un sueño profundo y reparador, lo que se traduce en beneficios concretos para la salud física, mental y emocional.

Dormir bien, concluyen los especialistas, es un pilar esencial para alcanzar una mejor calidad de vida, afrontar el estrés diario y favorecer el bienestar a largo plazo. La clave está en buscar ayuda cuando sea necesario, adoptar hábitos saludables y no desestimar la importancia de un buen descanso nocturno.

