Marta Fort sorprendió con su excéntrico gusto de pizza en Estados Unidos: “A relajar”

En medio de sus días en Miami, Marta Fort sorprendió al mostrar qué elige del menú para degustar frente a las cámaras (Blender)

La fiebre del Mundial 2026 ya se vive en cada rincón donde haya un argentino, y el entusiasmo por ver a la Selección no distingue entre fanáticos de toda la vida y celebridades que, cámara en mano o de perfil bajo, buscan ser parte del evento deportivo más esperado del año. Entre los rostros conocidos que ya pisan suelo estadounidense figura Marta Fort, quien eligió instalarse en Miami, la ciudad favorita que su padre, Ricardo, supo convertir en un símbolo familiar. Para la joven, estos días son de emociones cruzadas: por un lado, la expectativa futbolera y el reencuentro con el clima mundialista; por el otro, la oportunidad de mostrarse auténtica y conectar con sus seguidores. Y en medio de ello, sorprendió a todos con una elección gastronómica tan inesperada como fiel a su estilo: la pizza dulce con crema de avellanas de una reconocida marca.

Lejos de pasar desapercibida, la joven modelo e influencer sorprendió a sus seguidores al compartir su particular elección gastronómica en una salida nocturna. Fue a través de la cuenta de Instagram de Blender, donde Marta, relajada en un restaurante italiano, mostró el menú y detalló el pedido que hizo para la ocasión. “Bien sano lo mío. Bueno, vinimos ahora a cenar algo y tomar algo más tranqui. Es un restaurante italiano, así que vamos a pedir burrata, vamos a comer un par de pizzas y vamos a relajar después de haber estado caminando un montón”, comenzó relatando en un video.

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Marta no escatimó en detalles y fue mencionando cada uno de los platos que integraron su cena. “Les digo ya de por sí lo que yo suelo pedir en este restaurante, la burrata pugliese, cazuela de albóndigas”, contó, entre risas y complicidad con sus seguidores. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando confesó su preferencia por una combinación que no todos se animan a probar: “Y ahora vamos a pedir unas pizzas y a ver si da el tiempo. Acá hay una pizza de crema dulce de avellana”, anunció, dejando en claro que para ella, los límites en la mesa son solo una cuestión de gustos.

En medio de su viaje a Miami, la joven modelo compartió sus particulares gustos gastronómicos (Instagram)

La joven explicó su modo de ordenar la comida: “Pedí la cena como a mí me gusta, porque yo cuando tengo mucho hambre y mucho sueño, agarro la carta y digo: ‘Esto, en este orden’”. Y continuó: “Acá pedimos focaccia, burrata y esto, chicos, quiero que lo prueben. Es lo mejor de lo mejor de entradas. Albóndigas de este lugar que son muy buenas, yo siempre las pido. Y de plato principal yo me pedí una pesca con espárragos. Vamos a compartir también una pizza y ahora me voy a pedir otro traguito. Bueno, me llegó la comida. Bueno, acá me pedí un branzino, pero sí, mientras más raro más me gusta a mí. Con espárragos, bien sano lo mío”.

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La elección de Marta no pasó desapercibida en redes sociales y la sección de comentarios se llenó de mensajes de todo tipo. Muchos seguidores celebraron su autenticidad y espontaneidad. “La comandante”; “Es idéntica a su papá”; “Te adoro, sos una reina”; “¡La amo, ella es súper auténtica! No le importa nada”; “Es igual a Ricardo”, fueron algunas de las reacciones que se repitieron entre los usuarios que siguen cada uno de sus pasos.

Después de su entrevista con Pampita, la hija de Ricardo Fort reflexionó sobre las comparaciones y la exposición en redes sociales (Instagram)

El presente de Marta en Miami llega luego de días movilizantes en la previa a su desembarco en Estados Unidos. Antes de viajar, la influencer fue noticia por abrirse a hablar de un tema personal que la atraviesa desde siempre: sus inseguridades físicas y las críticas que recibió sobre su cuerpo. Invitada a Lo de Pampita en Infobae, Marta expuso cómo la presión social y la mirada ajena impactan en su vida cotidiana y en la de muchas jóvenes.

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La repercusión de sus declaraciones fue inmediata y, ante la cantidad de comentarios y debates que se generaron, Marta eligió responder desde sus redes sociales. En una historia acompañada de una foto, aclaró su postura sobre las intervenciones estéticas: “No se asusten, no pienso ‘hacerme entera’, fue una forma de decir que yo entreno todos los días y me preocupo mucho por mi físico y apariencia”. Con ese mensaje, buscó no solo calmar las aguas tras el ciclo con Pampita, sino también abrir el debate sobre la presión estética y los modelos de belleza en redes sociales.

Así, entre el clima mundialista, la vida en Miami y su autenticidad a la hora de sentarse a la mesa y compartir fragmentos de su día a día, Marta Fort vuelve a captar la atención del público, fiel a su estilo y sin perder nunca la conexión con el legado familiar. Mientras la Selección Argentina se prepara para un nuevo desafío, la influencer disfruta de la ciudad que marcó a su familia y suma nuevos recuerdos, desde los sabores de la pizza con nutella hasta las reflexiones más íntimas sobre la imagen, el cuerpo y la mirada de los demás.

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