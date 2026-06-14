Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios: 17.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) / 16.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 15.00 (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras) / 22.00 (España)

Televisación: Dsports (Sudamérica) / Telefé y TyC Sports (Argentina) / DAZN (España) / Canal 5, Vix y TUDN (México) / Gol Caracol y Fútbol RCN (Colombia) / América (Perú) / Peacock, Fox y Telemundo (Estados Unidos) / Fox+ (Costa Rica)