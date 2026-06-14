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Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El Grupo F de la Copa del Mundo ofrecerá uno de los encuentros más atractivos de esta primera fecha

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Horarios: 17.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) / 16.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 15.00 (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras) / 22.00 (España)

Televisación: Dsports (Sudamérica) / Telefé y TyC Sports (Argentina) / DAZN (España) / Canal 5, Vix y TUDN (México) / Gol Caracol y Fútbol RCN (Colombia) / América (Perú) / Peacock, Fox y Telemundo (Estados Unidos) / Fox+ (Costa Rica)

10:40 hsHoy

EL ESTADIO DEL PARTIDO

09:35 hsHoy

Ismail Elfath será el árbitro principal con Corey Parker y Kyle Atkins como jueces de línea.

Ismail Elfath será el árbitro (Foto: Reuters/Rula Rouhana)
Ismail Elfath será el árbitro (Foto: Reuters/Rula Rouhana)
09:22 hsHoy

PROBABLES FORMACIONES

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen y Gakpo.

Japón: Suzuki; Watanabe, Ko Itakura, Hiroki Ito; Doan, Tanaka, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda y Junya Ito.

09:07 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Países Bajos y Japón por el Grupo F en Dallas

Previa Paises Bajos vs Japon

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