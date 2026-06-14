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Donald Trump pidió frenar los ataques en Medio Oriente y aseguró que el acuerdo con Irán está “muy cerca”

El presidente de Estados Unidos instó a rebajar tensiones tras los ataques cruzados entre Israel y Hezbollah: “Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa: ¡no lo echemos a perder!”

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Trump dijo que el acuerdo con Irán "está muy cerca" (REUTERS/Kevin Lamarque)
Trump dijo que el acuerdo con Irán "está muy cerca" (REUTERS/Kevin Lamarque)

Donald Trump instó a todas las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente a evitar una nueva escalada de violencia, en un mensaje enfocado en la inminente posibilidad de firmar el tan ansiado acuerdo de paz con el régimen de Irán.

En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente norteamericano subrayó que el reciente ataque israelí contra un bastión de Hezbollah en Beirut no debió ocurrir, especialmente cuando las negociaciones para un acuerdo parecen encontrarse en una etapa decisiva. Sin embargo, reconoció el derecho de Israel de defenderse de los ataques del grupo terrorista.

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“El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz con Irán. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió, y no debería entorpecer este importante proceso”, apuntó.

El mensaje de Trump llegó después del bombardeo israelí contra un edificio de apartamentos en el vecindario de Dahiya, en Beirut, que dejó al menos tres muertos y quince heridos, de acuerdo con la agencia oficial de noticias libanesa NNA. El ataque, que empleó misiles guiados por láser, causó daños importantes en inmuebles y comercios cercanos. Israel argumentó que actuó en represalia por ataques previos de Hezbollah contra su territorio.

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Irán volvió a amenazar con suspender las negociaciones con EEUU tras los ataques de Israel a Hezbollah (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)
Irán volvió a amenazar con suspender las negociaciones con EEUU tras los ataques de Israel a Hezbollah (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma. No debería haber más ataques por parte de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques por parte de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa: ¡no lo echemos a perder!", completó el jefe de Estado, quien este domingo cumple 80 años.

El ataque en Beirut se produjo en un contexto de negociaciones delicadas entre Estados Unidos e Irán. Por parte del gobierno iraní, la reacción fue inmediata. El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador, Mohamed Baqer Qalifab, advirtió que el ataque israelí podría poner fin al diálogo abierto con Washington. Qalifab expresó su desconfianza en la capacidad de Estados Unidos para cumplir sus compromisos, señalando que los hechos demuestran que el gobierno estadounidense “o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello”. Añadió que, mientras Estados Unidos “dé luz verde” a las operaciones israelíes, el proceso negociador no podrá avanzar.

El jefe negociador iraní también subrayó que la firma de cualquier acuerdo depende del cese inmediato de los ataques israelíes en territorio libanés, particularmente en Dahiya, un área de alta densidad poblacional y centro de operaciones de Hezbollah, aliado estratégico de Teherán. Qalifab declaró en redes sociales: “El juego del ‘poli bueno’ y el ‘poli malo’ está pasado de moda. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino”.

El Ejército iraní, a través de su portavoz Sardar Asadi del centro de mando conjunto Jatam al Anbiya, prometió que los “crímenes contra los suburbios del sur no quedarán impunes”. Recordó que un episodio similar ocurrido el fin de semana anterior ya había desencadenado una respuesta militar iraní contra posiciones israelíes y estadounidenses en el golfo Pérsico.

Israel reiteró que respondió a nuevos ataques de Hezbollah contra el norte de su territorio (REUTERS/Mohammed Torokman)
Israel reiteró que respondió a nuevos ataques de Hezbollah contra el norte de su territorio (REUTERS/Mohammed Torokman)

La cancillería israelí respondió directamente en X a una publicación de Qalibaf, quien había cuestionado la voluntad y la capacidad de Washington para cumplir sus compromisos y advertido que, sin garantías concretas, no tenía sentido continuar las conversaciones. “El régimen iraní, como siempre, está mintiendo. El proxy de Irán, Hezbollah, es quien atacó a Israel nuevamente esta mañana, completamente sin provocación", respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí a través de su cuenta en X.

El desarrollo de los acontecimientos ha complicado la agenda diplomática prevista para este domingo. Según lo informado por la agencia semioficial de noticias Fars, los negociadores iraníes estaban reunidos en Teherán con una delegación de Qatar para revisar el borrador del acuerdo, aunque veían poco probable que se llegara a una firma en la fecha anunciada por Trump. Un portavoz de la delegación iraní indicó que “el examen de los aspectos políticos, legales y técnicos, a nivel de expertos, todavía continúa”.

Por su parte, el propio Trump había anticipado que la jornada de hoy sería clave para la firma de un memorándum de entendimiento con Irán. El documento contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el inicio de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y otros focos de tensión, bajo la premisa de un cese consolidado de hostilidades, con especial atención a la situación en Líbano.

El mensaje del presidente de Estados Unidos busca contener una nueva escalada militar y preservar la posibilidad de un entendimiento histórico con Irán. Las próximas horas serán decisivas para determinar si el proceso diplomático sobrevive al nuevo episodio de violencia o si se impone una nueva fase de confrontación en la región.

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